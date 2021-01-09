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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak

    ABD Hava Kuvvetleri, hava muharebelerinin geleceğini şekillendirmesi beklenen otonom dron projesi Skyborg testleri için General Atomics'e ait Avenger İHA'ları seçti.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak
    Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri’nin otonom dron projesi Skyborg ile geleceğin hava muharebe anlayışını değiştirmek istediğini daha önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Kurumun, NASA’nın Artemis projesine benzer bir şekilde birden fazla şirkete teşvik vererek Skyborg’un geliştirilme sürecini yönetmek istediğini belirtmiştik.

    Proje kapsamında 400 milyon dolarlık bir teşvik bütçesi ayıran Hava Kuvvetleri, bu paranın bir miktarını General Atomics Aeronautical Systems’ vermeye karar verdi. Bu kapsamda şirketin geliştirdiği Avenger İHA’lardan ikisi Skyborg otonom teknolojisi ile donatılacak.

    Çoklu İHA kontrolü

    Avenger İHA’larda yapılacak güncellemelerle araçların; geliştirilmiş veri bağlantıları, Skyborg sistem yazılımı ve detayları açıklanmayan bir dizi farklı iyileştirmelere sahip olacağı açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu iyileştirmelerin ardından Avenger İHA’lar, 2021 ila 2022 yılları arasında icra edilecek test sürecinde kullanılacak. Bu testlerde insanlı uçaklar tarafından idare edilecek İHA’lar, veri alışverişi denemeleri yapacak.

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    Ayrıca Bkz. "FAA, ticari maksatlı sesten hızlı uçuş testlerinin ABD'de yapılmasına izin verdi"

    Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz kılmak ve düşman hattının gerisine yapılacak görevlerde kullanılması düşünülen araçlar, görece ucuz olmaları ve insan hayatının tehlikeye atılmayacak olması nedeniyle tercih ediliyor. F-22 ve F-35 gibi 5. nesil hayalet uçakların sahip olduğu havadan havaya silah sistemlerini de taşıyabilecek Skyborg dronları bu sayede hava hedeflerine karşı da kullanılabilecek. Skyborg, birden çok İHA’nın bir pilotun yönetimindeki uçakla kontrol edilebilmesini sağlayacak.

    General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak
    Tam Boyutta Gör

    Avenger İHA’lar, ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) geliştirdiği Düşman Bölgesinde Müşterek Harekât adı verilen yazılımda da test ortamı olarak görev yapıyor. Söz konusu testte Avenger’ın iki saati aşkın bir süre pilot müdahalesi olmadan düşman hattının gerisinde uçuş yaptığı ifade ediliyor.

    General Atomics’in Şubat 2020’de yaptığı duyuruda Avenger’ın konsept sürümü Defender adlı SİHA gündeme gelmişti. Havadan havaya füze platformu olarak düşünülen aracın, geniş ve yavaş hareket eden yakıt tankerleri gibi uçakları korumasının düşünüldüğü belirtilmişti.



    https://www.flightglobal.com/military-uavs/general-atomics-avenger-to-be-used-as-skyborg-testbed/141877.article Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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