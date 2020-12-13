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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Point and click macera oyunu There Is No Game: Wrong Dimension, 17 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

    Point and click macera türünde olan ve geçtiğimiz aylarda Steam üzerinden PC için yayınlanan oyun There Is No Game: Wrong Dimension, 17 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Point and click macera oyunu There Is No Game: Wrong Dimension, 17 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Draw Me A Pixel'in yaptığı macera oyunu There Is No Game: Wrong Dimension'ın iOS ve Android cihazlar için çıkış tarihi açıklandı. Oyun geçtiğimiz aylarda Steam üzerinden PC için yayınlanmıştı. 

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    Ayrıca Bkz. "Stratejik bulmaca oyunu Not Chess, iOS cihazlar için yayınlandı"

    Point and click macera türünde olan There Is No Game: Wrong Dimension, 17 Aralık'ta Android ve iOS cihazlar için yayınlanacak. Oyun, App Store'da 46,99 TL'ye satılıyor, Google Play üzerindeki fiyatı ise ne yazık ki şimdlilik belli değil. There Is No Game: Wrong Dimension'ın Steam üzerindeki çıkışının ardından, oyun 89 gibi fazlasıyla başarılı bir inceleme puanı ortalamasına sahip olmuştu.

    Oyunun iOS cihazlardaki boyutu 809.2 MB, oyunu yüklemek için ise iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Google Play üzerinde ne yazık ki herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    guzmann06 (Çağrı Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 ün 1060 ı ezdiği vs söylenirdi çokca, yıllarca kötü ps4 portlsrı yüxündem oldu 30 fps oyun oynadınız. Ps4 gücü gtx 680 bile yok belki
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bu oyun bile Cyberpunk 2077den iyi bir oyun
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