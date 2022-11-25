Musk açıkladı: Twitter’da Mavi, Gri ve Altın renkli farklı onay rozeti dönemi başlıyor

Twitter Altın, Mavi ve Gri tik nedir, ne işe yarar?
Musk, bir süre önce aylık 8 dolar olan Twitter Blue hizmetini herkes için duyurmuş ve kullanıma açmıştı. Bu hizmet kullanıma sunulduğunda herkes mavi tik alabiliyordu dolayısıyla platformda bir sürü onaylı taklit hesaplar türemişti ve hizmet kullanıma kapatılmıştı. Musk bu hafta içinde yaptığı açıklamada Twitter Blue’yu sorunlar düzeltilene kadar süresiz ertelemişti.
Öte yandan yeni renkli Twitter onay tiklerinin hepsinin aylık 8 dolar tutarındaki Twitter Blue kapsamında olup olmayacağı, farklı renkler için farklı bir abonelik katmanının bulunup bulunmayacağı ise belirsiz. Öte yandan Musk, eğer bireyler kuruluş veya kurum tarafından doğrulanırsa bir kuruluşa ait olduklarını gösteren ikincil küçük bir logoya sahip olacaklarını da belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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