The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı.

İlginizi Çekebilir

Hugh Jackman başrollü bilim kurgu filmi Reminiscence'ten ilk video paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir"

Geçtiğimiz saatlerde de Eric Kripke üçüncü sezondan ilk görseli paylaştı. Paylaştığı görselde dizinin önemli karakterlerinden Homelander'ın heykelinin yapıldığını görüyoruz. Ayrıca Karl Urban, Jack Quaid ve Erin Moriarty'nin setten fotoğraf paylaştı. Tüm görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

Üçüncü sezonda diziye Supernatural dizisinden tanınan Jensen Ackles, Soldier Boy olarak diziye katılacak. Dizinin çekimleri şu anda Kanada'da devam ediyor. Dizinin yayın tarihi şu an için ne yazık ki bilinmiyor ancak yine geçen sene olduğu gibi Eylül - Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.

Ayrıca The Boys'un bir spin-off dizisi de duyurulmuştu ancak duyurulmasından bu yana ne yazık ki yeni bir detay paylaşılmadı.

https://www.ign.com/articles/the-boys-season-3-karl-urban-and-cast-post-first-look-set-photos

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.