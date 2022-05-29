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    Twitter Circle daha fazla kullanıcıya yayılıyor

    Twitter'ın sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladığı Circle özelliği, daha geniş bir kitleye yayılmaya başladı.                                     
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    Twitter Circle daha fazla kullanıcıya yayılıyor
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    Twitter, bu ayın başlarında test etmeye başladığını duyurduğu  Instagram'ın Yakın Arkadaşlar özelliğine benzeyen Circle özelliğini daha fazla kullanıcıya sunmaya başladı. Özellik, kullanıcıların paylaştıkları tweetleri istedikleri kişilerle sınırlandırabilmeyi mümkün kılıyor.

    Twitter Circle daha fazla kullanıcıya genişliyor

    Kullanıcıların 150 kişiye kadar seçmesine izin veren ve listeye özel tweetlerin paylaşabileceği Twitter Circle özelliği daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunuluyor. Platform, listeye bir kullanıcı eklendiğinde ve listeden bir kullanıcı çıkarıldığında kullanıcıya herhangi bir bildirim göndermeyecek.

    Kullanıcılar, "Tweet oluştur" panelinde bir tweet paylaşılmadan önce üst kısımda yazan Herkes düğmesine dokunduğunda açılan pencereden Twitter Circle seçeneğiyle paylaşacağı bir tweeti belirli kişilerle sınırlandırabiliyor.

    Circle özelliği şu an için test aşamasında ve platform, özelliği henüz tüm kullanıcılar için sunmasa da kullanıcı sayısını kademeli olarak genişletmeye devam ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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