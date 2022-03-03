Intel, AMD ve ARM evrensel bir yonga iletişimi için bir araya geldi

Yonga dünyasında yıllardır birden fazla silikon zarını aynı paket içerisine yerleştirme fikri üzerinde çalışılıyor. MCM olarak da bilinen çoklu yonga modül tasarımı daha yüksek bant genişliği ve daha düşük performans kaybı gibi avantajlar sunabiliyor. Bununla birlikte zar arası iletişimler halen çözülmesi gereken bir problem olarak duruyor.
Evrensel zar bağlantı teknolojisi geliştiriliyor
MCM tasarımları uzun yıllar öncesine gidiyor ve IBM POWER5 MCM gibi ilk örnekleri görmek mümkün. Bugün AMD işlemci tarafında çoklu zar tasarımlarına yer verirken Intel de yavaş yavaş bu fikri benimsemeye başladı.
Bu hafta yonga dünyasının dev isimleri bir araya gelerek evrensel bir zar iletişim çözümü geliştirmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Intel, AMD, ARM, Samsung, TSMC, Google, Meta, Microsoft gibi pek çok sektör rakibi oluşum içerisinde yer alıyor.
UCIe adı verilen evrensel zar iletişim teknolojisi açık kaynak ara birim bağlantısını - AIB temel alarak inşa ediliyor. Aslında teknolojiyi olgunlaştıran Intel’di ancak sonrasında konsorsiyuma devretme kararı aldı.
Açık kaynak bir teknoloji olması sayesinde çoklu zar tasarımları arasında evrensel bir iletişim dili oluşturulabilecek. Böylece yeni nesil inovasyonların daha hızlı bir şekilde ortaya çıkması teşvik edilecek. Konsorsiyum bu yıl hali hazırda birinci neslindeki teknolojiyi ikinci nesle yükselterek çeşitli standartları belirlemeyi amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..