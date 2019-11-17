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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ucuz Android telefonlarla gelen ön yüklü uygulamalar tehlike saçıyor

    Kâr marjı çok düşük olduğu için üreticilerin reklam üzerinden gelir elde etme stratejisi benimsediği ucuz akıllı telefonların ön yüklü uygulamaları risk saçıyor.
    5 gün
    2,5b
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    14
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ucuz Android telefonlarla gelen ön yüklü uygulamalar tehlike saçıyor
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    Android işletim sisteminin sahneye çıkışı ile birlikte akıllı telefon pazarında giriş seviyesi olarak adlandırdığımız bir segment oluştu. BlackBerry, ilk iPhone dönemleri ve avuç içi bilgisayarların son dönemlerini kapsayan 2000’li yılların başlarında akıllı telefonlar oldukça pahalı cihazlardı. O dönemler bütçeye uygun telefonlar standart işletim sistemli cep telefonlarıydı.

    Her şeyin bir bedeli var

    Ne var ki Android işletim sisteminin düşük sistem konfigürasyonlarına da uyarlanabilmesi fitili ateşledi. Özellikle Çinli ve Hintli üreticilerin hamleleriyle 50$ seviyesine kadar inen akıllı telefonlar ortaya çıktı. Bugün 1GB RAM ve 8GB depolama kombinasyonu sayesinde giriş seviyesi akıllı telefonlar halen oldukça popüler.

    Diğer taraftan giriş seviyesinde bu kadar ucuza akıllı telefon bulabilmenin bir bedeli var. Bu segmentte üreticilerin sisteme entegre ettiği ön yüklü uygulamaların sayısı artıyor zira bu strateji dişe dokunur bir gelir sağlıyor. Kâr marjının neredeyse sıfıra indiği segmentte reklam gelirleri biraz teselli oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi"

    Yapılan yeni bir araştırma giriş seviyesi akıllı telefonlarda yer alan ön yüklü uygulamaların büyük riskler taşıdığını ve kolayca sisteme izinsiz erişim sağlanabileceğini gösteriyor. Hazırlanan rapor 29 üreticiden 146 uygulamayı mercek altına almış.

    Ucuz Android telefonlarla gelen ön yüklü uygulamalar tehlike saçıyor
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    Samsung, Xiaomi, Asus gibi büyük markaların yanı sıra Archos, Lava, BlackView, Walton, Doogee gibi pek çok bölgesel marka da testlerde yer almış. İncelenen 146 uygulamanın 140’dan fazla açık bulundurduğu tespit edilmiş.

    Bu açıklar nedeniyle mikrofona erişim, habersiz kullanıcı izinlerini değiştirebilme, üreticiye izinsiz olarak kullanıcı verisi gönderebilme gibi siber saldırıların yapılabileceği ifade ediliyor.

    Araştırmalar ucuz bir akıllı telefonda ortalama 100-400 arasında ön yüklü uygulamanın olduğunu gösteriyor. Durum böyle olunca uygulama açıklarının oluşturduğu riskler de artıyor. Raporda en fazla açığın Samsung, Asus ve Xiaomi telefonlarında olduğu görülmüş.

    Ön yüklü uygulamalar silinemediği ve Google Play denetimlerinden de kaçındığı için kullanıcının aksiyon alma şansı olmuyor. Araştırmacılar problemin Google başta olmak üzere kanun düzenleyici otoritelerin de kararlılığını göstermesi sonucunda çözülebileceğini düşünüyor.



    https://www.kryptowire.com/mobile-vulnerability-analysis/ Yorum Yaz
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    1ses1 5 gün en beğenilen
    Ucuzdur var dır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Virtual Reality 5 gün
    Bu konuda Asus efendi liderliği kimseye bırakmıyor.
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    DH Misafiri 2 gün
    Asus zenfone 5z kullanıyorum. Bir buçuk sene oldu halen reklam görmedim
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    The Ace of Spades 4 gün
    Hala android kullanan mercimek beyinliler için güzel haber.
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    hareketliperde 2 gün The Ace of Spades
    öneriniz nedir zeki arkadaşımız. 100 dolar civari alternatif verin hemen geçsin insanlar. Önce haberi okusaydın keşke
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    gs09gs09 5 gün Virtual Reality
    Sanmam Mİ cihazlarda daha cok bence kendi uygulamalarinda bile reklam cikiyor
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    Virtual Reality 3 gün gs09gs09
    Xiaomi telefonlarda uygulamaların büyük kısmı Xiaomi tarafından üretilmiş resmi uygulamalar. Evet reklam çıkıyor ama bu reklamlar bir daha gösterilmemek üzere kapatılabiliyor ve uygulamalar reklam gösterse dahi en azından Xiaomi'ye ait bir uygulama oluyor. Konu reklamdan ziyade yüklü gelen 3. parti uygulamalar olduğu için Asus'u örnek verdim ve iddia ediyorum varsayılan gelen 3. parti uygulama sayısında Asus'un eline kimse su dökemez. Keşke uygulamalar Asus'a ait olsa da reklam çıksa. En azından uygulamayı Asus yapmış deriz, güven verir.
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    Seraphim_ 5 gün yeni yorumcu
    aslına bakarsanız stock rom kullanıyorsanız zaten her zaman tehdit altındasınız bütün şirketler önyüklü uygulamalarını çeşitli casusluk işleri için kullanıyor bu işin ucuzu pahalısı yok alakalı alakasız uygulamaların belirli aralıklarla bir sunucu ile iletişim kurmalarının bir sebebi var hatta internet bulamayınca sms yoluna gidenlerde
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    SEO19 5 gün
    4gb ram olmayanlar eski 32-bit işlemci içermektedir.
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    OzanTC 5 gün
    ADB uygulaması ile kaldırsın alan kişi.
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    Virtual Reality 5 gün
    Bu konuda Asus efendi liderliği kimseye bırakmıyor.
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    kuruwa 5 gün
    Root kaldır programları
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    1ses1 5 gün en beğenilen
    Ucuzdur var dır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti.
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    Seraphim_ 5 gün yeni yorumcu 1ses1
    lüks şekilde saldırı almak
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