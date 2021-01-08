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    Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri

    Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu Türksat 5A uzaya fırlatıldı. Türksat 5A'nın fırlatılış görüntülerini ve sahip olduğu özellikleri haberimizde bulabilirsiniz.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    2,4b
    1
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    12

    Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri
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    Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5A uzaya fırlatıldı. Türksat 5A uydumuz bu sabah saatlerinde SpaceX’in Falcon 9 roketiyle yörüngeye taşındı. Türkiye, 2015’ten beri ilk kez uzaya uydu göndermiş oldu.

    Türksat 5A uydusu saat 5.15’te fırlatıldı ve fırlatılışının 35. dakikasında ilk sinyal geldi. Türksat 5A uydumuz, yörüngeye oturabilmek için 4 ay boyunca yolculuk yapacak. Sonrasında uydunun testleri yapılacak ve uydu devreye girecek. Yılın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5A uydusunun ardından 5B ve 6A uydularının fırlatılmasının geleceğini ifade ederek "Şu anda imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B uydumuzu da haziran ayında fırlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Yerli ve milli Türksat 6A ile ilgili çalışmaların da devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın da 2022'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını bildirdi. Türkiye'nin ulaşım ve altyapıdaki başarılı çalışmalarına uzayda da devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra da uzay ve uydu çalışmalarımız devam edecek’’ diye konuştu.

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    Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri
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    Türksat 5A, haberleşme uydusu olarak görev yapacak. Hali hazırda gökyüzünde 3’ü haberleşme, 3’ü gözlem olmak üzere toplam 6 aktif uydumuz görev yapıyor. Türksat 5A ile bu sayı 7’ye çıkacak.

    Fırlatılış görüntülerini ve Falcon 9 roketinin uydumuzu taşıdıktan sonra yeniden yeryüzüne inişini aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz.

    Türksat 5A ile ne değişecek?

    Türksat 5A uydusu Airbus Space tarafından üretildi. Uydu, 31 derece doğu yörüngesine yerleşecek. Önceki uydularımızdan farklı olarak kimyasal yakıtlar yerine güneş panellerinden güç alıyor. Bu sayede elektrik enerjisi ve elektrikli itme sistemiyle yörüngedeki uydulara nazaran daha fazla manevra ömrüne sahip bir uydu olacak. 32 yıl boyunca hizmet verecek. Önceki uydulara göre kapasitesi yüzde 45, ömrü 2 kat daha fazla.

    Uydu yayınlarında şu anda 42 derece doğu yörüngesini kullanıyoruz. TV frekanslarımız buna göre ayarlı. Türksat 5A’nın devreye girmesiyle birlikte kanallarımızı 31 derece doğu yörüngesine ayarlamamız ve tüm kanalların frekansını yeniden girmemiz gerecek.  Türksat 5A yeni frekans haklarının kazanılması için yapıldı. Türksat 5B ise 42 derece doğudaki kapasitenin artırılması amacıyla uzaya gönderilecek.

    Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri

    Türksat 5A sayesinde daha geniş kapsama alanında yayın yapılacak. Yayınlar Avrupa ve Orta Doğu’nun hemen hemen tamamını, Afrika’nın büyük bir bölümüne iletilecek. Daha fazla kapasiteye sahip olacak. Böylece Türksat 5A üzerindeki kanal sayısı daha fazla olacak. Frekans maliyetleri ucuzlayacak. 8K yayınlar rahatlıkla yapılabilecek.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

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    baranel (xxxx xxxx) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hayırlı uğurlu olsun. İletişim medeniyet demektir, umarım en kısa sürede kendi internet erişim uydularımızı yörüngeye fırlatırız.
    Yanıtla +24
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    msdos34 (cyber darbe) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberde yanlışlıklar var. Hangi uydu uzaydayken uzun süre sıvı veya katı yakıt kullanır. Güneş panellerinden güç alır. Bu bizim uydumuza has bir özellik değil veya ilk defa kendi uydularımızda kullandığımız bir özellik değil. Türksa 4A ve 4B tasarım ömrü 30 veya 32 yıl olması lazım.

