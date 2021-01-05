Twitter yeni bir podcast girişimi satın aldı

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Son dönemde ardı ardına podcast girişimlerinin bir teknoloji devi tarafından satın alındığına şahit oluyoruz. Apple ve Amazon’un ardından Twitter da sesli sohbetleri geliştirmek adına bir podcast girişimi satın aldı.

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Twitter bilindiği üzere Spaces adını verdiği bir sesli sohbet grubu aracını test ediyor. Spaces aracında hesap sahibi; takipçilerinin katılabileceği ya da sadece dinleyebileceği sesli sohbet odaları kurabiliyor.

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Telegram’ın da kullandığı sesli sohbet odaları görüntülü görüşme uygulamalarının aksine hızlı bir şekilde katılarak iletişime geçebildiğiniz tarzda hazırlanmış. Bu bakımdan gelecek adına önemli bir potansiyel olarak görülüyor.

Twitter; projesini daha ileri götürmek adına Breaker adındaki podcast girişimini satın aldı. Breaker biraz daha topluluk ve sosyal unsurlar ile harmanladığı podcast yayınları ile biliniyor. Geliştirici ekip komple Twitter bünyesine katıldı ve sesli sohbet konusunda Spaces içerisinde görev alacaklar. Breaker mobil uygulamaları ise 15 Ocak itibariyle mağazalardan kaldırılacak.

https://www.engadget.com/twitter-spaces-breaker-025054432.html

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