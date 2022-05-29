Twitter Circle daha fazla kullanıcıya yayılıyor

Twitter, bu ayın başlarında test etmeye başladığını duyurduğu Instagram'ın Yakın Arkadaşlar özelliğine benzeyen Circle özelliğini daha fazla kullanıcıya sunmaya başladı. Özellik, kullanıcıların paylaştıkları tweetleri istedikleri kişilerle sınırlandırabilmeyi mümkün kılıyor.
Twitter Circle daha fazla kullanıcıya genişliyor
Kullanıcıların 150 kişiye kadar seçmesine izin veren ve listeye özel tweetlerin paylaşabileceği Twitter Circle özelliği daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunuluyor. Platform, listeye bir kullanıcı eklendiğinde ve listeden bir kullanıcı çıkarıldığında kullanıcıya herhangi bir bildirim göndermeyecek.
Kullanıcılar, "Tweet oluştur" panelinde bir tweet paylaşılmadan önce üst kısımda yazan Herkes düğmesine dokunduğunda açılan pencereden Twitter Circle seçeneğiyle paylaşacağı bir tweeti belirli kişilerle sınırlandırabiliyor.
Circle özelliği şu an için test aşamasında ve platform, özelliği henüz tüm kullanıcılar için sunmasa da kullanıcı sayısını kademeli olarak genişletmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.