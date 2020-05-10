Twitter ‘Alıntılı RT’ sayacını test ediyor

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Şimdilik alıntılanarak retweet atılan tweetlerin sayısını göremediğiniz Twitter’da yakında bu durum değişecek. Yazılımcı Jane Manchun Wong tarafından paylaşılana göre Twitter, tweetlerin altında yeni bir satırla alıntılanarak retweetleme sayısını da gösterecek.

Jane Manchun Wong’un keşfettiği gizli özelliğe göre Twitter, artık tweetlerin sayaçlarının altında bir ekstraya daha yer verecek. Bu ekstra, alıntılanarak yapılan RT’leri gösterecek.

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Android kullanıcıları için keşfedilen bu yenilikle birlikte ayrıca yeni bir retweetler sayfası da geliyor. Bu sayfada iki ayrı sekmede normal retweetler ve alıntılı retweetler listelenecek. Özelliklerin iOS sürümü hakkında herhangi bir bilgi şimdilik bulunmuyor.

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