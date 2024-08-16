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    İnternet aboneliğinde uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi mümkün mü?

    Bu içeriğimizde TurkNet'in başvuru aşamasından abonelik işlemlerine kadar tüm aşamalarda sunduğu dijital deneyime yakından bakıyoruz. (Bu içerik TurkNet ile iş birliği içermektedir.)
    TurkNet müşterilerine uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunuyor Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar hayatın her alanında dijitalleşmenin etkisini görsek de bazı işlemler için fiziksel olarak müracaat ve sesli görüşmeler yapmak gerekebiliyor. Günümüzde ev interneti bağlatmak istediğinizde çeşitli firmalar için bayiye gitmek ve sorun yaşadığınız zaman müşteri hizmetlerini arayıp dakikalarca beklemek gerekebiliyor. Ancak TurkNet’e baktığımız zaman abonelik onayından teknik desteğe kadar tüm aşamada dijitalleşmenin doğru şekilde uygulandığını görüyoruz. Bu içeriğimizde TurkNet’in uçtan uca Dijital Müşteri Deneyimi özelliklerine yakından bakıyoruz.

    TurkNet’e abone olmak isteyen müşteriler, herhangi bir bayiye gitme gerekliliği olmadan ve sözleşmeye ıslak imza atılması gerekmeden tamamen internet üzerinden başvuru yaparak abonelik sürecini tamamlayabiliyor. Peki bu nasıl oluyor?

    e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama yaparak 3 dakikada abonelik başlatın

    TurkNet’e başvuru yaparken e-Devlet üzerinden Dijital Kimlik Doğrulama hizmetini kullanarak hız kazanabilirsiniz. Kargo, kurye veya evraklarla uğraşmadan tamamen e-Devlet üzerinden sadece 3 dakikada kimlik doğrulamasını tamamlayabiliyorsunuz. Kurye ile ortalama 3 gün süren sözleşme onay işlemi yalnızca 3 dakikada tamamlanıyor.

    1. TurkNet’e başvuru sayfasındaki Kimlik ve Ödeme Bilgileriniz adımında bulunan Sözleşme Onayı ve Kimlik Doğrulama başlığı altında iki seçenek göreceksiniz: Dijital Kimlik Doğrulama ve Kurye ile Kimlik Doğrulama. Bu aşamada Dijital Kimlik Doğrulama seçeneğini seçip Başvuruyu Tamamla butonuna basın.
      TurkNet müşterilerine uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunuyor Tam Boyutta Gör
    2. Bu aşamadan sonraki işlemleri e-Devlet üzerinden yapacaksınız. e-Devlet’e giriş yaparak arama kısmına “E-kayıt başvurusu onay işlemleri” yazın veya TurkNet tarafından size iletilen bağlantıya tıklayın. İlgili hizmete tıklayın.
    3. E-kayıt başvurusu onay işlemleri sayfasında İşletme/sağlayıcı tipi kutucuğunu “Haberleşme”, İşletme/Sağlayıcı kutucuğunu ise TurkNet olarak işaretleyin.
      TurkNet müşterilerine uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunuyor Tam Boyutta Gör
    4. Bir sonraki sayfada onay bekleyen başvurunuzu göreceksiniz. Yanındaki Onayla butonuna tıklayın.
    5. Ardından açılan sayfanın en altındaki onay tikini işaretleyin ve Onayla butonuna basın.
    6. Tüm işlemler bu kadar. Dijital Kimlik Doğrulama yaparak abonelik sözleşmesini onaylamış oldunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra kurulum işlemleriniz başlayacak.

    TurkNet Online İşlemler ve Mobil Uygulama

    TurkNet’in Online İşlemler platformundan ve TurkNet Mobil Uygulaması üzerinden tüm işlemlerinizi birkaç tıkla yapabilirsiniz. Başvuru durumunu sorgulama, üyelik bilgilerini güncelleme, paket yükseltme, teknik destek, bağlantı sorunları, modem siparişi, Arkadaşını Getir kodu alma, abonelik dondurma, abonelik iptali gibi TurkNet internetinizle ilgili tüm işlemleri bu platformlardan halledebilirsiniz. Yaşadığınız bir sorun veya talebiniz için müşteri hizmetlerini aramaya gerek kalmadan yazılı bir şekilde talebinizi iletebilirsiniz.

    TurkNet müşterilerine uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunuyor Tam Boyutta Gör

    Böylelikle müşteri hizmetlerini arayıp dakikalarca sıra beklemeniz gerekmez. Yoğun iş ve çalışma temposunda müşteri temsilcisiyle konuşmaya gerek kalmadan işleminizi 7/24 internet üzerinden halledebilmeniz mümkün.

    TurkNet mobil uygulaması ile yapabilecekleriniz:

    • Abonelik sürecinizi takip edebilir, tüm kişisel bilgi ve belgelerinizi görebilirsiniz.
    • Fatura ödeme, güncel fatura görüntüleme ve dekont işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
    • Faturalarınızı ister kartla isterseniz de Papara ile ödeyebilirsiniz.
    • Otomatik fatura ödeme talimatı verebilir; ödeme tarihini düşünmek zorunda kalmadan internetinizi keyifle kullanabilirsiniz.
    • Taleplerinizi, şikayetlerinizi, arıza bildirimlerinizi iletebilir ve olası bir problem için destek başvurusunda bulunabilirsiniz.
    • Hizmet dondurma/aktifleştirme, nakil başvuruları, Güvenli İnternet profil değişikliği ve statik IP talebi gibi işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.
    • Sevdiklerinizi de TurkNet’li yapmak için ihtiyacınız olan “Arkadaşını Getir” davet kodunuzu alabilirsiniz.
    • Hız testi yapabilir ve internetinizin performansını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

    Online işlemler merkezine https://turk.net/online-islemler/login adresinden ulaşabilir veya aşağıdaki bağlantılardan Android ve iOS cihazınız için TurkNet mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

    TurkNet TurkNet TurkNet TurkNet Utilities Ücretsiz 49,2 MB

    TurkNet TurkNet TurkNet TurkNet TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. Araçlar

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    sahibinden araba eyüp boncuk zippo tek seferde yanmıyor cavallo sigara noterden ustalık belgesi kiralama

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