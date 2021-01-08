Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri

Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5A uzaya fırlatıldı. Türksat 5A uydumuz bu sabah saatlerinde SpaceX’in Falcon 9 roketiyle yörüngeye taşındı. Türkiye, 2015’ten beri ilk kez uzaya uydu göndermiş oldu.
Türksat 5A uydusu saat 5.15’te fırlatıldı ve fırlatılışının 35. dakikasında ilk sinyal geldi. Türksat 5A uydumuz, yörüngeye oturabilmek için 4 ay boyunca yolculuk yapacak. Sonrasında uydunun testleri yapılacak ve uydu devreye girecek. Yılın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5A uydusunun ardından 5B ve 6A uydularının fırlatılmasının geleceğini ifade ederek "Şu anda imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B uydumuzu da haziran ayında fırlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Yerli ve milli Türksat 6A ile ilgili çalışmaların da devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın da 2022'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını bildirdi. Türkiye'nin ulaşım ve altyapıdaki başarılı çalışmalarına uzayda da devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra da uzay ve uydu çalışmalarımız devam edecek’’ diye konuştu.İlginizi Çekebilir Türkiye’nin uzay ve uydu fuarı Global SatShow online olarak düzenlenecek
Türksat 5A, haberleşme uydusu olarak görev yapacak. Hali hazırda gökyüzünde 3’ü haberleşme, 3’ü gözlem olmak üzere toplam 6 aktif uydumuz görev yapıyor. Türksat 5A ile bu sayı 7’ye çıkacak.
Fırlatılış görüntülerini ve Falcon 9 roketinin uydumuzu taşıdıktan sonra yeniden yeryüzüne inişini aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz.
Türksat 5A ile ne değişecek?
Türksat 5A uydusu Airbus Space tarafından üretildi. Uydu, 31 derece doğu yörüngesine yerleşecek. Önceki uydularımızdan farklı olarak kimyasal yakıtlar yerine güneş panellerinden güç alıyor. Bu sayede elektrik enerjisi ve elektrikli itme sistemiyle yörüngedeki uydulara nazaran daha fazla manevra ömrüne sahip bir uydu olacak. 32 yıl boyunca hizmet verecek. Önceki uydulara göre kapasitesi yüzde 45, ömrü 2 kat daha fazla.
Uydu yayınlarında şu anda 42 derece doğu yörüngesini kullanıyoruz. TV frekanslarımız buna göre ayarlı. Türksat 5A’nın devreye girmesiyle birlikte kanallarımızı 31 derece doğu yörüngesine ayarlamamız ve tüm kanalların frekansını yeniden girmemiz gerecek. Türksat 5A yeni frekans haklarının kazanılması için yapıldı. Türksat 5B ise 42 derece doğudaki kapasitenin artırılması amacıyla uzaya gönderilecek.
Türksat 5A sayesinde daha geniş kapsama alanında yayın yapılacak. Yayınlar Avrupa ve Orta Doğu’nun hemen hemen tamamını, Afrika’nın büyük bir bölümüne iletilecek. Daha fazla kapasiteye sahip olacak. Böylece Türksat 5A üzerindeki kanal sayısı daha fazla olacak. Frekans maliyetleri ucuzlayacak. 8K yayınlar rahatlıkla yapılabilecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Evet Türksat 5A 31 derecede görev yapacak. Ama biz antenlerimizi çevirmeyeceğiz veya frekanslarımızı değiştirmeyeceğiz. Değiştirseydik 50 derecedeki 4B devreye girince değiştirirdik. Ancak belki 42 derecedeki 3A veya 4A üzerindeki feed (aktarma) frekansları 5A uydusuna geçer bu yüzden 42 derecede ki frekans planlaması değişirse frekans ayarlaması gerekir. Bunun açıklamasını Türksat, RTÜK, TV kanalları ve TUYAD yapar.
Ayrıca olurda 31 derecede yayın yapmak isteyen yerli veya yabancı bir kanal olursa kendi anten yönünü değiştirirsin. Kimse sana karışamaz. Ama burada kapsama alanı faktörü var. Güney Afrika kapsama alanında yayın yapan bir yayını Türkiye den alamazsın.
Eğer bir frekans değişimi olacaksa Haziranda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile olur. Çünkü bu uydu 42 derecede görev yapacak. Yani şuan aktif olarak TV ve radyo yayınları kullandığımız yörüngeye. Her uydu fırlatılışında frekans değişimi şart mı? Tabi ki hayır. Ama biz bir türlü düzeni oturmadık. Örnek veriyorum 19 derece Astra veya 13 derece Hotbird uydularında bu olmaz. Artık bunun yerli yerine oturması gerekiyor. Uzun ömürlü frekans planlamaları yapmalıyız. Ufak frekans paketleri yerine büyük frekans paketleri yaparsak her yeni uydu göreve girdiğinde bu sıkıntıdan kurtulmuş oluruz.
Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var uydu ömürleri tasarım ömrüdür. Yani beklenen ömür veya tasarlanan ömür pratikte daha da uzun olabilir daha da kısa olabilir.
Uydu kapasitesi ise sadece uyduyu yaparken belirlenen bir şey değildir. Sizin frekans kullanım hakkınız ile ilgilidir. Herkes kafasına göre sabit yörüngeye uydu gönderemez. İnternational Telecommunication Union üye olmanız lazım ve aldığınız yörüngede size belli frekansları verirler. Bizim üyeliğimizin temeli Osmanlı Devletinin telgraf birliğine üye olmasına giden bir hikayesi var. O zaman uydu mu var demeyin. Aynı Avrupa Kömür Birliği nasıl Avrupa Birliği olduysa bu kurumun hikayesi de benzerdir. Bu kurum 17 Mayıs 1865 tarihinde kurulmuştur. Örneğin 31 derecede Arabsat uydusu var. Yanılmıyorsam 1 veya yarım derece farkla bizim uydumuz komşu olacak. Eğer aynı kapsama alanına aynı frekanstan yayın yaparlarsa enterferans olur. Yani uydu kapasitenizi sadece sizin yapmanız değil yörünge hakkınız ve sahip olduğunuz yörüngedeki sahip olduğunuz frekanslar belirler.
31 derece uzun süredir sahip olduğumuz ama kullanmadığımız bir yörüngeydi. Ara sıra kullanım ömrünün sonuna gelmiş uyduları kiralayıp örneğin 33 derece ki Eutelsat 33A uydusunu 31 dereceye kaydırıp Türksat tanıtım kanalı yayını yapmıştık. Uydu yörünge hakkımız kaybolmasın diye. Uydu yörünge hakkı alıp uzun süre aldığınız yörüngeye uydu göndermezseniz uydu yörünge hakkınız iptal olur.
Gerçekten haber o kadar hatalı ki ufacık bir hatayı düzeltmek için bu kadar yazmak zorunda kaldım. Lütfen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen teknoloji sitesinin bunca hatası hiç yakışmıyor.İyi günler.
2023 de Türksat 6A(Yüksek oranda yerli üretilen telekomünikasyon uydumuz)
da gidiyor inşallah.
Numunelik 8K yayın da görürüz o zaman.