Volkswagen CEO'su: Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz

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Volkswagen'in patronu bugün piyasada başarılı olabilmek için sadece iyi otomobil üretmenin yeterli olmadığını aynı zamanda bu araçları dijital ekosisteme entegre etmenin gerekli olduğunu söyledi.

Ayrıca Bkz. "BMW yeni elektrikli SUV modelini 11 Kasım'da tanıtacak"

Volkswagen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, Bloomberg ile yaptığı röportajda "bugün araba yapmak herhangi bir marka için işin sadece küçük bir parçası" ifadelerini kullandı.

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İnsan taşımak işlevselliğin sadece bir parçası olacak

Deneyimli yöneticiye göre pazarda başarılı olmak için, tüm yeni modellerin dijital ekosisteme etkin bir şekilde entegre edilmesi ve akıllı telefonlar gibi sürekli internete bağlı olması gerekiyor.

Diess, insan ve eşya taşımanın yakında otomobillerin sunduğu işlevselliğinin yalnızca bir parçası haline geleceğini söylüyor, tıpkı telefon görüşmelerinin artık akıllı telefonların ana işlevi olmaması gibi.

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Nokia'nın çöküşünü örnek gösterdi

Volkswagen, yeni dijital çağa uyum sağlayamayan Nokia ile aynı kaderi paylaşmak istemiyor. 62 yaşındaki Diess, Finli şirketi buna örnek olarak göstererek "yeterince hızlı değilseniz, hayatta kalamazsınız, bunu çalışanlarımıza hep söylüyorum" dedi.

Volkswagen, Nokia'nın yaşadıklarını yaşamamak için otomobilleri için kendi işletim sistemini geliştirmeyi düşünüyor. Şirket bunu sadece kendi içinde kullanmakla kalmayıp aynı zamanda rakiplerine de satmayı planlıyor.

Diess'e göre tüm bunlar -Avrupa'nın elektrikli araç sayısında lider olacağı da göz önüne alındığında-, Volkswagen'in dijital çağa en hazırlıklı şirketlerden biri olmasını sağlayacak.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-06/vw-s-boss-warns-the-troops-we-don-t-want-to-end-up-like-nokia

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