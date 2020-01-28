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    TürkTraktör, Ankara'daki fabrikasında iş makinesi de üretecek

    Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 130'dan fazla ülkeye traktör ihraç eden TürkTraktör, Ankara'daki fabrikasında Case ve New Holland marka iş makineleri de üretmeye başlayacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    TürkTraktör, Ankara'daki fabrikasında iş makinesi de üretecek
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    TürkTraktör, 2013 yılında Case ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğünü alarak iş makineleri sektörüne giriş yapmıştı. Şirket, şimdi de bu iki markanın kazıcı yükleyici iş makinelerini Ankara’daki fabrikasında üretmeye hazırlanıyor.

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    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Ankara’daki fabrikaya yapılan ek yatırımla birlikte kazıcı yükleyicilerin yerli üretim olarak pazara sunulacağını belirtti. Özüner, Türkiye’de iş makineleri alanında hem esnek üretim tekniklerini hem de AGV (otomatik yönlendirmeli araç) sistemini kullanan ilk şirket olacaklarının da altını çizdi.

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    İş makinelerinin üretimi için 20 milyon TL civarında hat yatırımı yaptıklarını dile getiren Özüner, “Yerli üretime başlamamız ile pazar payımızı artıracağız. Ayrıca yerli üretime başlamamızla birlikte müşterilerimiz, üretim esnekliğimiz, ürün ve yedek parçada maliyet avantajlarımızdan daha fazla faydalanabilecekler” şeklinde konuştu. Türkiye iş makineleri sektörünün 2020 yılında yüzde 20’ye yakın büyüyeceğini de sözlerine ekledi.

    Koç Holding ve CNH Industrial’ın ortaklığında faaliyet gösteren TürkTraktör, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 130’dan fazla ülkeye traktör ihraç ediyor.



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