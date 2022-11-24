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    Twitter yasaklılarına genel af geliyor

    Elon Musk başlattığı yeni oylama ile Twitter tarafından hesabı engellenmiş kullanıcıların kurtarılmasını planlıyor. Temiz hesaplar için bir genel af çıkabilir.  
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    Twitter’ı satın aldıktan sonra pek çok konuda kaos yaratan Elon Musk, yasakların kaldırılması konusunda ise emin adımlar atıyor. Eski Başkan Donald Trump’ın hesabını yeniden aktif eden ünlü isim genel bir af peşinde.

    Twitter’da genel af

    Elon Musk engellerin kaldırılması için bir komisyon kurularak değerlendirme yapılacağını belirtmişti ancak şu sıralarda topluluk oylamalarına başvuruyor. İlk olarak oylama ile Donald Trump yeniden Twitter saflarına katılmıştı. Şimdi sıra diğerlerine geldi.

    Elon Musk yaptığı yeni bir oylama ile spam yapmadığını veya kanunları çiğnemediğini ispat eden hesapların yeniden açılmasını takipçilerine sordu. Açılmasını isteyenler ağırlıkta ve 2.5 milyonun üzerinde oy kullanılmış. Trump oylamasında 15 milyonun üzerinde oy kullanılmıştı.

    Oylama sonrasında değerlendirmeye alınmadan hesaplar açılacak mı yoksa kurul mu oluşturulacak bilinmiyor. Elon Musk bot hesapları eleştirmesine rağmen muhtemelen onların da manipüle ettiği oylamalara pek sesini çıkarmıyor gibi.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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