Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya'yı seçti

Deyim yerindeyse yılan hikayesine dönen Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Automobilwoche'ye yaptığı açıklamada Türkiye yerine Slovakya'ya yatırım yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Herbest Diess'in açıklamasına göre Volkswagen, Türkiye'de sıfırdan bir fabrika kurmak yerine Slovakya'da var olan fabrikasına yatırım yaparak buradaki üretim kapasitesini artıracak. Pandemi sürecinde talebin düşmesiyle kapasite artırımı konusunu yeniden değerlendirdiklerini belirten Diess, Slovakya'daki fabrikayı güçlendirmenin kendileri için yeterli olacağını belirtti.

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Diess, verdiği demeçte Slovakya'ya yapacakları yatırım miktarını açıklamadı. Fakat Automobilwoche'ye göre bu değer 1 milyar euro civarında.

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Volkswagen CEO'su, Slovakya'ya yatırım yapmanın maliyet konusunda Türkiye'ye kıyasla herhangi bir dezavantaj oluşturmadığını belirtti. Bunun yanında, Türkiye'de kurulacak yeni bir fabrika ile buradaki pazarı daha iyi geliştiremeyecek olmalarının dezavantaj olarak kalmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Volkswagen geçtiğimiz yıllarda yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçtiğini duyurmuş, hatta bunun için şirket bile kurmuştu. Fakat Suriye'ye yönelik operasyonları gerekçe göstererek yatırımı erteleme kararı almıştı. Aradan geçen uzun süreçte olay yılan hikayesine dönmüştü. Yapılan bu açıklamalara göre yatırım kararı netleşmiş görünüyor.

Türkiye'de kurulacak Volkswagen fabrikasında Passat ve Superb modellerinin üretilmesi planlanıyordu. Yeni kararla birlikte bu modeller Bratislava'daki fabrikaya eklenecek yeni bantlarda üretilecek. Söz konusu fabrikada halihazırda grubun pek çok modeli üretiliyor.

https://www.automobilwoche.de/article/20201108/BCONLINE/201109946/1276/exklusiv--nach-scheitern-der-tuerkei-plaene-vw-staerkt-bratislava

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