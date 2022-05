Ubisoft+, PlayStation'a geliyor: 27 oyun PS Plus kütüphanesine eklenecek

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz saatlerde yenilenen PS Plus'ın yaklaşık 400 oyunluk kütüphanesindeki oyunlar belli oldu. Listeye buradan ulaşabilirsiniz. Bu haberin ardından da Ubisoft'un abonelik servisi Ubisoft+'tan güzel haber geldi.

Ubisoft+ PlayStation'a Geliyor

Geçtiğimiz aylarda Ubisoft+'ın PlayStation'a geleceğinin açıklanmasının ardından şimdi de Ubisoft+'ın PlayStation'a geleceği açıklandı. Bir yanlış anlaşılma olmasın, Ubisoft+'a yine abone olmanız gerekiyor, PS Plus ile bağlanmıyor. Ancak yine de şöyle bir güzel haber geldi ve bazı oyunların PS Plus kütüphesnine de ekleneceği söylenti.

27 farklı Ubisoft oyununu PS Plus'ın PlayStation Plus Extra veya Deluxe üyeleri artık Plus üzerinden oynayabilecek. Oyunlar ise şöyle:

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Ayrıca bu sayının yıl sonuna kadar 50'ye ulaşacağı söyleniyor ki bu da Ubisoft+ ve PS Plus'ın birleşmesi haberinden çok da farklı değil diyebiliriz. Yenilenen PS Plus sisteminde PS Plus Extra, PS Plus Deluxe ve PS Plus Premium üyeleri için 400 oyunluk bir kütüphane sunulacak. Yenilenen PS Plus sistemi 22 Haziran'da ülkemizde erişime açılacak.

