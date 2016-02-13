uTorrent artık reklamsız abonelik seçeneği sunuyor

En sevdiğiniz BitTorrent istemcisinde reklam görmekten sıkıldınız mı? Eğer uTorrent kullanıyorsanız artık küçük bir yıllık ücret karşılığında reklamları ortadan kaldırabileceksiniz. Yazılım artık yıllık 4.95 dolar (15 TL) karşılığında reklamsız bir deneyim yaşamanıza izin verecek bir abonelik seçeneği sunuyor.





Dünyanın en popüler BitTorrent istemcisi olan uTorrent, geçtiğimiz aylarda uzun vadeli alternatif bir gelir modeli yaratma arayışında olduğunu açıklamıştı. Talep edilen rakam küçük gibi görünse de 150 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan platform için milyonlarca dolarlık bir nakit akışı sağlayabilecek.





Popüler torrent istemcisi ayrıca yıllık 19.95 dolar (62 TL) fiyat etiketine sahip daha kapsamlı bir abonelik seçeneği de sunuyor. uTorrent Pro olarak adlandırılan bu paket, yazılımda yer alan reklamları kaldırmasının yanında ek olarak virüs ve malware koruması da sunacak. Ayrıca kullanıcıların torrent'leri indirmeden canlı akış olarak izleyebilmelerine izin verecek.

http://ll.www.utorrent.com/intl/en/#comp-tbl