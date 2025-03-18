Bu kulaklığın kutusunda şarkı sözleri takip edilebiliyor, uzak deklanşör olabiliyor

Ugreen HiTune S6 Magic özellikleri ve fiyatı
Ugreen HiTune S6 Magic tam kablosuz kulaklık 12mm dinamik sürücüler ile geliyor ve kullanıcıyı rahatsız etmemek için açık bir tasarımı benimsiyor. Yapay zekâ sesi optimize ederken ayrıca yazılımsal gürültü engellemeyi de en iyi hale getiriyor.
Bluetooth 5.4 ile bağlantı kuran kulaklık, oyunlarda düşük gecikme süreleri sunuyor. Ürün tek şarj ile 6 saat kullanılırken kutusu ile bu rakamı 30 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 2 saate yakın süre elde edilebiliyor.
Kulaklığın dikkat çeken tarafı ise kutusunda yer alan ekran. Bu ekranda ses ve oynatma listeleri kontrol edilirken ayrıca şarkı sözleri takip edilebiliyor, arka plan görselleri atanabiliyor. Ayrıca telefon kamerasının uzak deklanşörü olarak da kullanılabiliyor. Ugreen HiTune S6 Magic kulaklık modeli 30$ fiyat etiketine sahip.
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