LinkedIn profil görünürlüğünüzü yönetmeniz için 7 ipucu

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LinkedIn profilinizin herkese açık olmasına ve başkaları tarafından kolayca görüntülenebilmesine rağmen, kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerinizin tüm sosyal medyada olmasını istemezsiniz.

Neyse ki LinkedIn, profilinizi kimlerin görüntüleyebileceğini ve arayabileceğini ayarlamanıza olanak tanıyor. Makalemizde, LinkedIn profil görünürlüğünüzü etkili bir şekilde yönetmek için bazı ipuçlarını bulabilirsiniz.

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1. LinkedIn profil görüntüleme modunuzu ayarlayın

LinkedIn'in kullanışlı özelliklerinden biri de profil görüntüleme seçenekleridir. Burada profilinizi, diğer LinkedIn kullanıcılarının görüntüleyip görüntüleyemeyeceğiyle ilgili ayarları bulabilirsiniz.

LinkedIn'de profil görüntüleme seçeneklerinize erişmek için Ben > Ayarlar ve Gizlilik > Görünürlük > Profilinizin ve ağınızın görünürlüğü seçeneğine tıklayın.

Sizinle iletişim kurabilmelerini istiyorsanız, adınızı ve ünvanınızı görmelerine izin verebilirsiniz.

Alternatif olarak, adınızı ve ünvanınızı gizleyebilir ve yalnızca nerede çalıştığınızı gösterebilir veya yalnızca Anonim LinkedIn Üyesini gösterecek olan Özel modu kullanabilirsiniz.

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Profil görüntüleme seçeneklerinizi değiştirmek için Değiştir'e tıklayın ve tercih ettiğiniz profil görüntüleme seçeneğini seçin. İşiniz bittiğinde Kapat'ı tıklayın.

Özel modu seçerseniz, LinkedIn profilinizi kimlerin görüntülediğini göremezsiniz.

2. Herkese açık profil bilgilerinizi düzenleyin ve önizleyin

Örneğin, bir aramada görünürseniz, oturum açmamış kişiler LinkedIn profilinizi görebilirler. Burada onlara nasıl görüneceğinizi seçebilirsiniz.

Bir değişikliğin gerekli olup olmadığını görmek için önce mevcut genel profilinizi önizlemeniz önemli. Bunu yapmak için, Genel profilinizi düzenleyin veya Görünürlüğü Düzenle kısmına gidin.

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Profil görünürlüğünüz varsayılan olarak Herkese Açık olarak ayarlanmıştır. Burada profilinizin herkese nasıl gösterilmesini istediğinizi seçin.

Ancak, seçiminizden bağımsız olarak adınız, bağlantılarınız ve bölgenizin profilinizde görünmeye devam edeceğini unutmayın.

Arka plan fotoğrafınızdan ait olduğunuz gruplara kadar herkese açık profilinizde görünmesini istemediğiniz tüm bilgileri açmak/kapatmak için aşağı kaydırın ve açma/kapatma düğmesini kullanın.

3. E-posta adresinizi kimlerin görebileceğine veya indirebileceğine karar verin

E-posta adresiniz, gizlilik ayarlarınıza bağlı olarak LinkedIn profilinizden görüntülenebilir veya indirilebilir. Bu, istenmeyen e-postalar almak veya posta listelerine eklenmek istemeyen kişiler için bir endişe kaynağıdır. Neyse ki, e-posta adresinizi kimlerin görüntüleyebileceğini veya indirebileceğini belirleyebilirsiniz.

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Görünürlük ayarları altında, Kimler e-posta adresinizi görebilir veya indirebilir seçeneğine tıklayın. Şimdi, açılır menüden e-postanızı kimlerin görebileceğini seçin.

Bu ayar, varsayılan olarak birinci derece bağlantılara ayarlanmış durumdadır. Birisi verilerini LinkedIn'den dışa aktarırsa, e-posta adresinizi indirebilir. Bunu önlemek için hemen alttaki düğmeyi kapatmanız yeterlidir.

4. Soyadınızı kimlerin görebileceğini belirleyin

Adınız ve soyadınız sizi tanımlamak için kullanılabilir. LinkedIn'de herkesin adınıza ve soyadınıza erişmesini istemiyorsanız, işte yapmanız gerekenler.

Bunun için soyadınızı kimler görebilir sekmesine gidin. Burada adınızın tam olarak nasıl görünmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, tam adınız görünür olacaktır.

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Bunu adınız ve baş harfinizle değiştirebilirsiniz. Bu ayarla, bağlantısı olmayan herkes tam adınız yerine bu baş harfi görecektir. Ancak, tam adınızı kullanarak sizi arayan herkes (bağlantılı olsun ya da olmasın) LinkedIn profilinizi yine de bulabilir.

5. LinkedIn dışında profil görünürlüğünüzü kontrol edin

Belirli uygulamalar ve onaylı hizmetler, izin verirseniz LinkedIn profilinizdeki bilgileri bulabilir ve görüntüleyebilir. Bu, insanların sosyal medyada ne kadar bilgi yaydığına dair başka bir hatırlatma.

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Outlook gibi uygulamalar ve bazı işe alım araçları, LinkedIn profilinizden ilgili bilgileri alabilir. Bunu, Görünürlük ayarları altında LinkedIn dışı profil bulunması ve görünürlüğü seçeneğine tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Şimdi, Evet'ten Hayır'a geçmek için izin düğmesine tıklayın. Her zaman varsayılan ayara geri dönebilirsiniz.

6. E-posta adresinizi kullanarak profilinizi kimlerin bulabileceğini belirleyin

İnsanların LinkedIn profilinizi bulmasının birkaç yolu vardır. Çoğu zaman insanlar adınızı veya e-posta adresinizi kullanarak sizi bulabilirler.

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Ancak insanların e-posta adresinizi kullanarak sizi aramasını engelleyebilirsiniz. Görünürlük ayarları altında E-posta adresi ile profil bulma'ya tıklayın. Ardından, profilinizi kimlerin bulabileceğini ve e-posta adresinizi kullanarak sizinle bağlantı kurabileceğini seçin. Bu, varsayılan olarak LinkedIn'deki Herkes olarak ayarlanmıştır.

7. Telefon numaranızı kullanarak profilinizi kimlerin bulabileceğini belirleyin

Telefon numaranızı LinkedIn profilinize eklediyseniz, insanlar platformda sizi bulmak için bunu kullanabilirler. Yine, yukarıdaki e-posta kullanarak Profil bulmada olduğu gibi, telefon numaranızı kullanarak profilinizin bulunup bulunamayacağını belirleyebilirsiniz.

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Görünürlük ayarları altında Telefon numarası kullanılarak profil bulma seçeneğine tıklayın ve telefon numaranızı kullanarak kimlerin sizi bulup, sizinle bağlantı kurabileceğini belirleyin.

Başkalarının LinkedIn profilinizi nasıl gördüğünü ve etkileşime girdiğini kontrol edin

İnsanlar her zaman LinkedIn ve genel olarak sosyal medyadaki diğer insanları gözlerler. Düzenli olarak aldığınız "Birisi profilinizi görüntüledi" bildirimlerinin sayısından bunu anlayabilirsiniz.

Çok fazla bilgi paylaşmak sizi spam göndericilere maruz bırakabilir ve çok az bilgi paylaşmak sizi gerçek fırsatlardan mahrum bırakabilir. Tercih ettiğiniz dengeyi bulmak için ayarlarınızı en uygun şekilde değiştirdiğinizden emin olun.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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LinkedIn profil görünürlüğünüzü yönetmeniz için 7 ipucu