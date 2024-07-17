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    Türkiye’nin yeni nükleer santrallerini Rusya ve Çin kuracak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop’ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya'nın, Trakya'da planlanan nükleer santral için de Çin'in avantajlı olduğunu belirtti.
    Türkiye’nin yeni nükleer santrallerini Rusya ve Çin kuracak Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ve Avrupa’nun enerji arz güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer santral projelerine değinirken Sinop’ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya'nın, Trakya'da planlanan nükleer santral için de Çin'in avantajlı olduğunu belirtti.

    Sinop’ta Rusya, Trakya’da Çin

    Bakan Alparslan Bayraktar, Avrupa’nın enerji arz güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi için teknik altyapının hazırlanması halinde Türkiye’nin Bulgaristan’a yapılacak gaz transferini 3,5 milyar metreküpten 7 milyar metreküpe kadar çıkarabileceğini, 25-30 milyar metreküplük LNG işleme kapasitesinden de Avrupa ülkelerini yararlandırabileceğini söyledi.

    Türkiye’nin yeni nükleer santrallerini Rusya ve Çin kuracak Tam Boyutta Gör
    Nükleer enerji alanında ise Bayraktar, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden sonra Sinop’u yapma konusunda istekli olduğunu ifade ederek “Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Sinop’ta lisanslama çalışmaları bitecek. O ekip Akkuyu’dan yukarı [Sinop] gidecek. Dolayısıyla onların bu işe doğal istekli olmasının en temel noktası bu ve bu anlamda bana ve birçoklarına göre de öndeler.” diye konuştu.

    Bayraktar, Trakya’daki üçüncü nükleer santral projesi ile ilgili olarak da Çin’le zaten çok geçmişten gelen bir görüşme sürecimiz var. Çin Devlet Başkanıyla Astana’da görüşmemizde gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Onların da Trakya’da bugüne kadar sürdürdüğümüz bir müzakere süreci var.” yorumunu yaptı.

    Eskişehir Beylikova'da bulunan dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervine ilişkin olarak değerlendirmelerde de bulunan Bayraktar, rezervin büyüklüğü kadar hangi elementlerin ne saflıkta işleneceğinin de önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, başta Çin olmak üzere Avustralya ve Güney Afrika ile de görüşmeler yaptıklarını anlatarak “Açıkçası Çin bu alanda çok ileride. Yani bir anlamda doğal bir partner alternatifi olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

    Hedef yüzde 20 nükleer enerji

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile başlayan Türkiye’nin nükleer serüvenini enerji arzının güvenliği konusunda hayati önem taşıyor. Akkuyu NGS Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacakken Türkiye, enerjisinin en az yüzde 20’sini 2050 yılına kadar sadece nükleerden karşılamayı hedefliyor.

    Türkiye’nin yeni nükleer santrallerini Rusya ve Çin kuracak Tam Boyutta Gör
    Türkiye, uzun dönemli enerji planında 2050 yılına kadar 20 GW nükleer enerji kuruluma sahip olmayı amaçlıyor. Bu planlar arasında Sinop Nükleer Güç Santrali ve Trakya İğneada Nükleer Santrali büyük öneme sahip. Sinop Nükleer Güç Santrali, Akkuyu NGS’nin ikizi olarak planlanıyor. Dolayısıyla Sinop NGS de toplam 4,8 GW kapasiteye sahip 4 reaktörden oluşacak ve Rosatom tarafından inşa edilecek. Trakya İğneada Nükleer Santrali ise muhtemelen Çinli SPIC tarafından inşa edilecek. Bu santralin kapasitesi şimdilik belirsiz ancak yine 4 reaktörlü olması bekleniyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde 5 GW civarında küçük modüler reaktörlerin (SMR) de kurulması planlanıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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