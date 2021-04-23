Twitter ülkemizde resmen şirket kurdu

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Yeni sosyal medya yasası ile birlikte ülkemize yasal olarak temsilci atayacağını duyuran sosyal ağ devi Twitter ticari olarak şirketini kurdu. Şirket ABD’de bulunan bir temsilci tarafından idare edilecek.

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Ülkemize temsilci atayan diğer sosyal medya firmaları gibi Twitter da şrketini kurdu. Twitter İnternet İçerik Hizmetleri LTD. adıyla kurulan şirket 22 Nisan tarihiyle Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı.

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T.I. Redwing LLC. tüzel kişiliği tarafından idare edilecek olan Twitter şirketinin yasal temsilcisi ise ABD’de yaşayan Kevin Cope olarak belirlenmiş. Şirket 10000TL bedelle kurulmuş ve merkezi de Kanyon’da.

İstanbul Sicil Müdürlüğü üzerinden Ticaret Sicil Gazetesi’ne kaydı yapılan Twitter şirketinin süresiz olarak devam edeceği ve sözleşme ile bunun değiştirilebileceği de maddelere eklenmiş.

https://www.ticaretsicil.gov.tr

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