Ubisoft oyunu The Division'dan uyarlanan Jake Gyllenhaal başrollü Netflix filminin yönetmeni belli oldu

2016'da yayınlanan ilk oyunu ile hayatımıza giren The Division'ın Netflix tarafından bir filmi yapıldığı bir süredir biliniyordu. Geçtiğimiz saatlerde de filmin asıl yönetmeni projeyi bıraktı ve yerine başka bir yönetmen geldi.

Normalde Deadpool 2'nin yönetmenliğini yapan David Leitch bu filmin de yönetmenliğini yapacaktı ancak kendisi, bir diğer projesi Bullet Train ile The Division filmlerinin çakışması sebebiyle The Division'ı bırakmak zorunda kaldı. David Leitch'in ardından da The Division filmine yönetmen olarak Netflix'in bu yıl yayınlanacak olan filmi Red Notice'in yönetmeni Rawson Marshall Thurber getirildi. David Leitch yapımcı olarak projede kalmaya devam edecek.

Netflix'te Yayınlanacak

Filmin senaryosunu ise Ellen Shanman ve Rawson Marshall Thurber birlikte yazacak. The Division filminin başrollerinde Jake Gyllenhaal ve Jessica Chastain bulunuyor. Filmin ne zaman yayınlanacağı, senaryo detayları ve diğer oyuncular bilinmiyor.

Oyunun hikayesi ise şöyle: Kara Cuma sırasında, müthiş bir salgın büyük bir hızla New York'u etkisi altına alıyor. Kamu hizmetleri bir bir çöküyor. Yiyecek ve su kıtlığı birkaç gün içinde şehri kaosa sürükleyecek. İşte tam bu anda taktik ajanlardan oluşan özerk birim The Division devreye giriyor. Normalde toplumun içinde sıradan hayatlar yaşıyor gibi görünen bu ajanlar aslında gerektiğinde toplumu kurtarmak için bağımsız olarak eyleme geçmek üzere eğitilmiş.

