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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya'yı seçti

    Kısa süre önce Automobilwoche'ye özel açıklamalarda bulunan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Türkiye'de yeni bir fabrika yatırımı yapmak yerine Slovakya'daki fabrikayı güçlendireceklerini belirtti.
    1 gün
    45,8b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    29

    Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya'yı seçti

    Deyim yerindeyse yılan hikayesine dönen Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Automobilwoche'ye yaptığı açıklamada Türkiye yerine Slovakya'ya yatırım yapmaya karar verdiklerini belirtti.

    Herbest Diess'in açıklamasına göre Volkswagen, Türkiye'de sıfırdan bir fabrika kurmak yerine Slovakya'da var olan fabrikasına yatırım yaparak buradaki üretim kapasitesini artıracak. Pandemi sürecinde talebin düşmesiyle kapasite artırımı konusunu yeniden değerlendirdiklerini belirten Diess, Slovakya'daki fabrikayı güçlendirmenin kendileri için yeterli olacağını belirtti.

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    Diess, verdiği demeçte Slovakya'ya yapacakları yatırım miktarını açıklamadı. Fakat Automobilwoche'ye göre bu değer 1 milyar euro civarında.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz"

    Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya'yı seçti
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    Volkswagen CEO'su, Slovakya'ya yatırım yapmanın maliyet konusunda Türkiye'ye kıyasla herhangi bir dezavantaj oluşturmadığını belirtti. Bunun yanında, Türkiye'de kurulacak yeni bir fabrika ile buradaki pazarı daha iyi geliştiremeyecek olmalarının dezavantaj olarak kalmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

    Volkswagen geçtiğimiz yıllarda yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçtiğini duyurmuş, hatta bunun için şirket bile kurmuştu. Fakat Suriye'ye yönelik operasyonları gerekçe göstererek yatırımı erteleme kararı almıştı. Aradan geçen uzun süreçte olay yılan hikayesine dönmüştü. Yapılan bu açıklamalara göre yatırım kararı netleşmiş görünüyor.

    Türkiye'de kurulacak Volkswagen fabrikasında Passat ve Superb modellerinin üretilmesi planlanıyordu. Yeni kararla birlikte bu modeller Bratislava'daki fabrikaya eklenecek yeni bantlarda üretilecek. Söz konusu fabrikada halihazırda grubun pek çok modeli üretiliyor.



    https://www.automobilwoche.de/article/20201108/BCONLINE/201109946/1276/exklusiv--nach-scheitern-der-tuerkei-plaene-vw-staerkt-bratislava Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    56 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    carter (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vw için ölüp bitmeye devam edelim.
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    _Emir (emir ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    o zaman vatandaş bir zahmet vw almasın



    türkiye araç satışının %20-%25 kadarı vw grupmuş. en çok satan da kendileri imiş. ülkeye çivi çakmayan firma en çok satan firma
    o zaman vatandaş bir zahmet vw almasın türkiye araç satışının %20-%25 kadarı vw grupmuş. en çok satan da kendileri imiş. ülkeye çivi çakmayan fir...
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    Yanıtla +106
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    drjacob (... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok da Slovakya
    1 Yanıt Yanıtla +57
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    Yorumlar (91) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    evet almanya bizi kıskanıyor... yersen

    ülkede daha yarın neler olacağını kimse bilmezken, hangi akıllı yatırım yapar?
    sorunları çözmekten aciz ola ola bu hale düştük..
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    Black_Mamba24 (Mrmdkd Kdkdkd) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hemen sıraya girelim passat a.750 bin verelim... haydi daha duruyirmusunuz .. ülkemize en ufak katkısı olmaz.ama kapıda sıra.oluruz.. sonra milliyetçilik v.s. konuş babam konuş..
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    crashris (Mahmut Karaca) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    almanseviciler arabayı alır üstüne türk bayrağı arması falan yapıştırır sonra ülkeyi seviyorum der :D para varken herkes sever her ülkeyi!
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    JanKlod (Mert ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    tabi türkiye ye yatırım yapıcak 230€ maaş verecek diyenler nerde
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    alfa-x 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    vw almayın aldırmayın , bunların continental da haritada bizi silmemişmiydi almayın kardeşim passat civic den fazla satıyor ,heryer mercedes bmw audi.almayın vw nin suriyeyi bahane etmesi almamak için en büyük sebep , ermenilere yaptırımları var mı ??
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Passat resmi devlet aracı ilan edilsin, valiler vs her üst düzey yöneticinin Passat çekilsin önüne
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    mustafanedim (Mustafa N. Can) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    VW'ciler yerli olursa almazdı zaten. Sevinmişlerdir.
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    ahmetbozkurt85 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    euro 10 tl olmuş onların parasıyla daha az maaşla çalışırdık bize de iş çıkardı bari
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    aserkang (Ahmet Serkan) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    VW Türkiye yatırımından vazgeçti



    “Manisa'ya kurulacak fabrikadan vazgeçtiklerini belirten Volkswagen Group Başkanı Herbert Diess, bunun Türkiye satışlarını olumsuz etkileyeceğini bildiklerini söyledi.”





    Adam çokta fifi demiş, satışlar olumsuz etkilenir biliyorum ama salla demiş.

    Ama biz balık hafızalıyız, koşa koşa gider alırız .
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    mstfozcn67 (M. ÖZCAN) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle olacağı belliydi.
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