Ubisoft duyurdu: Watch Dogs filminin çekimleri başladı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Assassin’s Creed serisini beyaz perdeye taşıyan Ubisoft, bir süredir Watch Dogs'un uyarlama filmiyle gündemde. Şimdi 10 yıllık bir sürenin ardından, uyarlama hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Ubisoft, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla filmin çekimlerine başlandığını duyurdu.

Watch Dogs çekimleri nihayet başladı

Ubisoft, Watch Dogs’un filmini yaklaşık on yıl önce duyurmuştu. Bahsi geçen yapım Zombieland filminin senaristleri tarafından yazılacaktı ve ilk oyunun hikayesini sinemaya uyarlayacaktı ancak ilerleyen yıllarda bu proje sessiz sedasız terk edilmişti. Şimdi Ubisoft'un paylaştığı görsele göre filmin çekimleri nihayet başladı. Uyarlamanın ne zaman piyasaya sürüleceği ve diğer detayların ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Watch Dogs, hacker teması ve teknoloji odaklı distopik bir gelecek fikriyle oldukça dikkat çekmişti. Uyarlama ise, Watch Dogs evreninde görmediğimiz bir karakterin hikayesini gösterecek ve filmin başrolünü Sophie Wilde üstlenecek. Ayrıca daha önce 2021 yapımı Netflix bilim kurgu filmi Oxygen’in senaryosunu yazan Christie LeBlanc ve Fate: The Winx Saga ile tanınan Victoria Bata tarafından kaleme alınıyor.

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Watch Dogs'a ek olarak bu yıl Borderlands filmini de beyaz berdeye taşınacağını hatırlatalım. Bunun ardından Five Nights at Freddy's 2 ve bir Minecraft uyarlaması da olacak.

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