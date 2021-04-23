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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter ülkemizde resmen şirket kurdu

    Dün itibariyle Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan sözleşme ile birlikte Twitter İnternet İçerik Hizmetleri resmen kurulmuş oldu. Yönetim ise ABD’den sağlanacak.
    23 Nisan 2021, 17:15 (2 gün)
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter ülkemizde resmen şirket kurdu
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    Yeni sosyal medya yasası ile birlikte ülkemize yasal olarak temsilci atayacağını duyuran sosyal ağ devi Twitter ticari olarak şirketini kurdu. Şirket ABD’de bulunan bir temsilci tarafından idare edilecek.

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    Twitter resmen Türkiye’de

    Ülkemize temsilci atayan diğer sosyal medya firmaları gibi Twitter da şrketini kurdu. Twitter İnternet İçerik Hizmetleri LTD. adıyla kurulan şirket 22 Nisan tarihiyle Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı.

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    T.I. Redwing LLC. tüzel kişiliği tarafından idare edilecek olan Twitter şirketinin yasal temsilcisi ise ABD’de yaşayan Kevin Cope olarak belirlenmiş. Şirket 10000TL bedelle kurulmuş ve merkezi de Kanyon’da.

    İstanbul Sicil Müdürlüğü üzerinden Ticaret Sicil Gazetesi’ne kaydı yapılan Twitter şirketinin süresiz olarak devam edeceği ve sözleşme ile bunun değiştirilebileceği de maddelere eklenmiş.



    https://www.ticaretsicil.gov.tr
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CoreXXX (fatih tat) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ülkemiz ve twitter arasındaki savaşta Twitter i haklı bulan chp li muhalif grup vardı hatırladınızmı? Tarihe geçmeli bunlar. Unutmamalıyız
    Yanıtla +14
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Önce dayılandılar sonra el öptüler klasik..
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fevkelade1i (Muhammet Trabzon) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Twitter resti çekip Türkiye'den çekilir diyenler gelmemiş. Utandılar herhalde :D
    Yanıtla +1
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    ozanbey86 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bant genişliği kısıtlaması konusunda "tabi canım twitter sizemi soracaktı tarzı" bir firmayı bir ülkeden üst görenler burda mı?
    Yanıtla +2
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dividir bitmez kanka op o kök saldı.
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    tonodias 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gelmiş geçmiş en iyi sosyal medya platformu :)
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ülkemiz ve twitter arasındaki savaşta Twitter i haklı bulan chp li muhalif grup vardı hatırladınızmı? Tarihe geçmeli bunlar. Unutmamalıyız
    Yanıtla +14
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Önce dayılandılar sonra el öptüler klasik..
    Yanıtla +7
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Asgari sermayeden kurmuşlar.
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