    Evet Türksat 5A 31 derecede görev yapacak. Ama biz antenlerimizi çevirmeyeceğiz veya frekanslarımızı değiştirmeyeceğiz. Değiştirseydik 50 derecedeki 4B devreye girince değiştirirdik. Ancak belki 42 derecedeki 3A veya 4A üzerindeki feed (aktarma) frekansları 5A uydusuna geçer bu yüzden 42 derecede ki frekans planlaması değişirse frekans ayarlaması gerekir. Bunun açıklamasını Türksat, RTÜK, TV kanalları ve TUYAD yapar.

    Ayrıca olurda 31 derecede yayın yapmak isteyen yerli veya yabancı bir kanal olursa kendi anten yönünü değiştirirsin. Kimse sana karışamaz. Ama burada kapsama alanı faktörü var. Güney Afrika kapsama alanında yayın yapan bir yayını Türkiye den alamazsın.

    Eğer bir frekans değişimi olacaksa Haziranda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile olur. Çünkü bu uydu 42 derecede görev yapacak. Yani şuan aktif olarak TV ve radyo yayınları kullandığımız yörüngeye. Her uydu fırlatılışında frekans değişimi şart mı? Tabi ki hayır. Ama biz bir türlü düzeni oturmadık. Örnek veriyorum 19 derece Astra veya 13 derece Hotbird uydularında bu olmaz. Artık bunun yerli yerine oturması gerekiyor. Uzun ömürlü frekans planlamaları yapmalıyız. Ufak frekans paketleri yerine büyük frekans paketleri yaparsak her yeni uydu göreve girdiğinde bu sıkıntıdan kurtulmuş oluruz.

    Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var uydu ömürleri tasarım ömrüdür. Yani beklenen ömür veya tasarlanan ömür pratikte daha da uzun olabilir daha da kısa olabilir.

    Uydu kapasitesi ise sadece uyduyu yaparken belirlenen bir şey değildir. Sizin frekans kullanım hakkınız ile ilgilidir. Herkes kafasına göre sabit yörüngeye uydu gönderemez. İnternational Telecommunication Union üye olmanız lazım ve aldığınız yörüngede size belli frekansları verirler. Bizim üyeliğimizin temeli Osmanlı Devletinin telgraf birliğine üye olmasına giden bir hikayesi var. O zaman uydu mu var demeyin. Aynı Avrupa Kömür Birliği nasıl Avrupa Birliği olduysa bu kurumun hikayesi de benzerdir. Bu kurum 17 Mayıs 1865 tarihinde kurulmuştur. Örneğin 31 derecede Arabsat uydusu var. Yanılmıyorsam 1 veya yarım derece farkla bizim uydumuz komşu olacak. Eğer aynı kapsama alanına aynı frekanstan yayın yaparlarsa enterferans olur. Yani uydu kapasitenizi sadece sizin yapmanız değil yörünge hakkınız ve sahip olduğunuz yörüngedeki sahip olduğunuz frekanslar belirler.
    31 derece uzun süredir sahip olduğumuz ama kullanmadığımız bir yörüngeydi. Ara sıra kullanım ömrünün sonuna gelmiş uyduları kiralayıp örneğin 33 derece ki Eutelsat 33A uydusunu 31 dereceye kaydırıp Türksat tanıtım kanalı yayını yapmıştık. Uydu yörünge hakkımız kaybolmasın diye. Uydu yörünge hakkı alıp uzun süre aldığınız yörüngeye uydu göndermezseniz uydu yörünge hakkınız iptal olur.

    Gerçekten haber o kadar hatalı ki ufacık bir hatayı düzeltmek için bu kadar yazmak zorunda kaldım. Lütfen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen teknoloji sitesinin bunca hatası hiç yakışmıyor.İyi günler.
    Haberde yanlışlıklar var. Hangi uydu uzaydayken uzun süre sıvı veya katı yakıt kullanır. Güneş panellerinden güç alır. Bu bizim uydumuza has bir özellik değil v...
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    2 Yanıt Yanıtla +24
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    İl teber (Tolga ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2022 de Türksat 5B



    2023 de Türksat 6A(Yüksek oranda yerli üretilen telekomünikasyon uydumuz)



    da gidiyor inşallah.



