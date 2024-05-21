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    Türkiye ve Çin, enerjide işbirliği yapacak: Nükleer santral masada

    Türkiye ile Çin arasında, "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Yapılan görüşmelerde nükleer enerji dahil diğer kaynaklar konuşuldu.
    Türkiye ve Çin’den enerjide işbirliği: Nükleer santral masada Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin’e yaptığı ziyaret kapsamında Çin Tabii Kaynaklar Bakanı Vang Guanghua ve Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Cang Cienhua ile görüştü. Bayraktar, burada Çinli enerji kurumları ve firmaları ile de görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde kritik mineraller, nadir toprak elementleri, doğal kaynaklar, madencilik, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji çalışmaları konuşuldu.

    Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından iki ülke arasında "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanırken mevcut ve potansiyel iş birliğini iki ülkede ve üçüncü ülkelerde geliştirme vurgusu yapıldı.

    Türkiye ve Çin’den kritik enerji ortaklığı

    Bayraktar ve Vang arasında yapılan görüşmede başta kritik mineraller ve nadir toprak elementleri olmak üzere, doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında mevcut ve potansiyel iş birliği ele alındı. Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Cang ile ise nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği fırsatları ve somut projelerin hayata geçirilmesi konuları işlendi.

    Bakan Bayraktar, Çin’de aynı zamanda Çin'in en büyük enerji firmalarından olup Türkiye'de önemli yatırımlar yapan Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi (SPIC) ve ona bağlı Çin Devlet Nükleer Enerji Teknolojisi şirketi yetkilileriyle de bir araya geldi.

    Bunlarla birlikte PowerChina, Çin Enerji Mühendisliği Şirketi, Çin Makina Mühendisliği Şirketi, Çin Teinçın Mühendislik Şirketi, Çin Ulusal Yurtdışı Nükleer Enerji Şirketi ve batarya ve depolama üniteleri üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL) yetkilileriyle görüşüldü.

    CATL özelinde Bayraktar, "Enerji depolama sistemlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden CATL yetkilileriyle ülkemizde batarya depolama fabrikası kurulmasına yönelik farklı yatırım modellerini istişare ettik." açıklamasını yaptı.

    Türkiye ve Çin’den enerjide işbirliği: Nükleer santral masada Tam Boyutta Gör
    Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada Türkiye ile Çin işbirliğinin çok sayıda alana yayıldığını; nükleer enerji, yenilebilir enerji, enerji depolama ve özellikle son dönemde özellikle kritik mineraller alanlarında işbirliğini daha ileriye götürebilmek ve daha somut projelerle yürüyebilmek adına Pekin'i ziyaret ettiğini belirtti.

    Bu yılın başlarında Eskişehir Beylikova'da dünyanın tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi bulunmuştu. Bilmeyenler için nadir toprak elementleri, benzersiz kimyasal, manyetik ve optik özelliklere sahip 17 elementten oluşan bir grup. Bu elementler, elektrikli araç bataryalarının üretimi, yenilenebilir enerji teknolojileri ve çeşitli elektronik cihazların üretimi de dahil olmak üzere birçok yüksek teknoloji uygulamasında temel öneme sahip. Yapılan görüşmelerdeki bir konu da bu rezerv ile alakalı işbirlikleri oldu.

    Ekim’e kadar doğal kaynaklarda işbirliği anlaşması imzalanacak

    Bayraktar ayrıca ekim ayına kadar Türkiye ile Çin arasında doğal kaynaklar alanında bir işbirliği anlaşması imzalama konusunda mutabık kaldıklarını, bu konuda çalışmalara başladıklarını belirtti.

    Ulusal Enerji İdaresi ile yaptıkları görüşmelerde nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji depolama ve hidrojeni kapsamına alan ve "enerji dönüşümü" temalı bir mutabakat zaptını imzaladıklarını söyleyen Bayraktar, "Bu yenilebilir enerji başta olmak üzere, ülkemizin karbonsuzlaşmaya giden yolda çok önemli projeleri birlikte geliştirebilmemizin önünü açacak." ifadesini kullandı.

    Nükleer enerji işbirliği

    Türkiye ve Çin’den enerjide işbirliği: Nükleer santral masada Tam Boyutta Gör
    Bayraktar, Pekin'deki temasları kapsamında dün, ilk olarak Türkiye'nin nükleer alanda bugüne dek çalışmalar yürüttüğü SPIC yetkilileriyle bir araya geldi. Bu görüşmelerde de gelecek Türkiye projeleri hakkında konuşuldu.

    Türkiye, uzun dönemli enerji planında 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kuruluma sahip olmayı hedefliyor. Halihazırda Akkuyu Nükleer Santrali projesinde sona geliniyor. Rusya ile Sinop’ta Akkuyu NGS’nin ikizinin yapılması hedefleniyor. Bunlarla birlikte iki tane daha nükleer santral yapılması isteniyor. Dolayısıyla Türkiye, 4 nükleer santral geliştirmeyi hedefliyor.

    Çinli SPIC ile Trakya İğneada Nükleer Santrali projesi üzerinde birkaç yıldır görüşmeler sürüyor. Pandemi süresinde görüşmeler yavaşlamıştı ancak şimdi süreç hızlandırılmış durumda. Bayraktar yaptığı açıklamalarda büyük santrallerin yanı sıra Türkiye'nin küçük modüler reaktörlere (SMR) de ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda Türkiye’nin birçok Batılı şirketle ve bu teknolojiye sahip Çinli CNOS şirketi ile temas kurulduğunun altını çizildi.

    Bayraktar, "Yeni dönemde Akkuyu'dan edindiğimiz tecrübeyle daha çok yerlileştirmenin olduğu, insan kaynağı ve işletmecilikte yerliliğin olduğu bir modeli hedefliyoruz." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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