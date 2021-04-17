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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen ID.6 elektrikli SUV ailesi tanıtıldı

    Volkswagen ID.6 Crozz ve ID.6 X olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan yeni elektrikli SUV ailesi Çin'de üretilip satılacak. Üç sıra koltuk özelliğine de sahip olan ID.6 SUV özellikleri :
    17 Nisan 2021, 17:30 (9 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen ID.6 elektrikli SUV ailesi tanıtıldı
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    Alman otomotiv devi Volkswagen bugün ID elektrikli araç ailesinin üçüncü üyesi olan ID.6 modelini tanıttı. Yeni Volkswagen ID.6, daha önce tanıtılan küçük kardeşi ID.4'ten neredeyse 30 cm daha uzun ve ID.6 Crozz ve ID.6 X olmak üzere iki farklı versiyona sahip.

    Sahip olduğu ekstra uzunluk sayesinde üç sıra koltuk düzeniyle satın alınabilen elektrikli Volkswagen ID.6, ailenin diğer üyeleri gibi MEB platformu üzerine inşa edildi. SUV'un toplam uzunluğu 4876 mm, genişliği 1848 mm, yüksekliği 1680 mm, aks mesafesiyse 2965 mm. Aracın yüksüz ağırlığıysa 2280 kilogram olarak açıklandı.

    Güç aktarma organlarına baktığımızda Volkswagen ID.6'nın farklı güç ve batarya konfigürasyonlarına sahip olduğunu görüyoruz. İlk etapta karşımıza arkadan itişli versiyonlar çıkıyor. Bu versiyonlarda arka aks üzerine konumlandırılmış, 177 veya 201 beygir güç üretebilen tek elektrik motoru bulunuyor.

    4Motion dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan güçlü seçeneğin ise ön ve arka aksında birer elektrik motoru bulunuyor. Kalıcı mıknatıslı senkron motorlar toplamda 305 beygir güç üretiyor. Bu da elektrikli SUV'un 0-100 km/s hızlanmasını 6.6 saniyede tamamlamasına imkan tanıyor. Maksimum hız ise 160 km/s ile sınırlı tutulmuş.

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    Volkswagen ID.6 elektrikli SUV ailesi tanıtıldı
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    Yeni ID.6'da 58 kWh ve 77 kWh'lık batarya seçenekleri sunuluyor. Bu bataryaların sağladığı menzil Çin'deki NEDC ölçümlerine göre sırasıyla 436 kilometre ve 588 kilometre olarak açıklanmış fakat gerçek koşullarda bu değerlerin daha düşük olmasını bekleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse, daha gerçekçi olan EPA ölçümlerine göre ID.4'teki 77 kWh'lık batarya 418 kilometre menzil sağlıyor.

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    Elektrikli SUV'un iç mekanında fiziksel düğmelerin pek yer edinemediği bir yerleşim karşımıza çıkıyor. Araçla ilgili fonksiyonların çoğu merkezdeki 12 inçlik multimedya ekranı vasıtasıyla kontrol ediliyor. Sistem OTA (over-the-air) güncellemeleriyle sürekli güncel tutulurken sesli komut özelliğiyle de kontrolü kolaylaşıyor. Öte yandan ID.6'da sürüşle ilgili gerekli bilgilerin ön cama yansıtıldığı artırılmış gerçeklik destekli head-up display de bulunuyor.

    ID.6 Crozz ve ID.6 X modelleri mekanik olarak birbirinin aynı. Tasarım olarak baktığımızda ise iki modelin ön ve arka tasarımında bazı küçük farklılıklar mevcut. Öte yandan ID.6 Crozz'un (fotoğraflarda turuncu olan) yerden yüksekliği diğer versiyona göre biraz daha fazla. ID.6 X versiyonundaysa siyah plastik eklentilerin biraz daha yoğun kullanıldığını görüyoruz. Söz konusu modellerde cam tavan özelliği sunulmakla birlikte elektrikli açılabilir panoramik sunroof da opsiyon listesinde.

    Volkswagen ID.6'nın her iki versiyonu da Çin'de üretilecek ve Çin'de satılacak. Çin halihazırda Alman üreticinin en büyük elektrikli araç pazarı konumunda. Şirket, ID.4 ve ID.6'nın bu iki versiyonu da dahil olmak üzere 2023'e kadar Çinli müşterilerine sekiz farklı elektrikli model sunmayı planlıyor.



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    fastmustaine (Furkan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    salak gibi bakıyor araba
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    BlackGhost12 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Solda ki süper, sağda ki tasarım sıkıntılı.
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    BlackGhost12 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Solda ki süper, sağda ki tasarım sıkıntılı.
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    207m 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin’ e özel üretilen ve bu nedenle çokta üzerinde özenilmeyen bir model. Koskoca arabanın genişliği 1.848 mm, yeni Peugeot 308 1.850 mm 🙂 Burdan belli ediyor maliyet kısma politikası.
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    wehrmacht (- -) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu marka patlak ağzı ile kuş tutsa nafile algıyı değiştiremez batacak.
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    F facepunchS 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu ne olum çok çirkin olmuş aq
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    fastmustaine (Furkan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    salak gibi bakıyor araba
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    cocainbar (Cocain bar) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    160km/s max hiz cevirim hatasidir umarim
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Marka farketmeksizin eski tasarımları geri istiyorum..
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    khytr89 (Hakan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    canlısını görmeden gömmek istemiyorum çünkü vw nin fotoğrafçıları çok kötü, basın görsellerinde arabalar iğrenç görünüyor ama gerçeği görülünce oha falan olunuyor o yüzden bakalım nasıl olacak.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önü küt kalmış gibi biraz ancak iç tasarım olmuş.
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Abdülhak Hamit Tarhan
    Genel olarak ortalamayı tutturmuş, eskiden oldugu gibi takılmaları zor. artık diğer oyuncularda boş değil. farklılık sunamazsa çok değil 2030a kadar Motorlu dönemdeki pazar payını yakalayamayabilir. zaman ne gösterecek merak ediyorum. hele bi gelsinler de
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    4 etiket daha elektrikli suv Volkswagen volkswagen ıd.6 Bilim ve Teknoloji
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