Twitter yasaklılarına genel af geliyor

Twitter’da genel af
Elon Musk engellerin kaldırılması için bir komisyon kurularak değerlendirme yapılacağını belirtmişti ancak şu sıralarda topluluk oylamalarına başvuruyor. İlk olarak oylama ile Donald Trump yeniden Twitter saflarına katılmıştı. Şimdi sıra diğerlerine geldi.
Elon Musk yaptığı yeni bir oylama ile spam yapmadığını veya kanunları çiğnemediğini ispat eden hesapların yeniden açılmasını takipçilerine sordu. Açılmasını isteyenler ağırlıkta ve 2.5 milyonun üzerinde oy kullanılmış. Trump oylamasında 15 milyonun üzerinde oy kullanılmıştı.
Oylama sonrasında değerlendirmeye alınmadan hesaplar açılacak mı yoksa kurul mu oluşturulacak bilinmiyor. Elon Musk bot hesapları eleştirmesine rağmen muhtemelen onların da manipüle ettiği oylamalara pek sesini çıkarmıyor gibi.
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