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    Anlık Bildirim

    Akkuyu NGS'nin türbinleri Almanya'nın gümrüğünde bekliyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (Akkuyu NGS) türbinlerinin Almanya'nın gümrüğünde beklediğini söyledi. Santralin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete girmesi bekleniyor.
    Akkuyu NGS'nin türbinleri Almanya'nın gümrüğünde bekliyor Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerle bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) özelinde Almanya ile yaşanılan bazı sıkıntılara değinirken santralde kullanılacak türbinlerin gümrükte bekletildiğini dile getirdi.

    Türbinler Alman gümrüğünde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, "Almanya'yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir. Bunu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ikili görüşmemde tekrar hatırlattım."

    Akkuyu NGS'nin türbinleri Almanya'nın gümrüğünde bekliyor Tam Boyutta Gör
    Akkuyu NGS için türbinler binalarının kurulumları devam ediyor ve bu mayıs ayında ikinci güç ünitesinin türbin binasının çatı montajı tamamlanmıştı. Ayrıca ilk ünitenin işletmeye alma izinleri de geçtiğimiz yılın sonunda verilmişti. Bununla birlikte Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Zoteeva, ilk test elektriğinin bu yıl üretileceğini açıklamıştı. Türbinlerin gecikmesi ise Akkuyu NGS'nin projesinde de doğrudan gecikmelere neden oluyor.

    Daha önceki açıklamalara göre Akkuyu NGS'nin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceği ve santralin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceği belirtilmişti. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor. Akkuyu NGS, 4,8 GW'lık kapasite ekleyecek. Bunu Sinop'ta ve Trakya bölgesinde 4 reaktör daha takip edecek. 2050 yılına kadar Türkiye aynı zamanda 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere (SMR) sahip olmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 23 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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