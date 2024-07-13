Akkuyu NGS'nin türbinleri Almanya'nın gümrüğünde bekliyor

Türbinler Alman gümrüğünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, "Almanya'yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir. Bunu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ikili görüşmemde tekrar hatırlattım."
Daha önceki açıklamalara göre Akkuyu NGS'nin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceği ve santralin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceği belirtilmişti. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor. Akkuyu NGS, 4,8 GW'lık kapasite ekleyecek. Bunu Sinop'ta ve Trakya bölgesinde 4 reaktör daha takip edecek. 2050 yılına kadar Türkiye aynı zamanda 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere (SMR) sahip olmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.