General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri’nin otonom dron projesi Skyborg ile geleceğin hava muharebe anlayışını değiştirmek istediğini daha önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Kurumun, NASA’nın Artemis projesine benzer bir şekilde birden fazla şirkete teşvik vererek Skyborg’un geliştirilme sürecini yönetmek istediğini belirtmiştik.

Proje kapsamında 400 milyon dolarlık bir teşvik bütçesi ayıran Hava Kuvvetleri, bu paranın bir miktarını General Atomics Aeronautical Systems’ vermeye karar verdi. Bu kapsamda şirketin geliştirdiği Avenger İHA’lardan ikisi Skyborg otonom teknolojisi ile donatılacak.

Çoklu İHA kontrolü

Avenger İHA’larda yapılacak güncellemelerle araçların; geliştirilmiş veri bağlantıları, Skyborg sistem yazılımı ve detayları açıklanmayan bir dizi farklı iyileştirmelere sahip olacağı açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu iyileştirmelerin ardından Avenger İHA’lar, 2021 ila 2022 yılları arasında icra edilecek test sürecinde kullanılacak. Bu testlerde insanlı uçaklar tarafından idare edilecek İHA’lar, veri alışverişi denemeleri yapacak.

İlginizi Çekebilir

Amerikan Hava Kuvvetleri, yapay zekânın insana karşı mücadele edeceği it dalaşına hazırlanıyor

Ayrıca Bkz. "FAA, ticari maksatlı sesten hızlı uçuş testlerinin ABD'de yapılmasına izin verdi"

Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz kılmak ve düşman hattının gerisine yapılacak görevlerde kullanılması düşünülen araçlar, görece ucuz olmaları ve insan hayatının tehlikeye atılmayacak olması nedeniyle tercih ediliyor. F-22 ve F-35 gibi 5. nesil hayalet uçakların sahip olduğu havadan havaya silah sistemlerini de taşıyabilecek Skyborg dronları bu sayede hava hedeflerine karşı da kullanılabilecek. Skyborg, birden çok İHA’nın bir pilotun yönetimindeki uçakla kontrol edilebilmesini sağlayacak.

Tam Boyutta Gör

Avenger İHA’lar, ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) geliştirdiği Düşman Bölgesinde Müşterek Harekât adı verilen yazılımda da test ortamı olarak görev yapıyor. Söz konusu testte Avenger’ın iki saati aşkın bir süre pilot müdahalesi olmadan düşman hattının gerisinde uçuş yaptığı ifade ediliyor.

General Atomics’in Şubat 2020’de yaptığı duyuruda Avenger’ın konsept sürümü Defender adlı SİHA gündeme gelmişti. Havadan havaya füze platformu olarak düşünülen aracın, geniş ve yavaş hareket eden yakıt tankerleri gibi uçakları korumasının düşünüldüğü belirtilmişti.

https://www.flightglobal.com/military-uavs/general-atomics-avenger-to-be-used-as-skyborg-testbed/141877.article

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.