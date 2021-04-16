Kripto para ile ödemelere yasak geldi

Tam Boyutta Gör

Kripto para kullanımında Avrupa lideri haline gelen ülkemizde devletin tüm hareketliliği takip altına almak için hamleleri de gelmeye başladı. Önce Türkiye merkezli tüm kripto para borsalarından kullanıcı bilgileri istenirken şimdi de aracı kurumlar yasaklandı.

İlginizi Çekebilir

NFT satışları ilk çeyrekte 1 milyar doları aştı

Kripto para ile ödeme yasak

Kripto paraların yaygınlaşması ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alış verişlerde kripto para kullanılmaya başlanmıştı. Bitcoin ile ev satışı yapanlardan tutun lüks araç distribütörü Royal Motors’a hatta AVAX ile ödeme kabul eden çiğ köfte dükkanına kadar sayısız örnek görmüştük.

Ayrıca Bkz. "Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi"

Ne var ki kripto para ticaretini belirli bir kanal içerisinde tutmak isteyen Merkez Bankası bugün Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik ile ödeme sistemlerini tamamen devre dışı bıraktı. Sadece kripto para ile ödeme kabul edenler değil Papara gibi kripto para borsalarına hizmet sunan platformlar da bu yasaktan nasibini alıyor.

Bu yönetmelik ile artık kripto para hareketliliği sadece bankalar üzerinden yapılacak. Yani kripto varlığını TL olarak değerlendirmek veya bir mal satın almak isteyen her yatırımcı mutlaka önce anlaşmalı bankaya varlığını çekmek zorunda. Diğer taraftan borsaların Türk bankaları ile anlaşma yapması için bir hamle olduğunu söyleyenler de mevcut. Bununla birlikte hareketliliği belirli bir kanala yönlendirmek vergilendirme söylentilerini de bir nevi doğrulamış oluyor. Ayrıca kripto ödeme sistemleri geliştiren OM Lira ve Yekcoin gibi projelerin akibeti de merak konusu oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.