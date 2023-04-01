Çinlilerden Android Auto'ya yeni alternatif: Meizu Flyme Auto

Meizu Flyme Auto özellikleri
Meizu’nun otomobil yazılımı Flyme Auto, birçok masaüstü ve kablosuz bağlantı özelliğine sahip. Mobil uygulamalar, araca aktarılabiliyor ve kullanıcı telefonunu aracıyla eşleştirdiğinde otomatik olarak bağlanabiliyor. Kesintisiz aktarım, telefondan kablosuz yazılım güncellemeleri, telefonla araç donanımının birlikte çalışabilirliği, paylaşılan donanım özelliklerini destekliyor. Kullanıcının telefon aracılığıyla arabanın park edildiği yeri bulmasını sağlayan arama özelliği de mevcut.
Flyme Auto, araba özel birçok uygulama ile geliyor. Alipay ödeme sistemini destekliyor ve Aicy adında geliştirilmiş sanal asistan bulunuyor. Sesli asistan, internet olmadan da çalışıyor ve sık kullanılan işlevler için uyandırmadan etkinleştirmeyi destekliyor. Asistan, tüm konuşmaları hafızasında tutuyor.
Dijital araba anahtarı, arabanızı bulmanız için UWB desteği, sesli asistan ve birçok kullanıcı arabirimi özelleştirmesine sahip olan Meizu Flyme Auto’nun ilk olarak Geely yapımı otomobillerde çalışması bekleniyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/03/30/meizu-new-flyme-auto-mobile-apps-car/ https://www.gsmarena.com/meizus_car_software_flyme_auto_debuts-news-58090.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı