Twitter'a para kazanma özelliği geliyor: Bahşiş kutusu

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Popüler sosyal medya platformu Twitter'ın, kullanıcıların birbirlerine para göndermesini sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Tip Jar" yani bahşiş kutusu olarak adlandırılan yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte farklı ödeme araçları üzerinden resmi olarak Twitter'dan para kazanmak mümkün olacak.

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Twitter'dan para kazanma dönemi başlıyor

Daha önce Twitter'ın ses tabanlı platformu Spaces'ta bahşiş kutusu özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Hatta sosyal medya devi de yazılı bir açıklama ile bunu doğrulamıştı. Ancak görünen o ki bahşiş özelliği Twitter Spaces ile sınırlı kalmayacak. Zira tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong'un paylaştığı ekran görüntüleri, bahşiş kutularının kullanıcı profillerine de yerleştirileceğini ortaya çıkardı.

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Profili düzenle butonunun yanına yerleştirilen bahşiş düğmesiyle kullanıcılar Bandcamp, Patreon, PayPal, Venmo ve Cash App gibi bazı popüler ödeme hizmetleri üzerinden ödeme gerçekleştirebilecek. Böylece takipçiler, sevdikleri içerik üreticilerine maddi destekte bulunabilecek.

Twitter, bahşiş kutusu özelliğinin yanında Super Follow adlı yeni bir ücretli hizmeti daha test ediyor. Super Follow ile birlikte içerik üreticilerinin tıpkı YouTube katılda olduğu gibi ücretli üyeliklere özel içerik oluşturmalarına izin verilecek.

https://twitter.com/wongmjane/status/1385375100841586689

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