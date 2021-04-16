Kripto para ile ödemelere yasak geldi

Kripto para kullanımında Avrupa lideri haline gelen ülkemizde devletin tüm hareketliliği takip altına almak için hamleleri de gelmeye başladı. Önce Türkiye merkezli tüm kripto para borsalarından kullanıcı bilgileri istenirken şimdi de aracı kurumlar yasaklandı.İlginizi Çekebilir NFT satışları ilk çeyrekte 1 milyar doları aştı
Kripto para ile ödeme yasak
Kripto paraların yaygınlaşması ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alış verişlerde kripto para kullanılmaya başlanmıştı. Bitcoin ile ev satışı yapanlardan tutun lüks araç distribütörü Royal Motors’a hatta AVAX ile ödeme kabul eden çiğ köfte dükkanına kadar sayısız örnek görmüştük.
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Ne var ki kripto para ticaretini belirli bir kanal içerisinde tutmak isteyen Merkez Bankası bugün Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik ile ödeme sistemlerini tamamen devre dışı bıraktı. Sadece kripto para ile ödeme kabul edenler değil Papara gibi kripto para borsalarına hizmet sunan platformlar da bu yasaktan nasibini alıyor.
Bu yönetmelik ile artık kripto para hareketliliği sadece bankalar üzerinden yapılacak. Yani kripto varlığını TL olarak değerlendirmek veya bir mal satın almak isteyen her yatırımcı mutlaka önce anlaşmalı bankaya varlığını çekmek zorunda. Diğer taraftan borsaların Türk bankaları ile anlaşma yapması için bir hamle olduğunu söyleyenler de mevcut. Bununla birlikte hareketliliği belirli bir kanala yönlendirmek vergilendirme söylentilerini de bir nevi doğrulamış oluyor. Ayrıca kripto ödeme sistemleri geliştiren OM Lira ve Yekcoin gibi projelerin akibeti de merak konusu oldu.
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+ Hiç bir ülke tamamı ile kripto paraya geçmez. Dilediği gibi basamayacağı ve hakim olamayacağı için bunu istemez.
Dünya'nın yani ABD nin swift sistemini bankacılık sistemini üstüne dolarını kullanan ülkesin Türkiye yani hükümet neyin inadıyla uğraşıyorsun aklım almıyor, elin ülkeleri kripto para ile ülkesini yönetme üzerine hamleler yapıyor bizimkiler aklı sıra parayı ben kontrol edeceğim ben göreceğim diyor ama bunu yaparken ABD nin istemiyle yapıyor. Elin şeyiyle gerdeğe girmek gibi.
Eskiden bahis oynardık bana 2,5 senedir bahisi bıraktırdilar önüme iddia sistemini dayadilar oradan çıktık borsa kripto döviz olaylarına el attık şimdi de buradan sıkıştırıyorlar. Bu işten anlamadıkları belli kripto paralar üzerine birazda gençlere yer verin ekonomi üzerine yönetimde de mantıklı şeyler çıksın ortaya hem Z kuşağına ulaşamıyoruz diyorlar Z kuşağı bu sisteme ilgili ve işin içinde onlara aman elleme ciz diyorlar sen nasıl seçimde oy alacaksın bu gençlerden aklım almıyor. Bizi gönderin diye uğraşıyorlar anladığım kadarıyla.
Anlaşılan Binance yolları görünmeye başladı gibi. ;)
Simdi diyeceksiniz ki sacmalik neresinde cahil cahil konusma kardesim. Bunu diyenler Bitcoin ciktigi donem portakalda vitamindi ve bu para biriminin felsefesinden bihaberdi sanirim.
Kripto paranin amaci ozgurce ve komisyonsuz kullanabilecegimiz, manipulasyona kapali, merkezsiz bir para birimi olusturmakti. Simdi ise olay tamamen karaborsaya dondu. Tek bir adam twit atarak kolayca ucusa gecirebiliyor. Ama her seyden en onemlisi cok degisken.
Enflasyonu dusuk, gelismis ulkeleri dusunelim; kim kendi kuru yerine bu para birimiyle ticaret yapmak ister? Seneye ceyregine inmeyecegi veya iki katina cikmayacagi ne malum? Adam kendi parasiyla degiskensiz hallettigi isi buna tasiyarak neden risk alsin. Ki her turlu risktir, inse de ciksa da.
Kaldi ki merkezsiz de degil, sadece merkezi fazla. Adamlar bunlar icin tarlalar kuruyor, senin evde tek makineyle kazdigin seyden bahsetmiyorum. Boyle mi merkezsiz oluyor?
Manipulasyon desen dunyada tek lafiyla istedigi doviz kurunu hareketlendirecek, istedigi firmanin hissesini yasatip oldurebilecek insanlar var evet. 2008 krizinde de bunlar etkili oldu zaten. Ama kripto para da buna karsi cikmadi mi zaten. Neden tek adam #doge yazinca ilgili para ucusa geciyor. Boyle sacmalik mi olur?
Komisyon desen aldi basini gitti zaten. Cunku insanlar birbirine gondermiyor, borsasinda islem yapiyor. Kazanlar bile artik satmamaya basladi.
O sebeple denetleme mekanizmasi umarim globale yayilir. Ki ben hala daha milyonlarca ekran kartinin sadece "zincirdeki parasal islemi onaylamak icin" heba edilmedigini dusunen bir eski kafayim da neyse.