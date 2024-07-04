Ubisoft duyurdu: Watch Dogs filminin çekimleri başladı

Watch Dogs çekimleri nihayet başladı
Ubisoft, Watch Dogs’un filmini yaklaşık on yıl önce duyurmuştu. Bahsi geçen yapım Zombieland filminin senaristleri tarafından yazılacaktı ve ilk oyunun hikayesini sinemaya uyarlayacaktı ancak ilerleyen yıllarda bu proje sessiz sedasız terk edilmişti. Şimdi Ubisoft'un paylaştığı görsele göre filmin çekimleri nihayet başladı. Uyarlamanın ne zaman piyasaya sürüleceği ve diğer detayların ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.
Watch Dogs'a ek olarak bu yıl Borderlands filmini de beyaz berdeye taşınacağını hatırlatalım. Bunun ardından Five Nights at Freddy's 2 ve bir Minecraft uyarlaması da olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.