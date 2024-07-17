Türkiye’nin yeni nükleer santrallerini Rusya ve Çin kuracak

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Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ve Avrupa’nun enerji arz güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer santral projelerine değinirken Sinop’ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya'nın, Trakya'da planlanan nükleer santral için de Çin'in avantajlı olduğunu belirtti.

Sinop’ta Rusya, Trakya’da Çin

Bakan Alparslan Bayraktar, Avrupa’nın enerji arz güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi için teknik altyapının hazırlanması halinde Türkiye’nin Bulgaristan’a yapılacak gaz transferini 3,5 milyar metreküpten 7 milyar metreküpe kadar çıkarabileceğini, 25-30 milyar metreküplük LNG işleme kapasitesinden de Avrupa ülkelerini yararlandırabileceğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Nükleer enerji alanında ise Bayraktar, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden sonra Sinop’u yapma konusunda istekli olduğunu ifade ederek “Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Sinop’ta lisanslama çalışmaları bitecek. O ekip Akkuyu’dan yukarı [Sinop] gidecek. Dolayısıyla onların bu işe doğal istekli olmasının en temel noktası bu ve bu anlamda bana ve birçoklarına göre de öndeler.” diye konuştu.

Bayraktar, Trakya’daki üçüncü nükleer santral projesi ile ilgili olarak da “Çin’le zaten çok geçmişten gelen bir görüşme sürecimiz var. Çin Devlet Başkanıyla Astana’da görüşmemizde gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Onların da Trakya’da bugüne kadar sürdürdüğümüz bir müzakere süreci var.” yorumunu yaptı.

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Eskişehir Beylikova'da bulunan dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervine ilişkin olarak değerlendirmelerde de bulunan Bayraktar, rezervin büyüklüğü kadar hangi elementlerin ne saflıkta işleneceğinin de önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, başta Çin olmak üzere Avustralya ve Güney Afrika ile de görüşmeler yaptıklarını anlatarak “Açıkçası Çin bu alanda çok ileride. Yani bir anlamda doğal bir partner alternatifi olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

Hedef yüzde 20 nükleer enerji

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile başlayan Türkiye’nin nükleer serüvenini enerji arzının güvenliği konusunda hayati önem taşıyor. Akkuyu NGS Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacakken Türkiye, enerjisinin en az yüzde 20’sini 2050 yılına kadar sadece nükleerden karşılamayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye, uzun dönemli enerji planında 2050 yılına kadar 20 GW nükleer enerji kuruluma sahip olmayı amaçlıyor. Bu planlar arasında Sinop Nükleer Güç Santrali ve Trakya İğneada Nükleer Santrali büyük öneme sahip. Sinop Nükleer Güç Santrali, Akkuyu NGS’nin ikizi olarak planlanıyor. Dolayısıyla Sinop NGS de toplam 4,8 GW kapasiteye sahip 4 reaktörden oluşacak ve Rosatom tarafından inşa edilecek. Trakya İğneada Nükleer Santrali ise muhtemelen Çinli SPIC tarafından inşa edilecek. Bu santralin kapasitesi şimdilik belirsiz ancak yine 4 reaktörlü olması bekleniyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde 5 GW civarında küçük modüler reaktörlerin (SMR) de kurulması planlanıyor.

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