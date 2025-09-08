Giriş
    Twitter (X), Instagram ve YouTube çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor

    Türkiye’de Twitter (X), Instagram, YouTube, TikTok ve Facebook’a erişimde sorun yaşıyor. BTK kayıtlarında herhangi bir erişim engeli kararı bulunmazken, resmi açıklama henüz yapılmadı.

    Twitter (X), Instagram ve YouTube’a erişim sorunu yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimde sorun yaşanıyor. Twitter (X), Instagram, YouTube, TikTok ve Facebook kullanıcıları, saat 23:30 sularından itibaren platformlara girişte sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor.

    Sosyal medyaya "bant daraltma"

    Twitter (X), Instagram ve YouTube’a erişim sorunu yaşanıyor

    Kullanıcılar, sayfaların geç açıldığını ya da hiç yüklenmediğini belirtirken, erişim sorununun halihazırda devam ettiği görülüyor. Bazı kullanıcılarda ise platformların sorunsuz şekilde çalıştığı da gözlemlenmekte. Bu da bölgesel bir bant daraltma ihtimalini güçlendiriyor. Zira downdetector verilerine göre örneğin X çöktü mü? raporunda bulunanların büyük bir kısmı İstanbul’da yoğunlaşmış durumda. Benzer durum Instagram ve YouTube içinde geçerli. Bant daraltma, internet trafiğinin hızını düşürerek belirli platformlara erişimi yavaşlatma ya da fiilen engelleme yöntemi olarak biliniyor.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde söz konusu platformlara yönelik alınmış bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama da yapılmadı. Kullanıcılar, erişim sorunlarını VPN gibi alternatiflerle gidermeye yönelmekte. 

    İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb'in aktardığına göre de X, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, Signal ve Facebook'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşanıyor.

    Bu bir son dakika haberidir. Bilgiler güncelleniyor...

