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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto para ile ödemelere yasak geldi

    Yayınlanan yönetmelik ile kripto paraları ödeme sistemlerinde kullanmak veya aktarımına aracılık etmek ülkemizde yasaklandı. Bundan böyle tek yol anlaşmalı bankalara TL olarak çekmek.
    16 Nisan 2021, 05:01 (Güncellendi, 6 sa.)
    3,4b
    84
    29
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    18

    Kripto para ile ödemelere yasak geldi
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    Kripto para kullanımında Avrupa lideri haline gelen ülkemizde devletin tüm hareketliliği takip altına almak için hamleleri de gelmeye başladı. Önce Türkiye merkezli tüm kripto para borsalarından kullanıcı bilgileri istenirken şimdi de aracı kurumlar yasaklandı.

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    Kripto para ile ödeme yasak

    Kripto paraların yaygınlaşması ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alış verişlerde kripto para kullanılmaya başlanmıştı. Bitcoin ile ev satışı yapanlardan tutun lüks araç distribütörü Royal Motors’a hatta AVAX ile ödeme kabul eden çiğ köfte dükkanına kadar sayısız örnek görmüştük.

    Ayrıca Bkz. "Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi"

    Ne var ki kripto para ticaretini belirli bir kanal içerisinde tutmak isteyen Merkez Bankası bugün Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik ile ödeme sistemlerini tamamen devre dışı bıraktı. Sadece kripto para ile ödeme kabul edenler değil Papara gibi kripto para borsalarına hizmet sunan platformlar da bu yasaktan nasibini alıyor.

    Bu yönetmelik ile artık kripto para hareketliliği sadece bankalar üzerinden yapılacak. Yani kripto varlığını TL olarak değerlendirmek veya bir mal satın almak isteyen her yatırımcı mutlaka önce anlaşmalı bankaya varlığını çekmek zorunda. Diğer taraftan borsaların Türk bankaları ile anlaşma yapması için bir hamle olduğunu söyleyenler de mevcut. Bununla birlikte hareketliliği belirli bir kanala yönlendirmek vergilendirme söylentilerini de bir nevi doğrulamış oluyor. Ayrıca kripto ödeme sistemleri geliştiren OM Lira ve Yekcoin gibi projelerin akibeti de merak konusu oldu. 



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    S socidius 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen x2yk
    Kısmen katılsamda hiç bir ülke denetimi dışında para akışına izin vermez. Devletler parayı izlemek ister. Senin için bir sorun değildir bu belki ama bu yolla uyuşturucu parası da yönlendirilebilir, kara para da aktarabilrsin veya bir terör örgütüne de maddi destek sağlayabilirsin.

    + Hiç bir ülke tamamı ile kripto paraya geçmez. Dilediği gibi basamayacağı ve hakim olamayacağı için bunu istemez.
    Kısmen katılsamda hiç bir ülke denetimi dışında para akışına izin vermez. Devletler parayı izlemek ister. Senin için bir sorun değildir bu belki ama bu yolla uy...
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    3 Yanıt Yanıtla +27
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    X x2yk (x y) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi bir şey yapmak için uğraşıyorlar ama işi bilmedikleri için saçma yasalar kanunlar çıkarıyorlar. Bu ülkede insanları çok sıkıştırıyorlar bu sandığa iyi gitmez, anladığım kadarıyla bizi muhalefet götüremiyor biz kendimiz kendimizi götürelim diyorlar gerhalde. GTA da birkaç saat oynayıp sıkılınca manyakca intihar etmeye çalışan oyuncular gibi görüyorum.

    Dünya'nın yani ABD nin swift sistemini bankacılık sistemini üstüne dolarını kullanan ülkesin Türkiye yani hükümet neyin inadıyla uğraşıyorsun aklım almıyor, elin ülkeleri kripto para ile ülkesini yönetme üzerine hamleler yapıyor bizimkiler aklı sıra parayı ben kontrol edeceğim ben göreceğim diyor ama bunu yaparken ABD nin istemiyle yapıyor. Elin şeyiyle gerdeğe girmek gibi.

    Eskiden bahis oynardık bana 2,5 senedir bahisi bıraktırdilar önüme iddia sistemini dayadilar oradan çıktık borsa kripto döviz olaylarına el attık şimdi de buradan sıkıştırıyorlar. Bu işten anlamadıkları belli kripto paralar üzerine birazda gençlere yer verin ekonomi üzerine yönetimde de mantıklı şeyler çıksın ortaya hem Z kuşağına ulaşamıyoruz diyorlar Z kuşağı bu sisteme ilgili ve işin içinde onlara aman elleme ciz diyorlar sen nasıl seçimde oy alacaksın bu gençlerden aklım almıyor. Bizi gönderin diye uğraşıyorlar anladığım kadarıyla.

    Anlaşılan Binance yolları görünmeye başladı gibi. ;)
    İyi bir şey yapmak için uğraşıyorlar ama işi bilmedikleri için saçma yasalar kanunlar çıkarıyorlar. Bu ülkede insanları çok sıkıştırıyorlar bu sandığa iyi gitme...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Turkiye yapinca cikar saglanmak icin yapilmis sacma bir yasa gibi oluyor evet onu en bastan diyelim. Ama umarim denetlemeye diger ulkeler de katilir ve bu sacmaliga bir son verir.

