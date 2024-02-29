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    Anlık Bildirim

    Twitch’e yönelik erişim engeli kararı kaldırıldı

    En büyük canlı yayın platformlarından birisi olan Twitch, neredeyse bir haftadır Türkiye’de erişime engellenmişti. Şimdi ise BTK tarafından gelen erişim engeli kaldırılmış durumda.
    Twitch’e yönelik erişim engeli kararı kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta kumar yayınları barındırdığı gerekçesiyle ilk olarak Kick’e erişim engeli getirilmiş ve üzerinden çok geçmeden benzer yayınların olduğu en büyük canlı yayın platformlarından Twitch’e de erişim engeli uygulanmaya başlanmıştı. Şimdi ise BTK tarafından alınan erişim engeli kararı kaldırılmış durumda.

    Twitch için erişim engeli kalktı

    Twitch’e yönelik erişim engeli kararı kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    26 Şubat tarihinde Kick’e yönelik erişim engelinin kaldırılmasının ardından esasında Twitch’in de kısa sürede erişime tekrar açılması bekleniyordu. Nitekim beklenen oldu ve BTK, 29 Şubat tarihi itibariyle Twitch’e yönelik erişim engeli kararını kaldırdı. Halihazırda Twitch.tv'ye erişim açılmaya başlanmış durumda ancak bunun tüm kullanıcılara ulaşması birkaç saati bulabilir.

    Neden erişim engeli getirilmişti?

    Kick ve ardından Twitch’e getirilen erişim engellerinin arkasında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi bulunuyor. Her iki platformda da yasa dışı kumar ve bahis canlı yayınları bulunuyordu. Kullanıcılar burada yayın açabiliyor veya mevcut yayınları izleyebiliyordu. Bu bağlamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gelen talep sonrasında her iki platforma da erişim engeli getirilmişti. Kick, Türkiye özelinde ilgili kumar ve bahis kategorisini kapatırken benzer bir hamlenin Twitch’ten de geldiği düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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