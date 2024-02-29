Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta kumar yayınları barındırdığı gerekçesiyle ilk olarak Kick’e erişim engeli getirilmiş ve üzerinden çok geçmeden benzer yayınların olduğu en büyük canlı yayın platformlarından Twitch’e de erişim engeli uygulanmaya başlanmıştı. Şimdi ise BTK tarafından alınan erişim engeli kararı kaldırılmış durumda.

Twitch için erişim engeli kalktı

Tam Boyutta Gör 26 Şubat tarihinde Kick’e yönelik erişim engelinin kaldırılmasının ardından esasında Twitch’in de kısa sürede erişime tekrar açılması bekleniyordu. Nitekim beklenen oldu ve BTK, 29 Şubat tarihi itibariyle Twitch’e yönelik erişim engeli kararını kaldırdı. Halihazırda Twitch.tv'ye erişim açılmaya başlanmış durumda ancak bunun tüm kullanıcılara ulaşması birkaç saati bulabilir.

Twitch'in rakibi Kick için erişim engeli kaldırıldı 3 gün önce eklendi

Neden erişim engeli getirilmişti?

Kick ve ardından Twitch’e getirilen erişim engellerinin arkasında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi bulunuyor. Her iki platformda da yasa dışı kumar ve bahis canlı yayınları bulunuyordu. Kullanıcılar burada yayın açabiliyor veya mevcut yayınları izleyebiliyordu. Bu bağlamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gelen talep sonrasında her iki platforma da erişim engeli getirilmişti. Kick, Türkiye özelinde ilgili kumar ve bahis kategorisini kapatırken benzer bir hamlenin Twitch’ten de geldiği düşünülüyor.

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Twitch’e yönelik erişim engeli kararı kaldırıldı