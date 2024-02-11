Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD’den itiraz çıkmadı: Satış için engel kalmadı

- Türkiye, 40 adet F-16 Block 70 alıyor
- Türkiye’nin F-16 Block 70 ile aldığı tüm sistemler ve mühimmatlar
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Bu vesileyle ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı. Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.
Türkiye, 40 adet F-16 Block 70 alıyor
Türkiye, 40 adet yeni F-16 uçağı alımı ve 79 adet mevcut F-16 uçağının konfigürasyonu için ilgili kitleri alacak. Türkiye’nin alacağı F-16 uçakları ikiye ayrılıyor: tek kişilik 32 adet F-16 C Block 70 ve çift kişilik 8 adet F-16 D Block 70.
Alınan kitlerle birlikte TUSAŞ aracılığıyla mevcuttaki F-16 Block 50+ uçaklarından 79 tanesi F-16 Block 70 seviyesine çıkarılacak. Bu modernizasyon kitleriyle Block 70’lere hızlı bir şekilde ulaşılması hedefleniyor. Yani, Lockheed Martin fabrikasından Türkiye’nin yeni F-16 Block 70’leri çıkmadan önce TUSAŞ, modernizasyonları tamamlamış olacak. Sıfır üretilmiş F-16 Block 70 uçaklar en iyi ihtimalle 3 ila 5 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak.
Türkiye’nin satın alma talebi 23 milyar dolar seviyesinde. Ancak bu tutar kesin değil, değişebilir. Genelde bu tip taleplerde eksiklik olmaması ve ilerleyen dönemlerde itirazlar oluşmaması için kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Türk kurumları ile ABD kurumları arasında satışa ilişkin sürecin başlamasıyla bazı mühimmatlar için talep sonlanabilir. Bu da toplam 23 milyar dolarlık maliyetin düşebileceği anlamına geliyor.
Türkiye’nin F-16 Block 70 ile aldığı tüm sistemler ve mühimmatlar
- 32 adet F-16 C Block 70 uçağı
- 8 adet F-16 D Block 70 uçağı
- 48 adet F110-GE-129D motor (40 kurulu, 8 yedek)
- 149 adet görüntü üretici sistemi (iPDG) (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 99 (adet 79 kurulu, 20 yedek))
- 149 adet AESA Radarı (40 kurulu, 10 yedek, 99 modernizasyon programı için)
- 169 adet Modüler Görev Bilgisayarı (MMC) 7000AHC (veya mevcut görev bilgisayarı) (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 119 adet)
- 159 adet SAASM veya M Kodu özelliği ve Hassas Konumlandırma Hizmeti (PPS) içeren Gömülü Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Ataletsel Navigasyon Sistemleri (INS) (EGI) (40 kurulu, 8 yedek parça, modernizasyon programı için 111 adet
- 168 adet Entegre Viper Elektronik Harp Paketi (IVEWS) veya eşdeğer Elektronik Harp sistemi (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 118)
- 858 adet LAU-129 güdümlü füze rampası
- 44 adet M61 Vulcan topu (40 kurulu, 4 yedek)
- 16 adet AN/AAQ-33 SNIPER Gelişmiş Hedefleme Pod’u (ATP)
- 151 adet Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtım Sistemi-Ortak Taktik Telsiz Sistemi (MIDS-JTRS) (40 kurulu ve 4 yer terminali, 8 yedek ve 99 modernizasyon programı için)
- 952 adet AMRAAM AIM-120C-8 veya eşdeğer füzeler
- 96 adet AMRAAM güdüm bölümü
- 864 adet GBU-39/B
- 2 adet GBU-39(T-1)/B SDB-1 güdümlü test aracı
- 2 adet GBU-39(T-1)/B SDB-1 tatbikat bombası
- 96 adet AGM-88B HARM
- 96 adet AGM-88E AARGM
- 10 adet AARGM Eğitim Füzesi (CATM)
- 11 adet AARGM kontrol bölümü
- 12 adet AARGM güdüm bölümü
- 401 adet AIM-9X Block II Sidewinder füzesi
- 12 adet AIM-9X Block II Sidewinder Sabit Hava Eğitim Füzesi
- 40 adet AIM-9X Block II Sidewinder taktik yönlendirme ünitesi
- 12 adet AIM-9X Block II Sidewinder CATM yönlendirme ünitesi
- 12 adet MK82
- GBU-31 için 850 adet JDAM KMU-556 kuyruk kiti
- GBU-31v3 için 200 adet JDAM KMU-557 kuyruk kiti
- GBU-32 için 384 adet JDAM KMU-559 kuyruk kiti
- GBU-38 veya Lazer JDAM GBU-54 için 3 adet JDAM KMU-572 kuyruk kiti
- 1.050 adet FMU-152 tapası
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.