Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı

    Amazon'un sevilen ve popüler dizisi The Boys'un üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Üçüncü sezonun yayın tarihi ne yazık ki henüz bilinmiyor.
    25 Şubat 2021, 23:30 (1 gün)
    5b
    3
    8
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hugh Jackman başrollü bilim kurgu filmi Reminiscence'ten ilk video paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir"

    Geçtiğimiz saatlerde de Eric Kripke üçüncü sezondan ilk görseli paylaştı. Paylaştığı görselde dizinin önemli karakterlerinden Homelander'ın heykelinin yapıldığını görüyoruz. Ayrıca Karl Urban, Jack Quaid ve Erin Moriarty'nin setten fotoğraf paylaştı. Tüm görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Üçüncü sezonda diziye Supernatural dizisinden tanınan Jensen Ackles, Soldier Boy olarak diziye katılacak. Dizinin çekimleri şu anda Kanada'da devam ediyor. Dizinin yayın tarihi şu an için ne yazık ki bilinmiyor ancak yine geçen sene olduğu gibi Eylül - Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.

    Ayrıca The Boys'un bir spin-off dizisi de duyurulmuştu ancak duyurulmasından bu yana ne yazık ki yeni bir detay paylaşılmadı.



    https://www.ign.com/articles/the-boys-season-3-karl-urban-and-cast-post-first-look-set-photos Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Bulmaca oyunu Lyxo mobil cihazlar için yayınlandı
    5 sa.
    Mortal Kombat filminin yaş sınırlı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş sınırlı fragmanı oldu
    6 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen uysaloguz
    Bence 2. Sezonu da iyiydi . Finalde güzeldi . Açıkçası fikrinize katılmıyorum .
    2 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DinoCrocetti (Baturalp Çakır) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    baya iyi dizi bence.2 sezonu da çok iyiydi hatta 2.sezon daha iyiydi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Onvious (onur ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    tek merak ettigim herogasm i nasil yapacaklar (olacagini soylemislerdi)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cihat_, (Cihat ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok orijinal bir dizi, Amazon'un yaptığı en iyi işlerden biri.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    U uysaloguz (Ne yapacaksın ki? ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk sezon iyiydi,2.sezon idare eder. Uzattıkça tadını kaçırıyorlar, ABD dizilerinin ortak yönü: Finaller de genel olarak felaket oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi ) uysaloguz
    Bence 2. Sezonu da iyiydi . Finalde güzeldi . Açıkçası fikrinize katılmıyorum .
    2 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 sa. Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi 14 sa. Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü 14 sa. Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı 15 sa. Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor 15 sa. Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 15 sa. Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor 15 sa. Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti 15 sa. Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu 16 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı 16 sa. Huawei, yaptırımları hafifletmek için yeni ABD başkanı ile görüşme çağrısı yaptı 17 sa. Ubisoft oyunu The Division'dan uyarlanan Jake Gyllenhaal başrollü Netflix filminin yönetmeni belli oldu 17 sa. Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon 18 sa. Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor 18 sa. Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması 19 sa. Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor 20 sa. Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL 1 gün Yeni Pixar filmi Luca'dan rengarenk fragman 1 gün PlayStation sunumundaki tüm duyurular 1 gün PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor 1 gün Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi 1 gün GÖRÜNTÜLENEN The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı Sonraki YouTube'a yeni "ebeveyn denetimleri" geliyor 1 gün AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu 1 gün Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak 1 gün TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son! 1 gün Renault, Fransa'daki tesislerinde Mitsubishi üretimi yapabilir 1 gün Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı 1 gün Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender 1 gün ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi 1 gün Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor 1 gün Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı 1 gün PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu 1 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 1 gün Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir 1 gün Acer’ın dayanıklılık sözü verdiği ConceptD 3 ve 7 satışa çıktı 1 gün HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı 1 gün Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model 1 gün Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu 1 gün Apple’ın iç mekan haritalama formatı standart olarak kabul edildi 1 gün Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder 1 gün PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız