Twitter, videolardaki altyazı kontrolü için bir CC butonu test ediyor

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Twitter yönetim kurulu, Tesla CEO'su Elon Musk'ın devralma teklifini değerlendirirken, popüler sosyal medya uygulaması Twitter ise son haftalarda pek çok yeni özelliği kullanıma sundu. Bu sefer yapılan paylaşımlardaki videolar için altyazı ekleyip çıkarmayı sağlayacak bir CC (altyazı) butonunu üzerinde çalışan şirket, özelliği ilk olarak bazı İOS kullanıcılarına sundu.

Twitter'da "düzenle" özelliğinin nasıl çalışacağı belli oldu 5 gün önce eklendi

CC (altyazı) butonu ile artık videolara altyazı ekleyip çıkarmak daha kolay

Twitter'ın destek hesabı tarafından tweetlenen bir videoda gösterildiği gibi tweet'e eklenmiş videonun sağ üst köşesinde bir CC (altyazı) butonu yer almakta. Bu buton sayesindeyse videolara altyazı ekleyip kaldırmak artık daha kolay bir hale geliyor. Ancak paylaşılan tweet'e göre bu özellik, şimdilik bazı İOS kullanıcılarına sunuldu ve yakın bir zamanda Android cihazlara da gelecek.

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Twitter, videolardaki altyazı kontrolü için CC butonu test ediyor