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    Anlık Bildirim

    Ubisoft duyurdu: Watch Dogs filminin çekimleri başladı

    Ubisoft tarafından yapılan resmi açıklamayla, Watch Dogs filminin çekimleri nihayet başladı. Uyarlama, The Deep Dark ile tanınan Mathieu Turi‘nin imzasını taşıyacak.
    Ubisoft duyurdu: Watch Dogs filminin çekimleri başladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Assassin’s Creed serisini beyaz perdeye taşıyan Ubisoft, bir süredir Watch Dogs'un uyarlama filmiyle gündemde. Şimdi 10 yıllık bir sürenin ardından, uyarlama hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Ubisoft, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla filmin çekimlerine başlandığını duyurdu.

    Watch Dogs çekimleri nihayet başladı

    Ubisoft, Watch Dogs’un filmini yaklaşık on yıl önce duyurmuştu. Bahsi geçen yapım Zombieland filminin senaristleri tarafından yazılacaktı ve ilk oyunun hikayesini sinemaya uyarlayacaktı ancak ilerleyen yıllarda bu proje sessiz sedasız terk edilmişti. Şimdi Ubisoft'un paylaştığı görsele göre filmin çekimleri nihayet başladı. Uyarlamanın ne zaman piyasaya sürüleceği ve diğer detayların ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

    Ubisoft duyurdu: Watch Dogs filminin çekimleri başladı Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Watch Dogs, hacker teması ve teknoloji odaklı distopik bir gelecek fikriyle oldukça dikkat çekmişti. Uyarlama ise, Watch Dogs evreninde görmediğimiz bir karakterin hikayesini gösterecek ve filmin başrolünü Sophie Wilde üstlenecek. Ayrıca daha önce 2021 yapımı Netflix bilim kurgu filmi Oxygen’in senaryosunu yazan Christie LeBlanc ve Fate: The Winx Saga ile tanınan Victoria Bata tarafından kaleme alınıyor. 

    Watch Dogs'a ek olarak bu yıl Borderlands filmini de beyaz berdeye taşınacağını hatırlatalım. Bunun ardından Five Nights at Freddy's 2 ve bir Minecraft uyarlaması da olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ahmbtr155 2 gün önce

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    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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