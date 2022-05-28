Google Dokümanlar, aynı anda birden fazla metin bloğunu biçimlendirmeye olanak tanıyacak

Google Dokümanlar, kullanışlı bir özelliğe kavuşuyor. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde birden fazla metin bloğunu seçebilecek ve bu sayede aynı işlemin uygulanacağı farklı metin bloklarını kolay bir şekilde düzenleyebilecek.

Kademeli olarak kullanıma sunulacak

Google Dokümanlar kullanıcıları, Mac veya Windows cihazlardan hangisinin kullanıldığına bağlı olarak Command veya Ctrl tuşuna basılı tutarak aynı şekilde biçimlendirmek istediği metin bloklarını seçebilecek.

Ayrıca kullanıcılar, bir başlık türü için düzenleme yapmak istediklerinde bir başlıkta gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Stiller bölümünden aynı türdeki tüm başlıklara uygulayabilecekler.

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Özellik, yalnızca biçimlendirmeye değil aynı zamanda seçilen birkaç metin bloğunu tek seferde silmeye ve aynı anda birkaç cümleyle ilgili yorumlar eklemeye olanak tanıyor.

Google, özelliği duyurduğu blog sayfasında 9 Haziran'a kadar özelliğin kademeli olarak Google Dokümanlar kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

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Google Dokümanlar, metin bloklarını düzenlemeyi kolaylaştıracak