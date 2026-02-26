Türkiye rüzgar enerjisi kurulumunda Avrupa'da ikinci sırada!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Rüzgar enerjisinde hızlı yükseliş yaşayan Türkiye, bu başarısıyla Avrupa’da ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) verilerine göre 2025’te Türkiye, Avrupa’da en yüksek kapasite eklemesi yapan ikinci ülke oldu. Rüzgar kurulu gücünde ise altıncı sırada yer aldı.

WindEurope tarafından hazırlanan “Avrupa'da Rüzgar Enerjisi: 2025 İstatistikleri ve 2026-2030 Görünümü" raporuna göre, 2025 yılında en fazla rüzgar enerjisi kurulumu Almanya’da gerçekleşti. 2025’te 5.735 megavat kapasiteyi devreye alan Almanya’yı 2.142 megavat ile Türkiye takip etti. Ardından 1.767 megavat ile İsveç, 1.563 megavat ile İspanya, 1.414 megavat ile Fransa ve 1.250 megavat ile Birleşik Krallık geldi.

Avrupa’da 2025’te rüzgarda toplam 19 bin 100 megavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alındı. Toplam kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 304 gigavata ulaştı. Bunun 265 gigavatı karasal, 39 gigavatı ise deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinden oluştu.

Kurulu rüzgar gücü sıralaması (2025)

Almanya: 77.691 MW Birleşik Krallık: 32.894 MW Fransa: 26.372 MW İspanya: 33.158 MW İsveç: 18.515 MW Türkiye: 15.935 MW

Türkiye’nin güneş ve rüzgar gücü 40 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Ocak ayının sonunda Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisi gücü 40 bin megavatın üzerine çıktı. Toplam rüzgar kurulu gücü 14.862 megavata, güneş gücü ise 25.827 megavata yükseldi. Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 33’ünü güneş ve rüzgar enerjisi oluşturuyor. Türkiye, 2035 yılında güneş ve rüzgarda kurulu gücün 120 bin megavata çıkmasını hedefliyor.

Türkiye'nin kurulu elektrik gücü (Ocak 2026) Kaynak Kurulu Güç (MW) Pay Hidroelektrik 32.324 %26,2 Güneş 25.827 %20,9 Doğal Gaz 24.165 %19,6 Rüzgar 14.862 %12,1 Yerli Kömür 11.550 %9,4 İthal Kömür 10.456 %8,5 Biyokütle 2.341 %1,9 Jeotermal 1.759 %1,4 Toplam 123.284 %100

