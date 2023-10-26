Türkiye'ye gelecek BYD Seal ve Dolphin'e Euro NCAP'ten 5 yıldız

BYD’nin yeni nesil elektrikli araç mimarisi e-Platform 3.0 üzerine üretilen D segmenti sedan BYD SEAL ve C segmenti hatchback BYD DOLPHIN, Euro NCAP tarafından değerlendirilerek yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğu tescil edildi.
Elektrikli BYD SEAL ve BYD DOLPHIN, Euro NCAP mühendisleri tarafından yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması, güvenlik asistanları ve yayalar gibi diğer yol kullanıcıları olmak üzere dört ana kategoride testten geçirildi. Her iki model de BYD’nin yapısal kalitesi ve teknolojisiyle maksimum puanları aldı.
BYD'nin yeni nesil e-Platform 3.0 mimarisinin yanı sıra dünyanın ilk seri üretim yüksek kapsamlı entegre 8’i 1 arada elektrik güç ünitesi ve üst düzey güvenliğe sahip Blade Batarya teknolojisi farklı kaza senaryolarında da en üst düzeyde koruma sağlıyor. BYD e-Platform 3.0, bir çarpışma durumunda enerjinin araç tarafından nasıl emileceğini kontrol eden ve yolcu kabinine müdahaleyi minimuma indiren bir yapıya da sahip.
Euro NCAP test sonuçlarına göre yüksek standart güvenlik donanımlarına sahip BYD SEAL yetişkin yolcu korumasında yüzde 89 ve çocuk yolcu korumasında yüzde 87, güvenlik asistanlarında yüzde 76 gibi üst düzey puanlar elde ederken, yayalar veya bisikletliler gibi diğer yol kullanıcılarına karşı yüzde 82 oranında korumasıyla öne çıktı.
BYD DOLPHIN ise gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş asistanlarıyla testten yüksek dereceler elde etti. Yetişkin yolcu korumasında yüzde 89 gibi etkileyici bir puan alan BYD DOLPHIN, çocuk yolcu korumasında yüzde 87, güvenlik asistanlarında yüzde 79 ve diğer yol kullanıcıları korumasında yüzde 85’lik dereceye sahip oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.