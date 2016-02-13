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uTorrent artık reklamsız abonelik seçeneği sunuyor

Yaklaşık olarak 150 milyon kullanıcıya sahip dünyanın en popüler BitTorrent istemcisi uTorrent, sonunda para kazanmanın alternatif bir yolunu buldu. Yazılım artık reklamsız abonelik seçeneği sunacak.
3 yıl
3,7b
1
21
Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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uTorrent artık reklamsız abonelik seçeneği sunuyor

En sevdiğiniz BitTorrent istemcisinde reklam görmekten sıkıldınız mı? Eğer uTorrent kullanıyorsanız artık küçük bir yıllık ücret karşılığında reklamları ortadan kaldırabileceksiniz. Yazılım artık yıllık 4.95 dolar (15 TL) karşılığında reklamsız bir deneyim yaşamanıza izin verecek bir abonelik seçeneği sunuyor.

Dünyanın en popüler BitTorrent istemcisi olan uTorrent, geçtiğimiz aylarda uzun vadeli alternatif bir gelir modeli yaratma arayışında olduğunu açıklamıştı. Talep edilen rakam küçük gibi görünse de 150 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan platform için milyonlarca dolarlık bir nakit akışı sağlayabilecek.

Popüler torrent istemcisi ayrıca yıllık 19.95 dolar (62 TL) fiyat etiketine sahip daha kapsamlı bir abonelik seçeneği de sunuyor. uTorrent Pro olarak adlandırılan bu paket, yazılımda yer alan reklamları kaldırmasının yanında ek olarak virüs ve malware koruması da sunacak. Ayrıca kullanıcıların torrent'leri indirmeden canlı akış olarak izleyebilmelerine izin verecek.

http://ll.www.utorrent.com/intl/en/#comp-tbl Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen
Utorrente para verecek adam zaten torrent kullanmaz :D
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CooL_ROMEO 3 yıl alito
alito
Zaten amaç indirilen içeriği bedavaya getirmek. Neden para vermemek için para verir ki bir insan? Saçma.

Torrent mantığı beleşçilik değildir. Bir sürü orjinal servis torrent kullanıyor. Torrent kullanıyorsanız illa korsan kullanacaksınız diye bir kaide yok.
alitoZaten amaç indirilen içeriği bedavaya getirmek. Neden para vermemek için para verir ki bir insan? Saçma.Torrent mantığı b...
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Tora 3 yıl
uTorrent'in 3.4.5 son sürümünü kullanıyorum ve bedava sürüm.
Seçenekler/Options'dan Tercihler/Preferences'e girin ve en alttan Gelişmiş/Advanced'e girerek aşağıdaki ayarları Yanlış/False'a çevirin. Tüm reklamlar kalkacak, bu uygulamanın kendi içinde olan ayarlar
- offers.left_rail_offer_enabled/left_rail_offer
- gui.show_plus_upsell
- offers.sponsored_torrent_offer_enabled/sponsored_torrent_offer_enabled
- bt.enable_pulse
- gui.show_notorrents_node
- offers.content_offer_autoexec
uTorrent'in 3.4.5 son sürümünü kullanıyorum ve bedava sürüm.Seçenekler/Options'dan Tercihler/Preferences'e girin ve en alttan Gelişmiş/Advanced'e girerek aş...
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1 Avatar
GunslingeR085 3 yıl
Malum sitelerde utorrent pro (bedava olarak) mevcut
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N!C 3 yıl
Tora

uTorrentin 3.4.5 son sürümünü kullanıyorum ve bedava sürüm.Seçenekler/Optionsdan Tercihler/Preferencese girin ve en alttan Gelişmiş/Advancede girerek aşağıdaki ayarları Yanlış/Falsea çevirin. Tüm reklamlar kalkacak, bu uygulamanın kendi içinde olan ayarlar- offers.left_rail_offer_enabled/left_rail_offer- gui.show_plus_upsell- offers.sponsored_torrent_offer_enabled/sponsored_torrent_offer_enabled- bt.enable_pulse- gui.show_notorrents_node- offers.content_offer_autoexec


Muhteşemsin üstad
peki bir sorum olacak
torrentin eklenme ve tamamlanma bölümlerini nasıl düzenleyebiliriz.
Yani torrent bittiğinde '8 saat önce' demesin, 14.02.2016 11:42 desin
onu nasıl yapabiliriz

aradım ve buldum, şurda dursun :)

gui.use_fuzzy_dates >> false
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Tora 3 yıl
uTorrent'in 3.4.5 son sürümünü kullanıyorum ve bedava sürüm.
Seçenekler/Options'dan Tercihler/Preferences'e girin ve en alttan Gelişmiş/Advanced'e girerek aşağıdaki ayarları Yanlış/False'a çevirin. Tüm reklamlar kalkacak, bu uygulamanın kendi içinde olan ayarlar
- offers.left_rail_offer_enabled/left_rail_offer
- gui.show_plus_upsell
- offers.sponsored_torrent_offer_enabled/sponsored_torrent_offer_enabled
- bt.enable_pulse
- gui.show_notorrents_node
- offers.content_offer_autoexec
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$developer; 3 yıl
3.1.2 kulanıyorum reklam yok ve son hızda indiriyorum. Hiç güncelleme gereği duymadım.
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kadirirdem 3 yıl
para verecekler zaten kullanmaz amacı ne zaten bunun :D
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mahsur kalan adam 3 yıl
Zaten sol atta görünmüyor mu reklam beni rahatsız etmiyor pek
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IceRulez 3 yıl
kendimi bildim bileli 2.2.1 kullanıyorum tavsiye ederim
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damn2u 3 yıl
İşte bu yüzden elimde ki kaç yıllık setup'dan vazgeçemiyorum.


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aniceman 3 yıl
yıllardır reklamsız olması nedeniyle utorrent 2.2.1 kullanıyorum, ömür boyu ücretsiz abonelik =)
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3qzotix 3 yıl
Reklam olduğu farketmedim bile. Birde donanimhabere bir bakın. Mobilde bile abartı reklam var. Alternatifi olsa 1 dk durulmaz. Unutulmamalıdır ki nokiada zamanında en iyiydi şuan durumu malumunuz.
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Rajeesh 3 yıl
utorrent kullanmayın, qtorrent, deluga gibi alternatiflere yönelin.
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