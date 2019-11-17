Ucuz Android telefonlarla gelen ön yüklü uygulamalar tehlike saçıyor

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Android işletim sisteminin sahneye çıkışı ile birlikte akıllı telefon pazarında giriş seviyesi olarak adlandırdığımız bir segment oluştu. BlackBerry, ilk iPhone dönemleri ve avuç içi bilgisayarların son dönemlerini kapsayan 2000’li yılların başlarında akıllı telefonlar oldukça pahalı cihazlardı. O dönemler bütçeye uygun telefonlar standart işletim sistemli cep telefonlarıydı.

Her şeyin bir bedeli var

Ne var ki Android işletim sisteminin düşük sistem konfigürasyonlarına da uyarlanabilmesi fitili ateşledi. Özellikle Çinli ve Hintli üreticilerin hamleleriyle 50$ seviyesine kadar inen akıllı telefonlar ortaya çıktı. Bugün 1GB RAM ve 8GB depolama kombinasyonu sayesinde giriş seviyesi akıllı telefonlar halen oldukça popüler.

Diğer taraftan giriş seviyesinde bu kadar ucuza akıllı telefon bulabilmenin bir bedeli var. Bu segmentte üreticilerin sisteme entegre ettiği ön yüklü uygulamaların sayısı artıyor zira bu strateji dişe dokunur bir gelir sağlıyor. Kâr marjının neredeyse sıfıra indiği segmentte reklam gelirleri biraz teselli oluyor.

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Yapılan yeni bir araştırma giriş seviyesi akıllı telefonlarda yer alan ön yüklü uygulamaların büyük riskler taşıdığını ve kolayca sisteme izinsiz erişim sağlanabileceğini gösteriyor. Hazırlanan rapor 29 üreticiden 146 uygulamayı mercek altına almış.

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Samsung, Xiaomi, Asus gibi büyük markaların yanı sıra Archos, Lava, BlackView, Walton, Doogee gibi pek çok bölgesel marka da testlerde yer almış. İncelenen 146 uygulamanın 140’dan fazla açık bulundurduğu tespit edilmiş.

Bu açıklar nedeniyle mikrofona erişim, habersiz kullanıcı izinlerini değiştirebilme, üreticiye izinsiz olarak kullanıcı verisi gönderebilme gibi siber saldırıların yapılabileceği ifade ediliyor.

Araştırmalar ucuz bir akıllı telefonda ortalama 100-400 arasında ön yüklü uygulamanın olduğunu gösteriyor. Durum böyle olunca uygulama açıklarının oluşturduğu riskler de artıyor. Raporda en fazla açığın Samsung, Asus ve Xiaomi telefonlarında olduğu görülmüş.

Ön yüklü uygulamalar silinemediği ve Google Play denetimlerinden de kaçındığı için kullanıcının aksiyon alma şansı olmuyor. Araştırmacılar problemin Google başta olmak üzere kanun düzenleyici otoritelerin de kararlılığını göstermesi sonucunda çözülebileceğini düşünüyor.

https://www.kryptowire.com/mobile-vulnerability-analysis/