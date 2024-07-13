Akkuyu NGS'nin türbinleri Almanya'nın gümrüğünde bekliyor

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerle bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) özelinde Almanya ile yaşanılan bazı sıkıntılara değinirken santralde kullanılacak türbinlerin gümrükte bekletildiğini dile getirdi.

Türbinler Alman gümrüğünde

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, "Almanya'yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir. Bunu Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ikili görüşmemde tekrar hatırlattım."

Tam Boyutta Gör Akkuyu NGS için türbinler binalarının kurulumları devam ediyor ve bu mayıs ayında ikinci güç ünitesinin türbin binasının çatı montajı tamamlanmıştı. Ayrıca ilk ünitenin işletmeye alma izinleri de geçtiğimiz yılın sonunda verilmişti. Bununla birlikte Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Zoteeva, ilk test elektriğinin bu yıl üretileceğini açıklamıştı. Türbinlerin gecikmesi ise Akkuyu NGS'nin projesinde de doğrudan gecikmelere neden oluyor.

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Daha önceki açıklamalara göre Akkuyu NGS'nin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceği ve santralin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceği belirtilmişti. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor. Akkuyu NGS, 4,8 GW'lık kapasite ekleyecek. Bunu Sinop'ta ve Trakya bölgesinde 4 reaktör daha takip edecek. 2050 yılına kadar Türkiye aynı zamanda 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere (SMR) sahip olmayı hedefliyor.

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