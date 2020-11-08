Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz

Volkswagen'in patronu bugün piyasada başarılı olabilmek için sadece iyi otomobil üretmenin yeterli olmadığını aynı zamanda bu araçları dijital ekosisteme entegre etmenin gerekli olduğunu söyledi.
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Volkswagen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, Bloomberg ile yaptığı röportajda "bugün araba yapmak herhangi bir marka için işin sadece küçük bir parçası" ifadelerini kullandı.İlginizi Çekebilir Kazada ölüm oranı en yüksek otomobiller açıklandı
İnsan taşımak işlevselliğin sadece bir parçası olacak
Deneyimli yöneticiye göre pazarda başarılı olmak için, tüm yeni modellerin dijital ekosisteme etkin bir şekilde entegre edilmesi ve akıllı telefonlar gibi sürekli internete bağlı olması gerekiyor.
Diess, insan ve eşya taşımanın yakında otomobillerin sunduğu işlevselliğinin yalnızca bir parçası haline geleceğini söylüyor, tıpkı telefon görüşmelerinin artık akıllı telefonların ana işlevi olmaması gibi.
Nokia'nın çöküşünü örnek gösterdi
Volkswagen, yeni dijital çağa uyum sağlayamayan Nokia ile aynı kaderi paylaşmak istemiyor. 62 yaşındaki Diess, Finli şirketi buna örnek olarak göstererek "yeterince hızlı değilseniz, hayatta kalamazsınız, bunu çalışanlarımıza hep söylüyorum" dedi.
Volkswagen, Nokia'nın yaşadıklarını yaşamamak için otomobilleri için kendi işletim sistemini geliştirmeyi düşünüyor. Şirket bunu sadece kendi içinde kullanmakla kalmayıp aynı zamanda rakiplerine de satmayı planlıyor.
Diess'e göre tüm bunlar -Avrupa'nın elektrikli araç sayısında lider olacağı da göz önüne alındığında-, Volkswagen'in dijital çağa en hazırlıklı şirketlerden biri olmasını sağlayacak.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-06/vw-s-boss-warns-the-troops-we-don-t-want-to-end-up-like-nokia Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
VAG fetişistleri alsa yine ayakta kalırsınız.
Nasıl Alman OPEL Fransız lara satıldıysa.
Ww Sonu fransız olmasın...
Bu iş daha ziyade ABD işi gibi. Blackberry, iOS, android, webos (şimdi lgtv’de).
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