    Simdi diyeceksiniz ki sacmalik neresinde cahil cahil konusma kardesim. Bunu diyenler Bitcoin ciktigi donem portakalda vitamindi ve bu para biriminin felsefesinden bihaberdi sanirim.

    Kripto paranin amaci ozgurce ve komisyonsuz kullanabilecegimiz, manipulasyona kapali, merkezsiz bir para birimi olusturmakti. Simdi ise olay tamamen karaborsaya dondu. Tek bir adam twit atarak kolayca ucusa gecirebiliyor. Ama her seyden en onemlisi cok degisken.

    Enflasyonu dusuk, gelismis ulkeleri dusunelim; kim kendi kuru yerine bu para birimiyle ticaret yapmak ister? Seneye ceyregine inmeyecegi veya iki katina cikmayacagi ne malum? Adam kendi parasiyla degiskensiz hallettigi isi buna tasiyarak neden risk alsin. Ki her turlu risktir, inse de ciksa da.

    Kaldi ki merkezsiz de degil, sadece merkezi fazla. Adamlar bunlar icin tarlalar kuruyor, senin evde tek makineyle kazdigin seyden bahsetmiyorum. Boyle mi merkezsiz oluyor?

    Manipulasyon desen dunyada tek lafiyla istedigi doviz kurunu hareketlendirecek, istedigi firmanin hissesini yasatip oldurebilecek insanlar var evet. 2008 krizinde de bunlar etkili oldu zaten. Ama kripto para da buna karsi cikmadi mi zaten. Neden tek adam #doge yazinca ilgili para ucusa geciyor. Boyle sacmalik mi olur?

    Komisyon desen aldi basini gitti zaten. Cunku insanlar birbirine gondermiyor, borsasinda islem yapiyor. Kazanlar bile artik satmamaya basladi.

    O sebeple denetleme mekanizmasi umarim globale yayilir. Ki ben hala daha milyonlarca ekran kartinin sadece "zincirdeki parasal islemi onaylamak icin" heba edilmedigini dusunen bir eski kafayim da neyse.
    Turkiye yapinca cikar saglanmak icin yapilmis sacma bir yasa gibi oluyor evet onu en bastan diyelim. Ama umarim denetlemeye diger ulkeler de katilir ve bu sacma...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    ilgimsin (Çiğdem Çağdaş) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    üzücü olmus gercekten
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    eminehaksever 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    aaaa cok uzuldum :((
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    vozy (Vatan Yiğit) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyalama kararı seve seve kripto paraya yeşil ışık yakacaklar.
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    S SaHiN222 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kripto para 2,5 trilyon dolarlık hacime ulaşmış, ben burdan bir ödeme sistemi geliştirip bu işten nasıl para kazanırım ve bu işi yapan şirketleri vergi veren yasal bir firmalar haline nasıl getirtirim derdi yok. Nasıl olsa dünyanın en kolay ekonomi yönetimi var okumamış bir adamı da koysan bu işi yapar. Para lazım üretmek yerine ne uğraşacan halka vergi koy yeter.
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    K kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    btc ile mücadeleden önce ülke de yatırımcıya güvenli ortam sağlaman lazım. ama yok milletin canını sıkmaktan başka bir şey yapmıyorlar. merkez bankası başkanını naci ağbal ı gecenin bir yarısı görevden alıp borsayı %20 düşürüp doları %15 çıkartıp insanları deli gibi zarara soktular. yatırımcının yerlisi de yabancısı da kaçıyor ülkeden. daha kötü günler bizi bekliyor.
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    D-Assault (b m) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşin özeti şu, kontrol edecek sitemi, denetleyecek mekanizmayı kuracak akıldan , zekadan , becerikli kadrolardan yoksun adamlar işin kolayına kaçıp yasaklıyorlar, Aksini iddia eden net AKP'lidir.
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kripto paraya yasak gelmiyor, kripto para alıp satabilirsiniz.
    Kripto para ile bir şey alıp satamazsınız, gelen yasak bu.
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    K Krone 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beklenen oldu bence. Ülkeler yavaş yavaş tepkilerini koyacaklardır.
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    monacomen 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kripto para ile nasıl ödeme yapılabilir ben bunu anlayabilmiş değilim. Son derece tutarsız, manipülasyona açık, fenomenin biri iki twit atınca bir günde %85 artıp ertesi gün %120 düşen bir metaya kim nasıl inanıp ürünün satacak? 5 bitcoine arabanı satarsın, daha senin cüzdana gelene kadar %95 düştü satıcıya zarar değil mi? Ya da müşteri ödemesini yaptı ama kripto parası o saniye %95 kar etti müşteri alışverişten vazgeçtim kriptom kar etti der malı iade ederse ne olacak o zaman?
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Maşallah maşallah akıyor. En az %2-3 oranında kayıp demektir bu.

    Oylar eriyor
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