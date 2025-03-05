Guy Ritchie'nin yeni dizisi MobLand'den beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'te yayınlanan The Gentlemen dizisiyle TV tarafına adım atan ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes), bir yandan The Gentlemen'ın 2. sezonu için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan yepyeni bir diziye imza attı. Ritchie'nin Paramount çatısı altında hayata geçirdiği MobLand dizisi, bu ayın sonunda izleyici ile buluşacak. Sadece yönetmeniyle değil oyuncu kadrosuyla da merak uyandıran MobLand için bekleyiş sürerken, diziden ilk fragman yayınlandı.

MobLand'in başrolünde ünlü oyuncu Tom Hardy yer alıyor. Ona usta oyuncular Pierce Brosnan ve Helen Mirren eşlik ediyor.

Mart ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 5 gün önce eklendi

MobLand, 30 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak

MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Paddy Considine (House of the Dragons), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Sherlock) gibi isimler de yer alıyor.

MobLand, 30 Mart'ta Paramount+ platformunda izleyici ile buluşacak.

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