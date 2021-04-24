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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter'a para kazanma özelliği geliyor: Bahşiş kutusu

    Twitter'ın, kullanıcıların birbirlerine para göndermesini sağlayan bahşiş özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte Twitter'da yeni bir dönem başlatacak olan özelliğin ekran görüntüleri:
    24 Nisan 2021, 11:00 (Güncellendi, 1 gün)
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    sosyal medya
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Twitter'a para kazanma özelliği geliyor: Bahşiş kutusu
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    Popüler sosyal medya platformu Twitter'ın, kullanıcıların birbirlerine para göndermesini sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Tip Jar" yani bahşiş kutusu olarak adlandırılan yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte farklı ödeme araçları üzerinden resmi olarak Twitter'dan para kazanmak mümkün olacak.

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    Ayrıca Bkz. "Twitter ülkemizde resmen şirket kurdu"

    Twitter'dan para kazanma dönemi başlıyor

    Daha önce Twitter'ın ses tabanlı platformu Spaces'ta bahşiş kutusu özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Hatta sosyal medya devi de yazılı bir açıklama ile bunu doğrulamıştı. Ancak görünen o ki bahşiş özelliği Twitter Spaces ile sınırlı kalmayacak. Zira tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong'un paylaştığı ekran görüntüleri, bahşiş kutularının kullanıcı profillerine de yerleştirileceğini ortaya çıkardı.

    Twitter'a para kazanma özelliği geliyor: Bahşiş kutusu
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    Profili düzenle butonunun yanına yerleştirilen bahşiş düğmesiyle kullanıcılar Bandcamp, Patreon, PayPal, Venmo ve Cash App gibi bazı popüler ödeme hizmetleri üzerinden ödeme gerçekleştirebilecek. Böylece takipçiler, sevdikleri içerik üreticilerine maddi destekte bulunabilecek. 

    Twitter, bahşiş kutusu özelliğinin yanında Super Follow adlı yeni bir ücretli hizmeti daha test ediyor. Super Follow ile birlikte içerik üreticilerinin tıpkı YouTube katılda olduğu gibi ücretli üyeliklere özel içerik oluşturmalarına izin verilecek.



    https://twitter.com/wongmjane/status/1385375100841586689
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    denile 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu özelliğin Twitter aleminde nasıl kullanılacağını tahmin edebiliyorum :)
    Yanıtla +6
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ortalık zaten karışıktı şimdi daha da karışacak, yalan yanlış haberler havada uçar artık.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    EMRE_RUSLAN (Emre ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Onlyfans v2
    Yanıtla +2
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    nicktatör (Hamza GNL) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Twitter da durumu olmadığını söyleyip aslında zengin olanlar yaşadı
    Yanıtla +3
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    sosyal medyaları iyi kullananlar yaşadı
    Yanıtla +1
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    Dark Territory (E. K.) 1 gün ( Mesaj Silindi )






    İyi para kazanacaklar desene
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    Paetzold 1 gün ( Mesaj Silindi )
    eee twitter eksik kalır mı her uygulama, platform işi paraya döktü. hem paylaşım yapanı cezbedecek hem kendi yoluna bakacak.
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ortalık zaten karışıktı şimdi daha da karışacak, yalan yanlış haberler havada uçar artık.
    Yanıtla +4
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    F Furkeyi (Furkan Dündü) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de yasak ödeme sistemi
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    denile 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu özelliğin Twitter aleminde nasıl kullanılacağını tahmin edebiliyorum :)
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