    Numunelik 8K yayın da görürüz o zaman.
    2022 de Türksat 5B 2023 de Türksat 6A(Yüksek oranda yerli üretilen telekomünikasyon uydumuz) da gidiyor inşallah.
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mstfozcn67 (M. ÖZCAN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı uğurlu olsun.
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    İl teber (Tolga ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Elle manuel olarak ayarlanacak. LNB ve Çanaklar 31 dereceye ayarlanacak.
    Yanıtla +1
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    Atını Öpen Kovboy (inan pppp) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu konuya neden bu kadar az kişi yazmış ola ki ?
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Vatandaşa faydası ne olacak? Mesela, haberleşme maliyetleri ucuzlayacak mı? İnternet için ödediği fahiş fiyatlardan kurtulacak mı? Eğer hayır ise benim için bu uydunun hiçbir önemi yok.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ankaland (mehmet yok) 1 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    ucuzlama diye bir şey olmaz.. bunu beklemeyin.. tam tersi yeni uydu yeni maliyettir bunu vatandaş olarak siz ben ödeyeceğiz.. siz hiç gelişen bir şey için fiyat düştüğünü bu ülkede gördünüz mü??
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    Qantas (Emrullah John Crea) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzayvatanımıza sahip çıkalım...


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    tekin91 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Masraflarini internet faturanizda ful hd olarak gorebileceksiniz😆 15 senedir buyuksehirde merkezde altyapi yok ilgilenen yok.
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    msdos34 (cyber darbe) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberde yanlışlıklar var. Hangi uydu uzaydayken uzun süre sıvı veya katı yakıt kullanır. Güneş panellerinden güç alır. Bu bizim uydumuza has bir özellik değil veya ilk defa kendi uydularımızda kullandığımız bir özellik değil. Türksa 4A ve 4B tasarım ömrü 30 veya 32 yıl olması lazım.

    Evet Türksat 5A 31 derecede görev yapacak. Ama biz antenlerimizi çevirmeyeceğiz veya frekanslarımızı değiştirmeyeceğiz. Değiştirseydik 50 derecedeki 4B devreye girince değiştirirdik. Ancak belki 42 derecedeki 3A veya 4A üzerindeki feed (aktarma) frekansları 5A uydusuna geçer bu yüzden 42 derecede ki frekans planlaması değişirse frekans ayarlaması gerekir. Bunun açıklamasını Türksat, RTÜK, TV kanalları ve TUYAD yapar.

    Ayrıca olurda 31 derecede yayın yapmak isteyen yerli veya yabancı bir kanal olursa kendi anten yönünü değiştirirsin. Kimse sana karışamaz. Ama burada kapsama alanı faktörü var. Güney Afrika kapsama alanında yayın yapan bir yayını Türkiye den alamazsın.

    Eğer bir frekans değişimi olacaksa Haziranda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile olur. Çünkü bu uydu 42 derecede görev yapacak. Yani şuan aktif olarak TV ve radyo yayınları kullandığımız yörüngeye. Her uydu fırlatılışında frekans değişimi şart mı? Tabi ki hayır. Ama biz bir türlü düzeni oturmadık. Örnek veriyorum 19 derece Astra veya 13 derece Hotbird uydularında bu olmaz. Artık bunun yerli yerine oturması gerekiyor. Uzun ömürlü frekans planlamaları yapmalıyız. Ufak frekans paketleri yerine büyük frekans paketleri yaparsak her yeni uydu göreve girdiğinde bu sıkıntıdan kurtulmuş oluruz.

    Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var uydu ömürleri tasarım ömrüdür. Yani beklenen ömür veya tasarlanan ömür pratikte daha da uzun olabilir daha da kısa olabilir.

