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    TurkNet SmartyFi ile evinizin her köşesinden internete kesintisiz bağlanın

    TurkNet SmartyFi hizmeti sayesinde evinizdeki kablosuz bağlantının kapsama alanını genişletebilir ve yapay zeka destekli teknolojiler ile bağlantı performansınızı artırabilirsiniz. SmartyFi nedir?
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    TurkNet SmartyFi ile evinizin her köşesinden internete bağlanın Tam Boyutta Gör
    Çoklu kullanım ve duvar kalınlığı gibi birçok farklı etkenlerle evlerdeki Wİ-Fİ bağlantı kalitesinde sorunlar yaşanabiliyor. TurkNet, evdeki kablosuz bağlantı deneyimini iyileştirmek için TurkNet SmartyFi hizmetini sunuyor.

    Yapay Zeka ile Performans Artışı

    TurkNet SmartyFi sayesinde kesinti ve yavaşlık gibi sorunlar yaşamadan evinizin her köşesinde yüksek hızlı bir kablosuz internet bağlantısına sahip olabiliyorsunuz. TurkNet, SmartyFi kullanıcılarının evlerine 4x4 antenli routerlar yerleştirilerek kablosuz bağlantı kapsama alanını genişletiliyor. SmartyFi’nin sahip olduğu yapay zeka destekli sistemler sayesinde kablosuz bağlantı performansı iyileştiriliyor böylece herhangi bir arıza durumunda sorunlar yapay zeka sayesinde anında tespit ediliyor ve kendiliğinden onarılıyor.

    Wi-Fi Trafiğini Optimize Eder

    Akıllı Wi-Fi SmartyFi, internet hızının ve düşük pingin gerekli olduğu uygulamaları otomatik olarak algılayarak bağlantıyı optimize ediyor. Netflix, Zoom, Meeting, Xbox gibi platformları algılayarak kablosuz bağlantı trafiğini en iyi hale getiriyor. Kullanıcı sayısının fazla olması durumunda yük dağılımını optimize ederek herkesin internete kesintisiz şekilde bağlanmasını sağlıyor.

    Kesintisiz Dolaşım

    SmartyFi’nin sahip olduğu kesintisiz dolaşım özelliği sayesinde tüm router cihazlar tek bir Wi-Fi ağında toplanır. Wi-Fi ağları arasında geçiş yapmanız gerekmez. Evde hareket ettiğiniz durumlarda size en ideal router cihaza otomatik olarak geçiş yapılır. Bağlantıda herhangi bir kesinti yaşamazsınız.

    TurkNet SmartyFi ile evinizin her köşesinden internete bağlanın Tam Boyutta Gör
    SmartyFi hizmetini sadece TurkNet GigaFiber kullanıcıları kullanabiliyor. Evinizin her köşesinde 1.000 Mbps'ye varan download ve upload hızındaki internetinizden tam olarak faydalanabilirsiniz.

    SmartyFi hakkında daha fazla bilgi için: SmartyFi

    TurkNet, GigaFırsat Kampanyasını Duyurdu

    1.000 Mbps’ye varan download ve upload hızına sahip TurkNet GigaFiber sınırlı bir süre için yeni abonelere özel ilk 6 ay 249,90 TL yerine ayda sadece 179,90 TL.

    TurkNet GigaFiber altyapısı şu an için İstanbul, Anlara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da sunuluyor.  Adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenmek için GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanabilirsiniz. TurkNet GigaFiber altyapısı yoksa da GigaFiber İstiyorum sayfasından talep bırakarak TurkNet GigaFiber'in size gelmesi için süreci hızlandırmaya katkı sunabilirsiniz

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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