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    Çinlilerden Android Auto'ya yeni alternatif: Meizu Flyme Auto

    Meizu, Meizu 20 serisi akıllı telefonlarla birlikte yeni araç yazılımı Flyme Auto'yu tanıttı. Meizu Flyme Auto özellikleri ile neler sunuyor bakalım.            
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    meizu flyme auto tanıtıldı işte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Meizu, kısa bir süre önce Polestar ve Lotus dahil bir düzineden fazla markaya sahip Çinli dev otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınmıştı. Satın alımın ardından Meizu’nun akıllı telefonlarla arabalar arasında bağlantı sağlayacak bir yazılım geliştirmeyi planlandığına dair söylentiler çıktı. Şirket, beklendiği üzere araç içi yazılımı tanıttı. İşte Android Auto’nun yeni alternatifi Meizu Flyme Auto:

    Meizu Flyme Auto özellikleri

    Meizu’nun otomobil yazılımı Flyme Auto, birçok masaüstü ve kablosuz bağlantı özelliğine sahip. Mobil uygulamalar, araca aktarılabiliyor ve kullanıcı telefonunu aracıyla eşleştirdiğinde otomatik olarak bağlanabiliyor. Kesintisiz aktarım, telefondan kablosuz yazılım güncellemeleri, telefonla araç donanımının birlikte çalışabilirliği, paylaşılan donanım özelliklerini destekliyor. Kullanıcının telefon aracılığıyla arabanın park edildiği yeri bulmasını sağlayan arama özelliği de mevcut.

    Flyme Auto, araba özel birçok uygulama ile geliyor. Alipay ödeme sistemini destekliyor ve Aicy adında geliştirilmiş sanal asistan bulunuyor. Sesli asistan, internet olmadan da çalışıyor ve sık kullanılan işlevler için uyandırmadan etkinleştirmeyi destekliyor. Asistan, tüm konuşmaları hafızasında tutuyor.

    Dijital araba anahtarı, arabanızı bulmanız için UWB desteği, sesli asistan ve birçok kullanıcı arabirimi özelleştirmesine sahip olan Meizu Flyme Auto’nun ilk olarak Geely yapımı otomobillerde çalışması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/03/30/meizu-new-flyme-auto-mobile-apps-car/ https://www.gsmarena.com/meizus_car_software_flyme_auto_debuts-news-58090.php
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