İnternet aboneliğinde uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi mümkün mü?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar hayatın her alanında dijitalleşmenin etkisini görsek de bazı işlemler için fiziksel olarak müracaat ve sesli görüşmeler yapmak gerekebiliyor. Günümüzde ev interneti bağlatmak istediğinizde çeşitli firmalar için bayiye gitmek ve sorun yaşadığınız zaman müşteri hizmetlerini arayıp dakikalarca beklemek gerekebiliyor. Ancak TurkNet’e baktığımız zaman abonelik onayından teknik desteğe kadar tüm aşamada dijitalleşmenin doğru şekilde uygulandığını görüyoruz. Bu içeriğimizde TurkNet’in uçtan uca Dijital Müşteri Deneyimi özelliklerine yakından bakıyoruz.

TurkNet’e abone olmak isteyen müşteriler, herhangi bir bayiye gitme gerekliliği olmadan ve sözleşmeye ıslak imza atılması gerekmeden tamamen internet üzerinden başvuru yaparak abonelik sürecini tamamlayabiliyor. Peki bu nasıl oluyor?

e-Devlet ile Dijital Kimlik Doğrulama yaparak 3 dakikada abonelik başlatın

TurkNet’e başvuru yaparken e-Devlet üzerinden Dijital Kimlik Doğrulama hizmetini kullanarak hız kazanabilirsiniz. Kargo, kurye veya evraklarla uğraşmadan tamamen e-Devlet üzerinden sadece 3 dakikada kimlik doğrulamasını tamamlayabiliyorsunuz. Kurye ile ortalama 3 gün süren sözleşme onay işlemi yalnızca 3 dakikada tamamlanıyor.

TurkNet’e başvuru sayfasındaki Kimlik ve Ödeme Bilgileriniz adımında bulunan Sözleşme Onayı ve Kimlik Doğrulama başlığı altında iki seçenek göreceksiniz: Dijital Kimlik Doğrulama ve Kurye ile Kimlik Doğrulama. Bu aşamada Dijital Kimlik Doğrulama seçeneğini seçip Başvuruyu Tamamla butonuna basın.

Tam Boyutta Gör Bu aşamadan sonraki işlemleri e-Devlet üzerinden yapacaksınız. e-Devlet’e giriş yaparak arama kısmına “E-kayıt başvurusu onay işlemleri” yazın veya TurkNet tarafından size iletilen bağlantıya tıklayın. İlgili hizmete tıklayın. E-kayıt başvurusu onay işlemleri sayfasında İşletme/sağlayıcı tipi kutucuğunu “Haberleşme”, İşletme/Sağlayıcı kutucuğunu ise TurkNet olarak işaretleyin.

Tam Boyutta Gör Bir sonraki sayfada onay bekleyen başvurunuzu göreceksiniz. Yanındaki Onayla butonuna tıklayın. Ardından açılan sayfanın en altındaki onay tikini işaretleyin ve Onayla butonuna basın. Tüm işlemler bu kadar. Dijital Kimlik Doğrulama yaparak abonelik sözleşmesini onaylamış oldunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra kurulum işlemleriniz başlayacak.

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TurkNet Online İşlemler ve Mobil Uygulama

TurkNet’in Online İşlemler platformundan ve TurkNet Mobil Uygulaması üzerinden tüm işlemlerinizi birkaç tıkla yapabilirsiniz. Başvuru durumunu sorgulama, üyelik bilgilerini güncelleme, paket yükseltme, teknik destek, bağlantı sorunları, modem siparişi, Arkadaşını Getir kodu alma, abonelik dondurma, abonelik iptali gibi TurkNet internetinizle ilgili tüm işlemleri bu platformlardan halledebilirsiniz. Yaşadığınız bir sorun veya talebiniz için müşteri hizmetlerini aramaya gerek kalmadan yazılı bir şekilde talebinizi iletebilirsiniz.

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Böylelikle müşteri hizmetlerini arayıp dakikalarca sıra beklemeniz gerekmez. Yoğun iş ve çalışma temposunda müşteri temsilcisiyle konuşmaya gerek kalmadan işleminizi 7/24 internet üzerinden halledebilmeniz mümkün.

TurkNet mobil uygulaması ile yapabilecekleriniz:

Abonelik sürecinizi takip edebilir, tüm kişisel bilgi ve belgelerinizi görebilirsiniz.

Fatura ödeme, güncel fatura görüntüleme ve dekont işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Faturalarınızı ister kartla isterseniz de Papara ile ödeyebilirsiniz.

Otomatik fatura ödeme talimatı verebilir; ödeme tarihini düşünmek zorunda kalmadan internetinizi keyifle kullanabilirsiniz.

Taleplerinizi, şikayetlerinizi, arıza bildirimlerinizi iletebilir ve olası bir problem için destek başvurusunda bulunabilirsiniz.

Hizmet dondurma/aktifleştirme, nakil başvuruları, Güvenli İnternet profil değişikliği ve statik IP talebi gibi işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Sevdiklerinizi de TurkNet’li yapmak için ihtiyacınız olan “Arkadaşını Getir” davet kodunuzu alabilirsiniz.

Hız testi yapabilir ve internetinizin performansını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Online işlemler merkezine https://turk.net/online-islemler/login adresinden ulaşabilir veya aşağıdaki bağlantılardan Android ve iOS cihazınız için TurkNet mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

TurkNet Utilities Ücretsiz 49,2 MB

TurkNet TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. Araçlar

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