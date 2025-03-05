Guy Ritchie'nin yeni dizisi MobLand'den beklenen fragman geldi

MobLand'in başrolünde ünlü oyuncu Tom Hardy yer alıyor. Ona usta oyuncular Pierce Brosnan ve Helen Mirren eşlik ediyor.
MobLand, 30 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak
MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Paddy Considine (House of the Dragons), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Sherlock) gibi isimler de yer alıyor.
MobLand, 30 Mart'ta Paramount+ platformunda izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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