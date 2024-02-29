Twitch’e yönelik erişim engeli kararı kaldırıldı

Twitch için erişim engeli kalktı
Neden erişim engeli getirilmişti?
Kick ve ardından Twitch’e getirilen erişim engellerinin arkasında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi bulunuyor. Her iki platformda da yasa dışı kumar ve bahis canlı yayınları bulunuyordu. Kullanıcılar burada yayın açabiliyor veya mevcut yayınları izleyebiliyordu. Bu bağlamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gelen talep sonrasında her iki platforma da erişim engeli getirilmişti. Kick, Türkiye özelinde ilgili kumar ve bahis kategorisini kapatırken benzer bir hamlenin Twitch’ten de geldiği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.