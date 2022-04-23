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    Anlık Bildirim

    Twitter, videolardaki altyazı kontrolü için bir CC butonu test ediyor

    Twitter, her geçen gün yeni bir özelliğe imza atıyor. Bu sefer CC (altyazı) butonunu kullanıcılarına sunan Twitter, bu buton ile videolardaki altyazıları tek bir butonla kontrol etmeyi hedefliyor.
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    Twitter, videolardaki altyazı kontrolü için CC butonu test ediyor
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    Twitter yönetim kurulu, Tesla CEO'su Elon Musk'ın devralma teklifini değerlendirirken, popüler sosyal medya uygulaması Twitter ise son haftalarda pek çok yeni özelliği kullanıma sundu. Bu sefer yapılan paylaşımlardaki videolar için altyazı ekleyip çıkarmayı sağlayacak bir CC (altyazı) butonunu üzerinde çalışan şirket, özelliği ilk olarak bazı İOS kullanıcılarına sundu.

    CC (altyazı) butonu ile artık videolara altyazı ekleyip çıkarmak daha kolay

    Twitter'ın destek hesabı tarafından tweetlenen bir videoda gösterildiği gibi tweet'e eklenmiş videonun sağ üst köşesinde bir CC (altyazı) butonu yer almakta. Bu buton sayesindeyse videolara altyazı ekleyip kaldırmak artık daha kolay bir hale geliyor. Ancak paylaşılan tweet'e göre bu özellik, şimdilik bazı İOS kullanıcılarına sunuldu ve yakın bir zamanda Android cihazlara da gelecek.

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    marto1 11 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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