tvOS 16 güncellemesi yayınlandı: İşte Apple TV'lere gelen yenilikler

Apple, iPhone'lar için iOS 16, Apple Watch'lar için watchOS 9 ile birlikte bugün tvOS işletim sisteminin Apple TV 4K ve Apple TV HD için indirilebilen en yeni sürümü tvOS 16 yayınlandı.

Apple TV yazılım güncellemeleri, iPhone, iPad, Mac gibi diğer platformlar için yapılan güncellemelerden daha küçük ölçekli. tvOS 16 güncellemesi, Apple TV platformuna bir dizi yeni özellik, hata düzeltmesi ve iyileştirmeler getiriyor.

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tvOS 16 ile gelen yeni özelliklerden biri, ürünlerin diğer otomasyon platformlarının yanı sıra HomeKit, Alexa, Google Home ve Samsung SmartThings ile çalışmasına olanak tanıyan birleştirici bir akıllı ev standardı olan Matter desteği. Matter desteğiyle kullanıcılar, Apple TV’de Home uygulaması aracılığıyla Matter sertifikalı aksesuarları yönetebilecek.

Kullanıcılar, artık Nintendo Switch kontrolcülerini tvOS 16 yüklü Apple TV’ler dahil Apple cihazlarıyla eşleştirebilecek. tvOS 16, HDR10+ desteği de getiriyor. Yeni tvOS sürümüyle Apple TV uygulaması iOS, iPadOS, watchOS ile entegre çalışıyor. Apple Fitness+ uygulaması, Apple Watch’dan alınan ölçüleri kullanabilecek. tvOS 16 yenilikler listesi şöyle:

tvOS 16 yenilikler

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Artan çoklu kullanıcı desteği

AirPods için uzamsal ses

Klavye dili geçişi iyileştirildi

Siri için daha fazla dil

Çoklu kullanıcı: Aile Paylaşımı grubunuzun her üyesi için profil eklemeyi kolaylaştıran geliştirmeler yapıldı. Her kişi kendi sıradaki izleme listesini ve kişiselleştirilmiş TV, film, müzik ve uygulama önerilerini alır. Üye eklemek için TV düğmesine basılı tutarak Denetim Merkezi’ni açın, ardından ekrandan bir kişi seçin.

Uzamsal ses: AirPods 3. nesil, AirPods Pro 2. nesil ve 1. nesil, AirPods Max ile Apple TV 4K’da daha hassas ve sürükleyici dinleme deneyimi sunmak için iPhone’unuzda oluşturulan uzamsal ses için kişisel profil kullanır. Başlamak için, Apple TV 4K’nızda birincil kullanıcıyla aynı Apple kimliğini kullanarak iPhone’da uzamsal ses için kişisel bir profil oluşturun. Ek profiller desteklenmez.

Klavye: Çoklu klavye dili desteği, ekran klavyesini kullanırken diller arasında geçiş yapılmasını sağlar. Ayarlar - Genel - Diller menüsü altından daha fazla dil ekleyebilirsiniz. Metin girerken dili değiştirmek için dünya simgesine dokunmanız yeterli.

Arkadaş Kumandası: Bir arkadaşınızın yardımıyla iki oyun kumandasını birleştirip tek bir oyuncu gibi kullanarak Apple TV’de oyun oynayın. Apple TV’de oyun kumandası ayarlarını yapma bölümüne bakın.

Sporlarım: Mac’inizdeki, iPhone’unuzdaki veya iPad’inizdeki Apple News’un ve diğer Apple uygulamalarının yanı sıra Apple TV’de de takımlarınızı takip etmek için Apple TV uygulamasında Sporlarım’ı açın. Apple TV uygulamasında spor bölümüne bakın.

Siri: Siri, Şili’de İspanyolca, Finlandiya’da Fince, Güney Afrika’da İngilizce dil desteği kazandı. Ayarlar - Genel - Siri altından Siri’yi açabilirsiniz. Uzaktan kumandanızda Siri düğmesine basarak akıllı asistanı devreye alabilirsiniz.

Erişilebilirlik: Metin üzerinde tutma desteği, ekrandaki açıklamaları daha net görmenizi sağlar. Erişilebilirlik özelliğini açmak ve tercihleri ayarlamak için Ayarlar - Erişilebilirlik’e gidin.

tvOS 16 nasıl indirilir ve yüklenir?

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Ana ekranda Ayarlar’a girin. Sistem’i seçin. Yazılım Güncellemeleri’ne girin. Yazılım Güncelleme’yi seçin. İndir ve Yükle’ye basın.

Apple TV nasıl güncellenir? Apple TV güncelleme nasıl yapılır? merak edenler için, Apple TV 4K ve Apple TV HD için tvOS 16 yükleme ve indirme adımları bu şekilde. Otomatik yazılım güncellemelerini açıksa, Apple TV tvOS 16 güncellemesini otomatik olarak yükleyecektir.

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tvOS 16 güncellemesi çıktı: tvOS 16 yenilikler neler?