Türkiye rüzgar enerjisi kurulumunda Avrupa'da ikinci sırada!

WindEurope tarafından hazırlanan “Avrupa'da Rüzgar Enerjisi: 2025 İstatistikleri ve 2026-2030 Görünümü" raporuna göre, 2025 yılında en fazla rüzgar enerjisi kurulumu Almanya’da gerçekleşti. 2025’te 5.735 megavat kapasiteyi devreye alan Almanya’yı 2.142 megavat ile Türkiye takip etti. Ardından 1.767 megavat ile İsveç, 1.563 megavat ile İspanya, 1.414 megavat ile Fransa ve 1.250 megavat ile Birleşik Krallık geldi.
Avrupa’da 2025’te rüzgarda toplam 19 bin 100 megavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alındı. Toplam kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 304 gigavata ulaştı. Bunun 265 gigavatı karasal, 39 gigavatı ise deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinden oluştu.
Kurulu rüzgar gücü sıralaması (2025)
- Almanya: 77.691 MW
- Birleşik Krallık: 32.894 MW
- Fransa: 26.372 MW
- İspanya: 33.158 MW
- İsveç: 18.515 MW
- Türkiye: 15.935 MW
Türkiye’nin güneş ve rüzgar gücü 40 bin megavatı aştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Ocak ayının sonunda Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisi gücü 40 bin megavatın üzerine çıktı. Toplam rüzgar kurulu gücü 14.862 megavata, güneş gücü ise 25.827 megavata yükseldi. Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 33’ünü güneş ve rüzgar enerjisi oluşturuyor. Türkiye, 2035 yılında güneş ve rüzgarda kurulu gücün 120 bin megavata çıkmasını hedefliyor.
|Kaynak
|Kurulu Güç (MW)
|Pay
|Hidroelektrik
|32.324
|%26,2
|Güneş
|25.827
|%20,9
|Doğal Gaz
|24.165
|%19,6
|Rüzgar
|14.862
|%12,1
|Yerli Kömür
|11.550
|%9,4
|İthal Kömür
|10.456
|%8,5
|Biyokütle
|2.341
|%1,9
|Jeotermal
|1.759
|%1,4
|Toplam
|123.284
|%100