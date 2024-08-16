İnternet aboneliğinde uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi mümkün mü?

- e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama yaparak 3 dakikada abonelik başlatın
- TurkNet Online İşlemler ve Mobil Uygulama
- TurkNet mobil uygulaması ile yapabilecekleriniz:
- Yorumlar
TurkNet’e abone olmak isteyen müşteriler, herhangi bir bayiye gitme gerekliliği olmadan ve sözleşmeye ıslak imza atılması gerekmeden tamamen internet üzerinden başvuru yaparak abonelik sürecini tamamlayabiliyor. Peki bu nasıl oluyor?
e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama yaparak 3 dakikada abonelik başlatın
TurkNet’e başvuru yaparken e-Devlet üzerinden Dijital Kimlik Doğrulama hizmetini kullanarak hız kazanabilirsiniz. Kargo, kurye veya evraklarla uğraşmadan tamamen e-Devlet üzerinden sadece 3 dakikada kimlik doğrulamasını tamamlayabiliyorsunuz. Kurye ile ortalama 3 gün süren sözleşme onay işlemi yalnızca 3 dakikada tamamlanıyor.
- TurkNet’e başvuru sayfasındaki Kimlik ve Ödeme Bilgileriniz adımında bulunan Sözleşme Onayı ve Kimlik Doğrulama başlığı altında iki seçenek göreceksiniz: Dijital Kimlik Doğrulama ve Kurye ile Kimlik Doğrulama. Bu aşamada Dijital Kimlik Doğrulama seçeneğini seçip Başvuruyu Tamamla butonuna basın.
- Bu aşamadan sonraki işlemleri e-Devlet üzerinden yapacaksınız. e-Devlet’e giriş yaparak arama kısmına “E-kayıt başvurusu onay işlemleri” yazın veya TurkNet tarafından size iletilen bağlantıya tıklayın. İlgili hizmete tıklayın.
- E-kayıt başvurusu onay işlemleri sayfasında İşletme/sağlayıcı tipi kutucuğunu “Haberleşme”, İşletme/Sağlayıcı kutucuğunu ise TurkNet olarak işaretleyin.
- Bir sonraki sayfada onay bekleyen başvurunuzu göreceksiniz. Yanındaki Onayla butonuna tıklayın.
- Ardından açılan sayfanın en altındaki onay tikini işaretleyin ve Onayla butonuna basın.
- Tüm işlemler bu kadar. Dijital Kimlik Doğrulama yaparak abonelik sözleşmesini onaylamış oldunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra kurulum işlemleriniz başlayacak.
TurkNet Online İşlemler ve Mobil Uygulama
TurkNet’in Online İşlemler platformundan ve TurkNet Mobil Uygulaması üzerinden tüm işlemlerinizi birkaç tıkla yapabilirsiniz. Başvuru durumunu sorgulama, üyelik bilgilerini güncelleme, paket yükseltme, teknik destek, bağlantı sorunları, modem siparişi, Arkadaşını Getir kodu alma, abonelik dondurma, abonelik iptali gibi TurkNet internetinizle ilgili tüm işlemleri bu platformlardan halledebilirsiniz. Yaşadığınız bir sorun veya talebiniz için müşteri hizmetlerini aramaya gerek kalmadan yazılı bir şekilde talebinizi iletebilirsiniz.
Böylelikle müşteri hizmetlerini arayıp dakikalarca sıra beklemeniz gerekmez. Yoğun iş ve çalışma temposunda müşteri temsilcisiyle konuşmaya gerek kalmadan işleminizi 7/24 internet üzerinden halledebilmeniz mümkün.
TurkNet mobil uygulaması ile yapabilecekleriniz:
- Abonelik sürecinizi takip edebilir, tüm kişisel bilgi ve belgelerinizi görebilirsiniz.
- Fatura ödeme, güncel fatura görüntüleme ve dekont işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- Faturalarınızı ister kartla isterseniz de Papara ile ödeyebilirsiniz.
- Otomatik fatura ödeme talimatı verebilir; ödeme tarihini düşünmek zorunda kalmadan internetinizi keyifle kullanabilirsiniz.
- Taleplerinizi, şikayetlerinizi, arıza bildirimlerinizi iletebilir ve olası bir problem için destek başvurusunda bulunabilirsiniz.
- Hizmet dondurma/aktifleştirme, nakil başvuruları, Güvenli İnternet profil değişikliği ve statik IP talebi gibi işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.
- Sevdiklerinizi de TurkNet’li yapmak için ihtiyacınız olan “Arkadaşını Getir” davet kodunuzu alabilirsiniz.
- Hız testi yapabilir ve internetinizin performansını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Online işlemler merkezine https://turk.net/online-islemler/login adresinden ulaşabilir veya aşağıdaki bağlantılardan Android ve iOS cihazınız için TurkNet mobil uygulamasını indirebilirsiniz.
TurkNet Utilities Ücretsiz 49,2 MB
TurkNet TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. AraçlarBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.