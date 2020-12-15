Ücretsiz aksiyon oyunu Infinite Bomber 3D Android için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini bağımsız stüdyo Holy Duck'ın yaptığı yok etme oyunu Infinite Bomber 3D, ücretsiz olarak Android cihazlar için yayınlandı.

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Oyunda zırhlı araçlar, tanklar ve binalar gibi düşman savunma sistemlerini yok ediyorsunuz. Prosedürel şekilde yaratılan seviyeler sayesinde oyun size açık dünya oyunuymuş gibi hissettiriyor. Siz oynadıkça oyun daha da genişliyor ve karmaşıklışıyor. Prosedürel şekilde yaratılan seviyeler sayesinde oyun size aynı bölümü bir daha görmeme vaatinde bulunuyor.

Oyun şu anda Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulunuyor. Oyunun boyutu 53 MB. Aşağıdan oyunun sayfasına ulaşabilirsiniz. Oyunun ücretsiz olması dışında, oyunda hiçbir reklam ve oyun içi ödeme olmadığını da hatırlatalım.

Infinite Bomber 3D Holy duck Aksiyon Ücretsiz 52M

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