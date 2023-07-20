TurkNet SmartyFi ile evinizin her köşesinden internete kesintisiz bağlanın

- Yapay Zeka ile Performans Artışı
- Wi-Fi Trafiğini Optimize Eder
- Kesintisiz Dolaşım
- TurkNet, GigaFırsat Kampanyasını Duyurdu
- Yorumlar
Yapay Zeka ile Performans Artışı
TurkNet SmartyFi sayesinde kesinti ve yavaşlık gibi sorunlar yaşamadan evinizin her köşesinde yüksek hızlı bir kablosuz internet bağlantısına sahip olabiliyorsunuz. TurkNet, SmartyFi kullanıcılarının evlerine 4x4 antenli routerlar yerleştirilerek kablosuz bağlantı kapsama alanını genişletiliyor. SmartyFi’nin sahip olduğu yapay zeka destekli sistemler sayesinde kablosuz bağlantı performansı iyileştiriliyor böylece herhangi bir arıza durumunda sorunlar yapay zeka sayesinde anında tespit ediliyor ve kendiliğinden onarılıyor.
Wi-Fi Trafiğini Optimize Eder
Akıllı Wi-Fi SmartyFi, internet hızının ve düşük pingin gerekli olduğu uygulamaları otomatik olarak algılayarak bağlantıyı optimize ediyor. Netflix, Zoom, Meeting, Xbox gibi platformları algılayarak kablosuz bağlantı trafiğini en iyi hale getiriyor. Kullanıcı sayısının fazla olması durumunda yük dağılımını optimize ederek herkesin internete kesintisiz şekilde bağlanmasını sağlıyor.
Kesintisiz Dolaşım
SmartyFi’nin sahip olduğu kesintisiz dolaşım özelliği sayesinde tüm router cihazlar tek bir Wi-Fi ağında toplanır. Wi-Fi ağları arasında geçiş yapmanız gerekmez. Evde hareket ettiğiniz durumlarda size en ideal router cihaza otomatik olarak geçiş yapılır. Bağlantıda herhangi bir kesinti yaşamazsınız.
SmartyFi hakkında daha fazla bilgi için: SmartyFi
TurkNet, GigaFırsat Kampanyasını Duyurdu
1.000 Mbps’ye varan download ve upload hızına sahip TurkNet GigaFiber sınırlı bir süre için yeni abonelere özel ilk 6 ay 249,90 TL yerine ayda sadece 179,90 TL.
TurkNet GigaFiber altyapısı şu an için İstanbul, Anlara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da sunuluyor. Adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenmek için GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanabilirsiniz. TurkNet GigaFiber altyapısı yoksa da GigaFiber İstiyorum sayfasından talep bırakarak TurkNet GigaFiber'in size gelmesi için süreci hızlandırmaya katkı sunabilirsinizBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)