TVLogic, profesyonellere özel 3D destekli OLED monitörlerini duyurdu

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Yüksek çözünürlüklü profesyonel kullanım amaçlı monitörlern üreten bir firma olan TVLogic, 2 yeni monitör üretti. LEM-150W ve TDM-150W olarak adlandırılan monitörler yüksek çözünürlük, yüksek görüş açısı gibi özellikler sunuyor. 15 inç olarak üretilen iki modeli birbirinden ayıran en önemli özelliğin TDM-150W'de stereoscopic 3D desteği olduğu açıklandı. TVLogic'in ürettiği 2 monitörün özelliklerine göz atalım

TVLogic LEM-150W, kullanıcılara 100.000:1 kontrast oranı, 180 derecelik görüş açısı sunuyor. 1366x768 çözünürlüğe sahip olan AMOLED monitörde SDve HD yayınlar için 1:1 pixel mapping özelliği bulunuyor. 2 adet 3G/HD/SD-SDI girişi ve 2 adet 3G/HD/SD-SDI çıkışına sahip olan monitörlerde birer adet DVI ve HDMI girişi bulunuyor.

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TVLogic'in duyurdu diğer monitör olan TDM-150W ise 15 inç boyuta 1366x768 çözünürlüğe sahip. TVLogic'in diğer modeline nazaran sahip olduğu OLED ekran ve stereoscopic 3D desteği TDM-150W'yi farklı kılıyor. TVLogic TDM-150W'de 100.000:1 kontrast oranı olduğu ve 180 derecelik görüş açısına sahip olduğu ifade edildi. LEM-150W'deki diğer özelliklere birebir sahip olan monitörde dahili hoparlörler ihmal edilmemiş.

TVLogic'in ürettiği AMOLED ve OLED monitörlerin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı