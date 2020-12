Point and click macera oyunu There Is No Game: Wrong Dimension, 17 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Draw Me A Pixel'in yaptığı macera oyunu There Is No Game: Wrong Dimension'ın iOS ve Android cihazlar için çıkış tarihi açıklandı. Oyun geçtiğimiz aylarda Steam üzerinden PC için yayınlanmıştı.

Point and click macera türünde olan There Is No Game: Wrong Dimension, 17 Aralık'ta Android ve iOS cihazlar için yayınlanacak. Oyun, App Store'da 46,99 TL'ye satılıyor, Google Play üzerindeki fiyatı ise ne yazık ki şimdlilik belli değil. There Is No Game: Wrong Dimension'ın Steam üzerindeki çıkışının ardından, oyun 89 gibi fazlasıyla başarılı bir inceleme puanı ortalamasına sahip olmuştu.

Oyunun iOS cihazlardaki boyutu 809.2 MB, oyunu yüklemek için ise iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Google Play üzerinde ne yazık ki herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

