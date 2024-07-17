Türkiye’nin yeni nükleer santrallerini Rusya ve Çin kuracak

Sinop’ta Rusya, Trakya’da Çin
Bakan Alparslan Bayraktar, Avrupa’nın enerji arz güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi için teknik altyapının hazırlanması halinde Türkiye’nin Bulgaristan’a yapılacak gaz transferini 3,5 milyar metreküpten 7 milyar metreküpe kadar çıkarabileceğini, 25-30 milyar metreküplük LNG işleme kapasitesinden de Avrupa ülkelerini yararlandırabileceğini söyledi.
Bayraktar, Trakya’daki üçüncü nükleer santral projesi ile ilgili olarak da “Çin’le zaten çok geçmişten gelen bir görüşme sürecimiz var. Çin Devlet Başkanıyla Astana’da görüşmemizde gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Onların da Trakya’da bugüne kadar sürdürdüğümüz bir müzakere süreci var.” yorumunu yaptı.
Eskişehir Beylikova'da bulunan dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervine ilişkin olarak değerlendirmelerde de bulunan Bayraktar, rezervin büyüklüğü kadar hangi elementlerin ne saflıkta işleneceğinin de önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, başta Çin olmak üzere Avustralya ve Güney Afrika ile de görüşmeler yaptıklarını anlatarak “Açıkçası Çin bu alanda çok ileride. Yani bir anlamda doğal bir partner alternatifi olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.
Hedef yüzde 20 nükleer enerji
Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile başlayan Türkiye’nin nükleer serüvenini enerji arzının güvenliği konusunda hayati önem taşıyor. Akkuyu NGS Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacakken Türkiye, enerjisinin en az yüzde 20’sini 2050 yılına kadar sadece nükleerden karşılamayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.