    Uydu kapasitesi ise sadece uyduyu yaparken belirlenen bir şey değildir. Sizin frekans kullanım hakkınız ile ilgilidir. Herkes kafasına göre sabit yörüngeye uydu gönderemez. İnternational Telecommunication Union üye olmanız lazım ve aldığınız yörüngede size belli frekansları verirler. Bizim üyeliğimizin temeli Osmanlı Devletinin telgraf birliğine üye olmasına giden bir hikayesi var. O zaman uydu mu var demeyin. Aynı Avrupa Kömür Birliği nasıl Avrupa Birliği olduysa bu kurumun hikayesi de benzerdir. Bu kurum 17 Mayıs 1865 tarihinde kurulmuştur. Örneğin 31 derecede Arabsat uydusu var. Yanılmıyorsam 1 veya yarım derece farkla bizim uydumuz komşu olacak. Eğer aynı kapsama alanına aynı frekanstan yayın yaparlarsa enterferans olur. Yani uydu kapasitenizi sadece sizin yapmanız değil yörünge hakkınız ve sahip olduğunuz yörüngedeki sahip olduğunuz frekanslar belirler.
    31 derece uzun süredir sahip olduğumuz ama kullanmadığımız bir yörüngeydi. Ara sıra kullanım ömrünün sonuna gelmiş uyduları kiralayıp örneğin 33 derece ki Eutelsat 33A uydusunu 31 dereceye kaydırıp Türksat tanıtım kanalı yayını yapmıştık. Uydu yörünge hakkımız kaybolmasın diye. Uydu yörünge hakkı alıp uzun süre aldığınız yörüngeye uydu göndermezseniz uydu yörünge hakkınız iptal olur.

    Gerçekten haber o kadar hatalı ki ufacık bir hatayı düzeltmek için bu kadar yazmak zorunda kaldım. Lütfen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen teknoloji sitesinin bunca hatası hiç yakışmıyor.İyi günler.
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 gün ( Mesaj Silindi ) msdos34
    Yanlışınız var. 5A'nın amacı zaten 31 derecedeki yeni frekans hakları kazanmak. O yüzden 31 dereceyi kullanacak. Türksat 5B ise 42 dereceyi kullanacak. 5B için ayar değiştirmeye gerek olmayacak ama 5A için ayar değiştirmek şart.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Maleguard (ugur ) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) msdos34
    yeniden yörüngeye oturtma pozisyon düzeltme gibi için önceden sıvı yakıtlar kullanılıyordu hocam onu kast etmişler. hatta 2A sırf bu yüzden kısa ömürlü oldu. Bir kaç yakıt hücresinde sorun çıkmıştı diye hatırlıyorum. 5A muhtemelen iyon itiş sistemiyle üretilmiş.
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    ozbey08 (Özbey ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    desenize televizyon uydu tamir işi yapan esnafa gün doğru. yeniden çanak ayarı uydu frekans ayarı iyi para kazanacaklar demektir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ozbey08
    Hayır gerek yok yön değişimine.



    Şuanki kullandığım tv yi 4A fırlatılmadan önce almıştım aktif olunca sinyal otomatik geldi buda aynı şekilde otomatik tv de sinyal veya seçenek aktif olacak
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    İl teber (Tolga ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2022 de Türksat 5B



    2023 de Türksat 6A(Yüksek oranda yerli üretilen telekomünikasyon uydumuz)



    da gidiyor inşallah.



    Numunelik 8K yayın da görürüz o zaman.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    ankaland (mehmet yok) 1 gün ( Mesaj Silindi ) İl teber
    4k teğet geçti:)
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    the most important thing 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Cehennemin kaç para ettiğini öğrenmek istersen dünyaya bak demişler, ayrıca 4k televizyonlar niye hala yaygınlaşmadı?
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 gün ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    4k tv almak için ortada sebep yok çünkü. 4k yayın yapan yayıncı mı var ? 4k oyun oynamak için 15-20k pc , 8k ya ps-xox alman gerekiyor. Bluray almak istesen 300 ? gibi fiyatlara satılıyor.

    İçeriğe ulaşmak çok zor olduğundan 4k TV oranı az. Alacak adam sadece Netflix'ten film izlemek için değil değecek şeyler için almak ister.
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    2420 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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