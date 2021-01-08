Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri

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Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5A uzaya fırlatıldı. Türksat 5A uydumuz bu sabah saatlerinde SpaceX’in Falcon 9 roketiyle yörüngeye taşındı. Türkiye, 2015’ten beri ilk kez uzaya uydu göndermiş oldu.

Türksat 5A uydusu saat 5.15’te fırlatıldı ve fırlatılışının 35. dakikasında ilk sinyal geldi. Türksat 5A uydumuz, yörüngeye oturabilmek için 4 ay boyunca yolculuk yapacak. Sonrasında uydunun testleri yapılacak ve uydu devreye girecek. Yılın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5A uydusunun ardından 5B ve 6A uydularının fırlatılmasının geleceğini ifade ederek "Şu anda imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B uydumuzu da haziran ayında fırlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Yerli ve milli Türksat 6A ile ilgili çalışmaların da devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın da 2022'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını bildirdi. Türkiye'nin ulaşım ve altyapıdaki başarılı çalışmalarına uzayda da devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra da uzay ve uydu çalışmalarımız devam edecek’’ diye konuştu.

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Türksat 5A, haberleşme uydusu olarak görev yapacak. Hali hazırda gökyüzünde 3’ü haberleşme, 3’ü gözlem olmak üzere toplam 6 aktif uydumuz görev yapıyor. Türksat 5A ile bu sayı 7’ye çıkacak.

Fırlatılış görüntülerini ve Falcon 9 roketinin uydumuzu taşıdıktan sonra yeniden yeryüzüne inişini aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz.

Türksat 5A ile ne değişecek?

Türksat 5A uydusu Airbus Space tarafından üretildi. Uydu, 31 derece doğu yörüngesine yerleşecek. Önceki uydularımızdan farklı olarak kimyasal yakıtlar yerine güneş panellerinden güç alıyor. Bu sayede elektrik enerjisi ve elektrikli itme sistemiyle yörüngedeki uydulara nazaran daha fazla manevra ömrüne sahip bir uydu olacak. 32 yıl boyunca hizmet verecek. Önceki uydulara göre kapasitesi yüzde 45, ömrü 2 kat daha fazla.

Uydu yayınlarında şu anda 42 derece doğu yörüngesini kullanıyoruz. TV frekanslarımız buna göre ayarlı. Türksat 5A’nın devreye girmesiyle birlikte kanallarımızı 31 derece doğu yörüngesine ayarlamamız ve tüm kanalların frekansını yeniden girmemiz gerecek. Türksat 5A yeni frekans haklarının kazanılması için yapıldı. Türksat 5B ise 42 derece doğudaki kapasitenin artırılması amacıyla uzaya gönderilecek.

Türksat 5A sayesinde daha geniş kapsama alanında yayın yapılacak. Yayınlar Avrupa ve Orta Doğu’nun hemen hemen tamamını, Afrika’nın büyük bir bölümüne iletilecek. Daha fazla kapasiteye sahip olacak. Böylece Türksat 5A üzerindeki kanal sayısı daha fazla olacak. Frekans maliyetleri ucuzlayacak. 8K yayınlar rahatlıkla yapılabilecek.

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