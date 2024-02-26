Tam Boyutta Gör Canlı yayın platformu Twitch’in en büyük rakibi olan Kick, Türkiye pazarına giriş yaptıktan sonra çok geçmeden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından soruşturmaya alınmış ve 21 Şubat tarihinde de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla Kick’e erişim engeli getirilmişti. Şimdi ise Kick için erişim engeli kararının kaldırıldığı açıklandı.

Kick için erişim engeli kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Erişim engelinin sebepleri açıklanmamış olsa da sitedeki yasadışı bahis yayınlarından dolayı bunun yaşandığı tahmin ediliyor. Ancak şimdi ise erişim kararının kaldırıldığı görülüyor. Kick'in Türkiye sorumlusu tarafından yapılan açıklamada ise “Geri döndük. İş tamam” paylaşımı yapıldı. Kick'in Türkiye sorumlusu, erişim engeli kararından sonra “Kick olarak 24 saat içinde, BTK'nın isteğince sitemizdeki casino bölümünü Türkiye'den bağlanan kullanıcılar için yasaklayacağız” açıklamasını yapmıştı.

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Twitch’in en büyük rakiplerinden biri olan Kick, platformuna ünlü yayıncıları çekmek için özel anlaşmalara imza attı. Twitch’in en büyük yayıncılarında xQC ile 100 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşma imzaladı. Hikaru Nakamura, Nickmercs ve Adin Ross gibi ünlü yayıncıları da platforma kattı. Türkiye’de de birçok ünlü Twitch yayıncısı Kick'e geçiş yapmıştı.

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Twitch'in rakibi Kick için erişim engeli kaldırıldı