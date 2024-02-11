Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD’den itiraz çıkmadı: Satış için engel kalmadı

Tam Boyutta Gör ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bir bildirim göndermişti. Kongrenin bu satışı incelemesi ve itiraz etmesi için 15 günlük süresi bulunuyordu. Bu süreç zarfında Kongreden itiraz gelmedi.

Bu vesileyle ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı. Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

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Türkiye, 40 adet F-16 Block 70 alıyor

Türkiye, 40 adet yeni F-16 uçağı alımı ve 79 adet mevcut F-16 uçağının konfigürasyonu için ilgili kitleri alacak. Türkiye’nin alacağı F-16 uçakları ikiye ayrılıyor: tek kişilik 32 adet F-16 C Block 70 ve çift kişilik 8 adet F-16 D Block 70.

Alınan kitlerle birlikte TUSAŞ aracılığıyla mevcuttaki F-16 Block 50+ uçaklarından 79 tanesi F-16 Block 70 seviyesine çıkarılacak. Bu modernizasyon kitleriyle Block 70’lere hızlı bir şekilde ulaşılması hedefleniyor. Yani, Lockheed Martin fabrikasından Türkiye’nin yeni F-16 Block 70’leri çıkmadan önce TUSAŞ, modernizasyonları tamamlamış olacak. Sıfır üretilmiş F-16 Block 70 uçaklar en iyi ihtimalle 3 ila 5 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Türkiye’nin aldığı F-16 Block 70’lerdeki en önemli yenilik ise AESA radarının mevcut olması. Bu radarın eklenmesiyle birlikte kokpit içerisinde bir adet de yeni LCD ekran ekleniyor. Radar eklemesiyle birlikte esasında F-16 Block 70’ler için 4,5. nesil uçaklar demek de çok yanlış olmaz.

Türkiye’nin satın alma talebi 23 milyar dolar seviyesinde. Ancak bu tutar kesin değil, değişebilir. Genelde bu tip taleplerde eksiklik olmaması ve ilerleyen dönemlerde itirazlar oluşmaması için kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Türk kurumları ile ABD kurumları arasında satışa ilişkin sürecin başlamasıyla bazı mühimmatlar için talep sonlanabilir. Bu da toplam 23 milyar dolarlık maliyetin düşebileceği anlamına geliyor.

Türkiye’nin F-16 Block 70 ile aldığı tüm sistemler ve mühimmatlar

32 adet F-16 C Block 70 uçağı

8 adet F-16 D Block 70 uçağı

48 adet F110-GE-129D motor (40 kurulu, 8 yedek)

149 adet görüntü üretici sistemi (iPDG) (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 99 (adet 79 kurulu, 20 yedek))

149 adet AESA Radarı (40 kurulu, 10 yedek, 99 modernizasyon programı için)

169 adet Modüler Görev Bilgisayarı (MMC) 7000AHC (veya mevcut görev bilgisayarı) (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 119 adet)

159 adet SAASM veya M Kodu özelliği ve Hassas Konumlandırma Hizmeti (PPS) içeren Gömülü Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Ataletsel Navigasyon Sistemleri (INS) (EGI) (40 kurulu, 8 yedek parça, modernizasyon programı için 111 adet

168 adet Entegre Viper Elektronik Harp Paketi (IVEWS) veya eşdeğer Elektronik Harp sistemi (40 kurulu, 10 yedek, modernizasyon programı için 118)

858 adet LAU-129 güdümlü füze rampası

44 adet M61 Vulcan topu (40 kurulu, 4 yedek)

16 adet AN/AAQ-33 SNIPER Gelişmiş Hedefleme Pod’u (ATP)

151 adet Çok Fonksiyonlu Bilgi Dağıtım Sistemi-Ortak Taktik Telsiz Sistemi (MIDS-JTRS) (40 kurulu ve 4 yer terminali, 8 yedek ve 99 modernizasyon programı için)

952 adet AMRAAM AIM-120C-8 veya eşdeğer füzeler

96 adet AMRAAM güdüm bölümü

864 adet GBU-39/B

2 adet GBU-39(T-1)/B SDB-1 güdümlü test aracı

2 adet GBU-39(T-1)/B SDB-1 tatbikat bombası

96 adet AGM-88B HARM

96 adet AGM-88E AARGM

10 adet AARGM Eğitim Füzesi (CATM)

11 adet AARGM kontrol bölümü

12 adet AARGM güdüm bölümü

401 adet AIM-9X Block II Sidewinder füzesi

12 adet AIM-9X Block II Sidewinder Sabit Hava Eğitim Füzesi

40 adet AIM-9X Block II Sidewinder taktik yönlendirme ünitesi

12 adet AIM-9X Block II Sidewinder CATM yönlendirme ünitesi

12 adet MK82

GBU-31 için 850 adet JDAM KMU-556 kuyruk kiti

GBU-31v3 için 200 adet JDAM KMU-557 kuyruk kiti

GBU-32 için 384 adet JDAM KMU-559 kuyruk kiti

GBU-38 veya Lazer JDAM GBU-54 için 3 adet JDAM KMU-572 kuyruk kiti

1.050 adet FMU-152 tapası

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