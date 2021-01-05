Twitter yeni bir podcast girişimi satın aldı

Son dönemde ardı ardına podcast girişimlerinin bir teknoloji devi tarafından satın alındığına şahit oluyoruz. Apple ve Amazon’un ardından Twitter da sesli sohbetleri geliştirmek adına bir podcast girişimi satın aldı.İlginizi Çekebilir Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı
Breaker tarih oluyor
Twitter bilindiği üzere Spaces adını verdiği bir sesli sohbet grubu aracını test ediyor. Spaces aracında hesap sahibi; takipçilerinin katılabileceği ya da sadece dinleyebileceği sesli sohbet odaları kurabiliyor.
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Telegram’ın da kullandığı sesli sohbet odaları görüntülü görüşme uygulamalarının aksine hızlı bir şekilde katılarak iletişime geçebildiğiniz tarzda hazırlanmış. Bu bakımdan gelecek adına önemli bir potansiyel olarak görülüyor.
Twitter; projesini daha ileri götürmek adına Breaker adındaki podcast girişimini satın aldı. Breaker biraz daha topluluk ve sosyal unsurlar ile harmanladığı podcast yayınları ile biliniyor. Geliştirici ekip komple Twitter bünyesine katıldı ve sesli sohbet konusunda Spaces içerisinde görev alacaklar. Breaker mobil uygulamaları ise 15 Ocak itibariyle mağazalardan kaldırılacak.
https://www.engadget.com/twitter-spaces-breaker-025054432.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.