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    Bu kulaklığın kutusunda şarkı sözleri takip edilebiliyor, uzak deklanşör olabiliyor

    Ugreen HiTune S6 Magic açık tasarımlı kulaklık modelinin şarj kutusunda şarkı sözlerini takip etmek, uzaktan fotoğraf çekmek ya da arka plan görseli ayarlamak mümkün oluyor.
    Ugreen HiTune S6 Magic özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tam kablosuz kulaklıklar sön dönemde hiç olmadığı kadar hareketli. Ses aktarımının yanında uzamsal ses, nabız ölçümü, sıcaklık ölçümü, adım takibi derken artık ekranlı ve kameralı kulaklıkları konuşuyoruz. Özellikle kutusunda ekran barındıran modeller daha fonksiyonel hale geliyor. 

    Ugreen HiTune S6 Magic özellikleri ve fiyatı

    Ugreen HiTune S6 Magic tam kablosuz kulaklık 12mm dinamik sürücüler ile geliyor ve kullanıcıyı rahatsız etmemek için açık bir tasarımı benimsiyor. Yapay zekâ sesi optimize ederken ayrıca yazılımsal gürültü engellemeyi de en iyi hale getiriyor. 

    Bluetooth 5.4 ile bağlantı kuran kulaklık, oyunlarda düşük gecikme süreleri sunuyor. Ürün tek şarj ile 6 saat kullanılırken kutusu ile bu rakamı 30 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 2 saate yakın süre elde edilebiliyor. 

    Kulaklığın dikkat çeken tarafı ise kutusunda yer alan ekran. Bu ekranda ses ve oynatma listeleri kontrol edilirken ayrıca şarkı sözleri takip edilebiliyor, arka plan görselleri atanabiliyor. Ayrıca telefon kamerasının uzak deklanşörü olarak da kullanılabiliyor. Ugreen HiTune S6 Magic kulaklık modeli 30$ fiyat etiketine sahip. 
     

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