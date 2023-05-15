Türkiye'nin otomobil üretimi ilk dört ayda yüzde 29 arttı

- İhracat yüzde 12 artarak 11,6 milyar dolara ulaştı
- Toplam pazar dört ayda 350 bin adedi aştı
- Yorumlar
Söz konusu dönemde otomobil üretimi yüzde 29 artarak 295 bin 688 adede yükseldi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 499 bin 927 adedi buldu. Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 18 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yıla paralel seyretti.
2023'ün ilk dört aylık döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 88, otobüs-midibüs grubunda yüzde 45 ve traktörde yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti.
İhracat yüzde 12 artarak 11,6 milyar dolara ulaştı
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 11,6 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 16 artarak 10,7 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 8 oranında arttı.
Toplam pazar dört ayda 350 bin adedi aştı
2023’ün ilk dört ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 350 bin 78 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 56 oranında artış sağladı ve 252 bin 819 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 62, ağır ticari araç pazarında yüzde 56, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 63 büyüme sağlandı. 2023 yılı ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 35, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 52 olarak gerçekleşti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.