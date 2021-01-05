Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter yeni bir podcast girişimi satın aldı

    Breaker adındaki podcast girişimi topluluk ve sosyal unsurları dahil ederek etkileşimli yayınlar oluşturuyordu. Ekip Twitter Spaces platformuna dahil oluyor ve uygulamaları kaldırılıyor.
    4 gün
    801
    1
    sosyal medya
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Twitter yeni bir podcast girişimi satın aldı
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde ardı ardına podcast girişimlerinin bir teknoloji devi tarafından satın alındığına şahit oluyoruz. Apple ve Amazon’un ardından Twitter da sesli sohbetleri geliştirmek adına bir podcast girişimi satın aldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı

    Breaker tarih oluyor

    Twitter bilindiği üzere Spaces adını verdiği bir sesli sohbet grubu aracını test ediyor. Spaces aracında hesap sahibi; takipçilerinin katılabileceği ya da sadece dinleyebileceği sesli sohbet odaları kurabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Resident Evil filminin çekimleri bitti"

    Telegram’ın da kullandığı sesli sohbet odaları görüntülü görüşme uygulamalarının aksine hızlı bir şekilde katılarak iletişime geçebildiğiniz tarzda hazırlanmış. Bu bakımdan gelecek adına önemli bir potansiyel olarak görülüyor.

    Twitter; projesini daha ileri götürmek adına Breaker adındaki podcast girişimini satın aldı. Breaker biraz daha topluluk ve sosyal unsurlar ile harmanladığı podcast yayınları ile biliniyor. Geliştirici ekip komple Twitter bünyesine katıldı ve sesli sohbet konusunda Spaces içerisinde görev alacaklar. Breaker mobil uygulamaları ise 15 Ocak itibariyle mağazalardan kaldırılacak.



    https://www.engadget.com/twitter-spaces-breaker-025054432.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün PlayStation markası anavatanı Japonya'da zor günler geçiriyor 4 gün 10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı 4 gün 1998'de PS1 için duyurulan oyun, tam 23 yıl sonra yayınlandı 4 gün 12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı 4 gün Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu 4 gün Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı 4 gün AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor 4 gün AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti 4 gün Cyberpunk 2077'nin oyuncu sayıları eriyor: %80 düştü 4 gün Vivo X60 Pro Plus, 55W hızlı şarj ve Snapdragon 888 ile gelecek 4 gün Robert Downey Jr'ın yapımcı olduğu, çizgi romandan uyarlanan yeni Netflix dizisi bu yıl yayınlanacak 4 gün Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları 4 gün 2020'de Vodafone TV'de çok izlenen içerikler açıklandı 4 gün Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: PES 2021, Injustice 2 ve daha fazlası 4 gün AMD’nin masaüstü pazar payı Intel’in önüne geçti 4 gün AirPods Max’e rakip Huawei FreeBuds Studio Türkiye’de satışta 4 gün sahibinden.com verilerine göre Türkiye'nin en popüler otomobilleri ve dahası... 4 gün Panerai, Radiomir Venti modelini duyurdu 4 gün Işıklı mışıklı oyuncu klavyesi incelemesi (CORSAIR K60 RGB PRO) 4 gün Asus yeni yıla zamlarla girdi 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Twitter yeni bir podcast girişimi satın aldı Sonraki Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 4 gün HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı 4 gün Xiaomi Mi 10i 5G iddialı özelliklerle geliyor 4 gün Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı 4 gün Zack Snyder, Justice League Snyder Cut'tan sonra DC filmlerini bırakacak 4 gün Instagram masa üstünde Hikayeler için yeni bir tasarım test ediyor 4 gün PS Plus Ocak 2021 oyunları indirmeye sunuldu 4 gün Turksat 5A'nın yeni fırlatma tarihi belli oldu 4 gün FCA ve PSA birleşmesinde sona doğru: Yönetim katından Stellantis'e onay çıktı 4 gün Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı 5 gün God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir 5 gün Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik] 5 gün Bütçe dostu 5G telefonları mümkün kılacak Snapdragon 480 tanıtıldı! 5 gün Türkiye'de geçen sene 10 milyonun üzerinde telefon satıldı 5 gün Xbox oyunlarında "Son Şans İndirimi": %70'e varan fırsatlar 5 gün 158 TL değerinde altı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 5 gün Türkiye’de bilgisayar satışları yüzde 80 artış gösterdi 5 gün Marvel dizisi WandaVision, 9 bölümden oluşacak; yeni fragman yayınlandı 5 gün Hankook'un akıllı lastiği ile tanışın: Hexonic 5 gün SpaceX'ten çılgın plan: Dünyanın en büyük roketini 'kuleyle yakalamaya' çalışacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız