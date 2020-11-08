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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz

    Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, değişime ayak uydurma konusunda son derece titiz çalışmalar yürüttüklerini, şirket olarak Nokia ile aynı kaderi paylaşmak istemediklerini açıkladı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    10,7b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz
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    Volkswagen'in patronu bugün piyasada başarılı olabilmek için sadece iyi otomobil üretmenin yeterli olmadığını aynı zamanda bu araçları dijital ekosisteme entegre etmenin gerekli olduğunu söyledi.

    Ayrıca Bkz. "BMW yeni elektrikli SUV modelini 11 Kasım'da tanıtacak"

    Volkswagen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, Bloomberg ile yaptığı röportajda "bugün araba yapmak herhangi bir marka için işin sadece küçük bir parçası" ifadelerini kullandı.

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    Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz
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    İnsan taşımak işlevselliğin sadece bir parçası olacak

    Deneyimli yöneticiye göre pazarda başarılı olmak için, tüm yeni modellerin dijital ekosisteme etkin bir şekilde entegre edilmesi ve akıllı telefonlar gibi sürekli internete bağlı olması gerekiyor.

    Diess, insan ve eşya taşımanın yakında otomobillerin sunduğu işlevselliğinin yalnızca bir parçası haline geleceğini söylüyor, tıpkı telefon görüşmelerinin artık akıllı telefonların ana işlevi olmaması gibi.

    Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz
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    Nokia'nın çöküşünü örnek gösterdi

    Volkswagen, yeni dijital çağa uyum sağlayamayan Nokia ile aynı kaderi paylaşmak istemiyor. 62 yaşındaki Diess, Finli şirketi buna örnek olarak göstererek "yeterince hızlı değilseniz, hayatta kalamazsınız, bunu çalışanlarımıza hep söylüyorum" dedi.

    Volkswagen, Nokia'nın yaşadıklarını yaşamamak için otomobilleri için kendi işletim sistemini geliştirmeyi düşünüyor. Şirket bunu sadece kendi içinde kullanmakla kalmayıp aynı zamanda rakiplerine de satmayı planlıyor.

    Diess'e göre tüm bunlar -Avrupa'nın elektrikli araç sayısında lider olacağı da göz önüne alındığında-, Volkswagen'in dijital çağa en hazırlıklı şirketlerden biri olmasını sağlayacak.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-06/vw-s-boss-warns-the-troops-we-don-t-want-to-end-up-like-nokia Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    carter (Volkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sattığınız araçların en dolusu bile bomboş. Günümüze böyle mi ayak uyduruyorsunuz? Birde bizimkiler dolu araç aldığını sanıp full+full yazmaz mı işte burası daha komik.
    Sattığınız araçların en dolusu bile bomboş. Günümüze böyle mi ayak uyduruyorsunuz? Birde bizimkiler dolu araç aldığını sanıp full+full yazmaz mı işte burası dah...
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    2 Yanıt Yanıtla +33
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    Clusive 3 gün ( Mesaj Silindi ) naymann
    İlime bilime yatırım yapmayanları savunanlar, ilime ve bilime yatırım yapan firmaların batmasını istiyor. Şunu seri bloklayın.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    CoreXXX (fatih tat) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Wv ye soruyorum. Siiz hiç en tepede oturdunuzmuki kendinizi nokia ile kıyaslıyorsunuz. Önce 12 yıl beb tepede kalın sonra gelin benzetin😁
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    TOGG'un vizyonu da bu şekilde. Bir otomobilden çok akıllı bir cihaz, yaşam ortamı, hayatın bir parçası vs.
    Yanıtla +1
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    atade28 (Ata ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye için farketmez 4 teker bir direksiyon yapın çakın bize.

    VAG fetişistleri alsa yine ayakta kalırsınız.
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Elveda vos vos..
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    serafon 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tepe yöneticisini tesla atarsa batarsınız. Global ticarette çalışmanın, teknolojik ilerlemenin ve diğer şeyleri doğru yapmanın tek başına yeterli olmadığına en güzel örneklerden biri nokia. Ekonomide de aynı. Onlar dünya ekonimisini ele geçirirken sadece klasik ekonomik nedenlere sarılmadılar aynı zamanda rakiplerini ve kural koyanları da hedef aldılar. Çünkü onlar kendilerine hayat hakkı tanımayacaktı. Şimdi de aynı durum kendileri ve başkaları için geçerli.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    O sattığınız 1.6 dizel 7 ileri dsg passat bu cağın ucubesi ayıp size ayıp utanmadan birde ne kadar para isiyosunuz
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence yanlış bir yorum yapmış CEO.

    Nasıl Alman OPEL Fransız lara satıldıysa.

    Ww Sonu fransız olmasın...
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    kesbi 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İyide zaten nokia kendi işletim sistemini açık kaynakla geliştiriyordu. Symbian ve meego. Ama geliştiriyordu dediğime bakmayın sorun geliştirememesiydi. Yani bunu yaparsa sonu nokia gibi olur.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi ) kesbi
    Benimde aklıma aynı şey geldi. Avrupa’lılardan işletim sistemi çıkar mı onuda bilmiyorum.



    Bu iş daha ziyade ABD işi gibi. Blackberry, iOS, android, webos (şimdi lgtv’de).
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    CoreXXX (fatih tat) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Wv ye soruyorum. Siiz hiç en tepede oturdunuzmuki kendinizi nokia ile kıyaslıyorsunuz. Önce 12 yıl beb tepede kalın sonra gelin benzetin😁
    Yanıtla +13
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    alabamalı (UcA kISAca 3A) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllarca elektrikli araçlar gelişmesin diye hep direndiniz ama artık nokia bile olamayacaksınız.
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    Ray Kurzweil 3 gün ( Mesaj Silindi )
    O zaman Microsoft'dan CEO almayın.
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    Volkswagen, Otomobil ve
    6 etiket daha ceo araba araç herbert diess nokia Bilim ve Teknoloji
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