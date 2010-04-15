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TVLogic, profesyonellere özel 3D destekli OLED monitörlerini duyurdu

TVLogic firması profesyonel kullanım için hazırladıkları 3D destekli OLED monitörlerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TVLogic, profesyonellere özel 3D destekli OLED monitörlerini duyurdu
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Yüksek çözünürlüklü profesyonel kullanım amaçlı monitörlern üreten bir firma olan TVLogic, 2 yeni monitör üretti. LEM-150W ve TDM-150W olarak adlandırılan monitörler yüksek çözünürlük, yüksek görüş açısı gibi özellikler sunuyor. 15 inç olarak üretilen iki modeli birbirinden ayıran en önemli özelliğin TDM-150W'de stereoscopic 3D desteği olduğu açıklandı. TVLogic'in ürettiği 2 monitörün özelliklerine göz atalım

TVLogic LEM-150W, kullanıcılara 100.000:1 kontrast oranı, 180 derecelik görüş açısı sunuyor. 1366x768 çözünürlüğe sahip olan AMOLED monitörde SDve HD yayınlar için 1:1 pixel mapping özelliği bulunuyor. 2 adet 3G/HD/SD-SDI girişi ve 2 adet 3G/HD/SD-SDI çıkışına sahip olan monitörlerde birer adet DVI ve HDMI girişi bulunuyor.

TVLogic, profesyonellere özel 3D destekli OLED monitörlerini duyurdu
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TVLogic'in duyurdu diğer monitör olan TDM-150W ise 15 inç boyuta 1366x768 çözünürlüğe sahip. TVLogic'in diğer modeline nazaran sahip olduğu OLED ekran ve stereoscopic 3D desteği TDM-150W'yi farklı kılıyor. TVLogic TDM-150W'de 100.000:1 kontrast oranı olduğu ve 180 derecelik görüş açısına sahip olduğu ifade edildi. LEM-150W'deki diğer özelliklere birebir sahip olan monitörde dahili hoparlörler ihmal edilmemiş.

TVLogic'in ürettiği AMOLED ve OLED monitörlerin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı

 


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1963bursa 9 yıl
180 derecelik izleme açısı salyangozlar için, siz niye üstünüze alınıyonuz hemen... Profesyanel salyongozlar var...:D
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Snd 9 yıl
Güzel monitör yapmışlar hakikaten.
uygun fiyata bunun en azından 19 inch modeli olsa müthiş olurdu ama fiyatarın başlangıçta uçuk olacağı kesin.
Temennimiz oled teknolojisinin yaygınlaşması ve bizi kullandığımız eski teknoloji monitörlerden kurtarması.

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mobylette 9 yıl
180° lik görüş açısı sallama olmamış mı inceden ? ekranın yanını mı seyredecek bunu kullanan profesyonel adam/kadın?
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McCarty 9 yıl
180 dereceden nasil izlenilecek
bari 179 filan deseydiler
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