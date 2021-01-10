TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Yakında yeni nesil haberleşme uydusu ihracatına başlayacağız"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Uydu Teknolojileri Haftası kapsamında çevrimiçin olarak yayınlanan “Türkiye’nin Uzaydaki Evi: Uydularımız” adlı panelde konuştu. TUSAŞ’ın uydu çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Kotil, ülkemizin yakında yeni nesil haberleşme uydusu ihracatına başlayacağını duyurdu.
Ayrıca Bkz. "General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak"İlginizi Çekebilir Northrop Grumman’ın uydulara yakıt ikmali yapacak uzay aracı 9 Ekim’de fırlatılıyor-Güncelleme
Güney Amerika ülkesi Arjantin ile ortak bir proje kapsamında elektrik itkili yeni nesil bir uydu üzerinde çalıştıklarını belirten Kotil, ihracat aşamasına gelindiğini söyledi. Söz konusu uydu ile ilgili açıklama yapan Temel Kotil, “Small-GEO diyoruz. Elektrik itki sistemli bir uydu. Bu ihracat uydusu. İhracat için. Önce Arjantin, sonra diğer ülkeler için. Yakında, planlıyoruz. Elektrik itki sistemi olduğundan hafif ve küçük gözüküyor, ama yetenekleri canavar gibi.” ifadelerini kullandı.
TÜRKSAT 6A'da ASELSAN ekimpanları
TÜRKSAT 6A çalışmalarına da değinen Kotil, uyduyla ilgili çalışmaların Avrupa’daki 4 Uydu Entegrasyon ve Test Merkezinden biri olan TUSAŞ’ait merkezde devam ettiğini dile getirdi. Panele katılan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “2022’de fırlatılacak TÜRKSAT 6A üzerinde, X Band ve Ku Band görev yükleri ile birlikte ekipmanlarımız kullanılıyor olacak” bilgisini verdi.
ASELSAT Küp Uydu hakkında da konuşan Görgün, uydunun 14 Ocak tarihinde SpaceX tarafından uzaya taşınacağını ifade ederken ASELSAN öz kaynakları tarafından geliştirilen uydunun sahadaki askeri birliklerle komuta merkezleri arasındaki taktik haberleşme ihtiyacını karşılayacağını hatırlattı.
Haluk Görgün son olarak, AKINCI taktik İHA ve diğer hava platformları için geliştirilen uydu haberleşme sistemlerine değindi. Bu konuda Görgün, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin uydu muhabere sistemi TUMSİS projesinde ASELSAN olarak saha alıyoruz. Her türlü gemi platformu için hücumbot eğitim gemisi vs bunlar için farklı boyutlarda antenler geliştiriyoruz.” sözlerini sarf etti.
https://www.savunmasanayi.org/tusas-uydu-ihracatina-basliyor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
2 gün önce uzaya yollayan 5a uydumuzu yapan firma airbus, yollayan firma spacex. yerli milli söylemleri boş hamasetten ibarettir.
Hamaseti sen yapmışsın.
Kötüye kötü, iyiye iyi demedikçe bundan kurtulamazsınız .
Ekonomi iyi demekle iyi olmadığı gibi sizin beğenmediğiniz işler de kötü olmuyor . Seçimlere daha çok var. Biraz da yapılan işi takdir etmeyi mi öğrensek acaba