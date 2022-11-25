Musk açıkladı: Twitter’da Mavi, Gri ve Altın renkli farklı onay rozeti dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Twitter için an itibariyle bir tek gerçek bulunuyor: Neyin ne olacağı belli değil. Twitter’ı satın alan Elon Musk bir yeniliğe daha giderek doğrulanmış (onaylanmış) hizmetini revize edeceğini açıkladı. Artık farklı renkli onay rozetleri Twitter’da bulunacak: Mavi, Gri ve Altın renkli rozetler.

Twitter Altın, Mavi ve Gri tik nedir, ne işe yarar?

Tam Boyutta Gör Musk’ın yaptığı açıklamada Twitter altın renkli rozet şirketler için, gri renkli rozet devlet kurumları için, mavi renkli rozet ise ünlü olsun ya da olmasın bireyler için geçerli olacağını ve önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma sunulacağını belirtti. Musk ayrıca mevcut tüm onaylı hesapların manuel olarak yeni rozet sistemine geçirileceğini de açıkladı. Ek olarak ünlü milyarder isim bu işlemin acı verici ama gerekli olduğunun altını çizdi.

Musk, bir süre önce aylık 8 dolar olan Twitter Blue hizmetini herkes için duyurmuş ve kullanıma açmıştı. Bu hizmet kullanıma sunulduğunda herkes mavi tik alabiliyordu dolayısıyla platformda bir sürü onaylı taklit hesaplar türemişti ve hizmet kullanıma kapatılmıştı. Musk bu hafta içinde yaptığı açıklamada Twitter Blue’yu sorunlar düzeltilene kadar süresiz ertelemişti.

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Öte yandan yeni renkli Twitter onay tiklerinin hepsinin aylık 8 dolar tutarındaki Twitter Blue kapsamında olup olmayacağı, farklı renkler için farklı bir abonelik katmanının bulunup bulunmayacağı ise belirsiz. Öte yandan Musk, eğer bireyler kuruluş veya kurum tarafından doğrulanırsa bir kuruluşa ait olduklarını gösteren ikincil küçük bir logoya sahip olacaklarını da belirtti.

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Twitter için farklı renkli onay rozeti dönemi: Mavi, Gri ve Altın