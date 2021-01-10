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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Yakında yeni nesil haberleşme uydusu ihracatına başlayacağız"

    “Türkiye’nin Uzaydaki Evi: Uydularımız” adlı panelde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ülkemizin yakında yeni nesil haberleşme uydusu ihracatına başlayacağını söyledi.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    TUSAŞ Genel Müdürü Kotil,
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Uydu Teknolojileri Haftası kapsamında çevrimiçin olarak yayınlanan “Türkiye’nin Uzaydaki Evi: Uydularımız” adlı panelde konuştu. TUSAŞ’ın uydu çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Kotil, ülkemizin yakında yeni nesil haberleşme uydusu ihracatına başlayacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak"

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    Güney Amerika ülkesi Arjantin ile ortak bir proje kapsamında elektrik itkili yeni nesil bir uydu üzerinde çalıştıklarını belirten Kotil, ihracat aşamasına gelindiğini söyledi. Söz konusu uydu ile ilgili açıklama yapan Temel Kotil, “Small-GEO diyoruz. Elektrik itki sistemli bir uydu. Bu ihracat uydusu. İhracat için. Önce Arjantin, sonra diğer ülkeler için. Yakında, planlıyoruz. Elektrik itki sistemi olduğundan hafif ve küçük gözüküyor, ama yetenekleri canavar gibi.” ifadelerini kullandı.

    TÜRKSAT 6A'da ASELSAN ekimpanları

    TÜRKSAT 6A çalışmalarına da değinen Kotil, uyduyla ilgili çalışmaların Avrupa’daki 4 Uydu Entegrasyon ve Test Merkezinden biri olan TUSAŞ’ait merkezde devam ettiğini dile getirdi. Panele katılan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “2022’de fırlatılacak TÜRKSAT 6A üzerinde, X Band ve Ku Band görev yükleri ile birlikte ekipmanlarımız kullanılıyor olacak” bilgisini verdi.

    TUSAŞ Genel Müdürü Kotil,
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    ASELSAT Küp Uydu hakkında da konuşan Görgün, uydunun 14 Ocak tarihinde SpaceX tarafından uzaya taşınacağını ifade ederken ASELSAN öz kaynakları tarafından geliştirilen uydunun sahadaki askeri birliklerle komuta merkezleri arasındaki taktik haberleşme ihtiyacını karşılayacağını hatırlattı.

    Haluk Görgün son olarak, AKINCI taktik İHA ve diğer hava platformları için geliştirilen uydu haberleşme sistemlerine değindi. Bu konuda Görgün, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin uydu muhabere sistemi TUMSİS projesinde ASELSAN olarak saha alıyoruz. Her türlü gemi platformu için hücumbot eğitim gemisi vs bunlar için farklı boyutlarda antenler geliştiriyoruz.” sözlerini sarf etti.



    https://www.savunmasanayi.org/tusas-uydu-ihracatina-basliyor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Guest Account
    seçime 2 sene var ne yakını. ha biden'e güvenip birşeyler bekliyorsanız o ayrı. bir gün bu ülkede yapılan birşey için sevinin. bu ülke demekte sadece akp değil. herşe yalan dolan seçim için algısı yaratmayı bırakın artık. son seçime kadar chp'ye oy vermiş biri olarak söylüyorum. chp'nin akp'den farkı yok. biz ülke geneline bakalım. iyiye iyi , yanlışa yanlış diyelim.
    seçime 2 sene var ne yakını. ha biden'e güvenip birşeyler bekliyorsanız o ayrı. bir gün bu ülkede yapılan birşey için sevinin. bu ülke demekte sadece akp değil....
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    Bloodin 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberde "yerli ve milli" kelime öbeğine rastlamayınca daha ciddi okudum...
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    fotifoti (foti ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    savunma sanayi şirketlerimiz güzel iş yapıyor . Tebrikler
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    Bloodin 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberde "yerli ve milli" kelime öbeğine rastlamayınca daha ciddi okudum...
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    CoreXXX (fatih tat) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dh böyle haberler koymayın bizim cahil muhalifler kalp krizi geçirir😂
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    Guest Account (misafir hesap) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    seçimlere doğru yaklaşıldıkça, ekonomi battıkça sanayi şahlanır hiç sekmez. yerli motorlar yerli uçaklar yerli helikopterler yerli tanklar hepsi 2023'te göklerde.


    2 gün önce uzaya yollayan 5a uydumuzu yapan firma airbus, yollayan firma spacex. yerli milli söylemleri boş hamasetten ibarettir.
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Guest Account
    seçime 2 sene var ne yakını. ha biden'e güvenip birşeyler bekliyorsanız o ayrı. bir gün bu ülkede yapılan birşey için sevinin. bu ülke demekte sadece akp değil. herşe yalan dolan seçim için algısı yaratmayı bırakın artık. son seçime kadar chp'ye oy vermiş biri olarak söylüyorum. chp'nin akp'den farkı yok. biz ülke geneline bakalım. iyiye iyi , yanlışa yanlış diyelim.
    Yanıtla +8
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Guest Account
    her seçim öncesi bu ülke batıyor nedense.
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    fotifoti (foti ) 28 dk. ( Mesaj Silindi ) Guest Account
    Hamaset ne demek fikrin var mı ? :)



    Hamaseti sen yapmışsın.



    Kötüye kötü, iyiye iyi demedikçe bundan kurtulamazsınız .



    Ekonomi iyi demekle iyi olmadığı gibi sizin beğenmediğiniz işler de kötü olmuyor . Seçimlere daha çok var. Biraz da yapılan işi takdir etmeyi mi öğrensek acaba
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    fotifoti (foti ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    savunma sanayi şirketlerimiz güzel iş yapıyor . Tebrikler
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    Normandia_06 (Yalçın ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ayranı yok içmeye............. :))
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