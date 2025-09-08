Twitter (X), Instagram ve YouTube çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medyaya "bant daraltma"
Kullanıcılar, sayfaların geç açıldığını ya da hiç yüklenmediğini belirtirken, erişim sorununun halihazırda devam ettiği görülüyor. Bazı kullanıcılarda ise platformların sorunsuz şekilde çalıştığı da gözlemlenmekte. Bu da bölgesel bir bant daraltma ihtimalini güçlendiriyor. Zira downdetector verilerine göre örneğin X çöktü mü? raporunda bulunanların büyük bir kısmı İstanbul’da yoğunlaşmış durumda. Benzer durum Instagram ve YouTube içinde geçerli. Bant daraltma, internet trafiğinin hızını düşürerek belirli platformlara erişimi yavaşlatma ya da fiilen engelleme yöntemi olarak biliniyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde söz konusu platformlara yönelik alınmış bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama da yapılmadı. Kullanıcılar, erişim sorunlarını VPN gibi alternatiflerle gidermeye yönelmekte.
İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb'in aktardığına göre de X, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, Signal ve Facebook'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor.
