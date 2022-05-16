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    Ubisoft+, PlayStation'a geliyor: 27 oyun PS Plus kütüphanesine eklenecek

    PS Plus'ın yenilenmiş versiyonunun kütüphanesindeki oyunların açıklanmasıyla Ubisoft tarafından da güzel bir haber geldi. 27 Ubisoft oyunu PS Plus'a ekleniyor.  
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    Ubisoft+, PlayStation'a geliyor
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    Geçtiğimiz saatlerde yenilenen PS Plus'ın yaklaşık 400 oyunluk kütüphanesindeki oyunlar belli oldu. Listeye buradan ulaşabilirsiniz. Bu haberin ardından da Ubisoft'un abonelik servisi Ubisoft+'tan güzel haber geldi.

    Ubisoft+ PlayStation'a Geliyor

    Geçtiğimiz aylarda Ubisoft+'ın PlayStation'a geleceğinin açıklanmasının ardından şimdi de Ubisoft+'ın PlayStation'a geleceği açıklandı. Bir yanlış anlaşılma olmasın, Ubisoft+'a yine abone olmanız gerekiyor, PS Plus ile bağlanmıyor. Ancak yine de şöyle bir güzel haber geldi ve bazı oyunların PS Plus kütüphesnine de ekleneceği söylenti.

    27 farklı Ubisoft oyununu PS Plus'ın PlayStation Plus Extra veya Deluxe üyeleri artık Plus üzerinden oynayabilecek. Oyunlar ise şöyle:

    • Assassin’s Creed Valhalla
    • For Honor
    • The Crew 2
    • Child of Light
    • Eagle Flight
    • Far Cry 3: Blood Dragon
    • Far Cry 3 Remaster
    • Far Cry 4
    • Legendary Fishing
    • Risk: Urban Assault
    • South Park: The Fractured but Whole
    • South Park: The Stick of Truth
    • Space Junkies
    • Star Trek: Bridge Crew
    • Starlink: Battle for Atlas
    • STEEP
    • The Crew
    • The Division
    • Trackmania Turbo
    • Transference
    • Trials Fusion
    • Trials of the Blood Dragon Game
    • Trials Rising
    • Valiant Hearts: The Great War
    • Watch Dogs
    • Werewolves Within
    • ZOMBI

    Ayrıca bu sayının yıl sonuna kadar 50'ye ulaşacağı söyleniyor ki bu da Ubisoft+ ve PS Plus'ın birleşmesi haberinden çok da farklı değil diyebiliriz. Yenilenen PS Plus sisteminde PS Plus Extra, PS Plus Deluxe ve PS Plus Premium üyeleri için 400 oyunluk bir kütüphane sunulacak. Yenilenen PS Plus sistemi 22 Haziran'da ülkemizde erişime açılacak. 

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 8 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 17 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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