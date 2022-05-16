Ubisoft+, PlayStation'a geliyor: 27 oyun PS Plus kütüphanesine eklenecek

Geçtiğimiz saatlerde yenilenen PS Plus'ın yaklaşık 400 oyunluk kütüphanesindeki oyunlar belli oldu. Listeye buradan ulaşabilirsiniz. Bu haberin ardından da Ubisoft'un abonelik servisi Ubisoft+'tan güzel haber geldi.
Ubisoft+ PlayStation'a Geliyor
Geçtiğimiz aylarda Ubisoft+'ın PlayStation'a geleceğinin açıklanmasının ardından şimdi de Ubisoft+'ın PlayStation'a geleceği açıklandı. Bir yanlış anlaşılma olmasın, Ubisoft+'a yine abone olmanız gerekiyor, PS Plus ile bağlanmıyor. Ancak yine de şöyle bir güzel haber geldi ve bazı oyunların PS Plus kütüphesnine de ekleneceği söylenti.
27 farklı Ubisoft oyununu PS Plus'ın PlayStation Plus Extra veya Deluxe üyeleri artık Plus üzerinden oynayabilecek. Oyunlar ise şöyle:
- Assassin’s Creed Valhalla
- For Honor
- The Crew 2
- Child of Light
- Eagle Flight
- Far Cry 3: Blood Dragon
- Far Cry 3 Remaster
- Far Cry 4
- Legendary Fishing
- Risk: Urban Assault
- South Park: The Fractured but Whole
- South Park: The Stick of Truth
- Space Junkies
- Star Trek: Bridge Crew
- Starlink: Battle for Atlas
- STEEP
- The Crew
- The Division
- Trackmania Turbo
- Transference
- Trials Fusion
- Trials of the Blood Dragon Game
- Trials Rising
- Valiant Hearts: The Great War
- Watch Dogs
- Werewolves Within
- ZOMBI
Ayrıca bu sayının yıl sonuna kadar 50'ye ulaşacağı söyleniyor ki bu da Ubisoft+ ve PS Plus'ın birleşmesi haberinden çok da farklı değil diyebiliriz. Yenilenen PS Plus sisteminde PS Plus Extra, PS Plus Deluxe ve PS Plus Premium üyeleri için 400 oyunluk bir kütüphane sunulacak. Yenilenen PS Plus sistemi 22 Haziran'da ülkemizde erişime açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D