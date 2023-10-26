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    Türkiye'ye gelecek BYD Seal ve Dolphin'e Euro NCAP'ten 5 yıldız

    Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak elektrikli C SUV modeli BYD ATTO 3’ün ardından BYD SEAL ve BYD DOLPHIN de çarpışma testlerinden beş yıldız alarak ayrıldı.
    Türkiye'ye gelecek BYD Seal ve Dolphin'e Euro NCAP'ten 5 yıldız Tam Boyutta Gör
    Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi BYD’nin yeni modelleri BYD SEAL ve BYD DOLPHIN de, Avrupa'nın önde gelen bağımsız güvenlik değerlendirme programı Euro NCAP güvenlik testlerinden başarıyla geçti ve beş yıldızla ödüllendirildi. Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak elektrikli C SUV modeli BYD ATTO 3’ün ardından 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi alan modelleri BYD SEAL ve BYD DOLPHIN markanın yüksek standartlarının altını bir kez daha çizdi.

    BYD’nin yeni nesil elektrikli araç mimarisi e-Platform 3.0 üzerine üretilen D segmenti sedan BYD SEAL ve C segmenti hatchback BYD DOLPHIN, Euro NCAP tarafından değerlendirilerek yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğu tescil edildi.

    Elektrikli BYD SEAL ve BYD DOLPHIN, Euro NCAP mühendisleri tarafından yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması, güvenlik asistanları ve yayalar gibi diğer yol kullanıcıları olmak üzere dört ana kategoride testten geçirildi. Her iki model de BYD’nin yapısal kalitesi ve teknolojisiyle maksimum puanları aldı.

    BYD'nin yeni nesil e-Platform 3.0 mimarisinin yanı sıra dünyanın ilk seri üretim yüksek kapsamlı entegre 8’i 1 arada elektrik güç ünitesi ve üst düzey güvenliğe sahip Blade Batarya teknolojisi farklı kaza senaryolarında da en üst düzeyde koruma sağlıyor. BYD e-Platform 3.0, bir çarpışma durumunda enerjinin araç tarafından nasıl emileceğini kontrol eden ve yolcu kabinine müdahaleyi minimuma indiren bir yapıya da sahip.

    Türkiye'ye gelecek BYD Seal ve Dolphin'e Euro NCAP'ten 5 yıldız Tam Boyutta Gör
    BYD’nin gövdeyi ve Blade Bataryayı entegre eden son CTB (Cell-to-Body) teknolojisiyle sunulan modelleri, süper spor otomobillerdeki kadar yüksek gövde dayanıklılığına sahip. Bu sayede üstün sürüş kabiliyetinin yanı sıra sürücü ve yolculara da daha iyi koruma sağlıyor.

    Euro NCAP test sonuçlarına göre yüksek standart güvenlik donanımlarına sahip BYD SEAL yetişkin yolcu korumasında yüzde 89 ve çocuk yolcu korumasında yüzde 87, güvenlik asistanlarında yüzde 76 gibi üst düzey puanlar elde ederken, yayalar veya bisikletliler gibi diğer yol kullanıcılarına karşı yüzde 82 oranında korumasıyla öne çıktı.

    BYD DOLPHIN ise gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş asistanlarıyla testten yüksek dereceler elde etti. Yetişkin yolcu korumasında yüzde 89 gibi etkileyici bir puan alan BYD DOLPHIN, çocuk yolcu korumasında yüzde 87, güvenlik asistanlarında yüzde 79 ve diğer yol kullanıcıları korumasında yüzde 85’lik dereceye sahip oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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