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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    UiPath platformu Spotify’dan sonra Avrupa’nın en büyük teknoloji ihracı oldu

    Robotik süreç otomasyonu firmalarından Romen UiPath; toplamda 30 milyar dolar değere ulaşarak Spotify’dan sonra Avrupa’nın en büyük teknoloji ihracatı oldu.
    25 Nisan 2021, 11:00 (16 sa.)
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    Diğer Yazılım
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    UiPath platformu Spotify’dan sonra Avrupa’nın en büyük teknoloji ihracı oldu
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    Bir dönem Samsung Türkiye başkanlığını da yürüten Tansu Yeğen’in Avrupa Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı UiPath robotik süreç otomasyonu firması önemli bir başarıya imza attı.

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    Spotify’dan sonra en büyük teknoloji ihracı

    Romanya kaynaklı olan UiPath bir robotik süreç otomasyonu. RPA olarak bilinen bu otomasyon; yazılım temelli hazırlanan robotlarla işlemlerin otomatikleştirilmesine olanak tanıyor. Uygulamalara giriş yapma, sistemlere bağlanma, verileri kopyalama, dosya aktarımları, veri tabanlarını okuma ve yazma, dökümanlarından verileri ayıklama, hesaplama, internetten veri çekme gibi işlemler bunlar arasında.

    Ayrıca Bkz. "Nokia X10 ve X20 karşınızda"

    UiPath firması geçtiğimiz günlerde 1.3 milyar dolar değerleme ile NYSE borsasına açıldı ve pazar değeri 30 milyar dolara yükseldi. Böylece Spotify’dan sonra Avrupa’nın en büyük teknoloji ihracı oldu.

    Temel işlemleri yerine getirerek insanların katma değeri yüksek işlere odaklanmasını sağlayan RPA sistemleri geçen yıl 3 milyar dolar hacme ulaştı. Automation Anywhere ve Blue Prism gibi isimlerin olduğu pazar halen oldukça küçük ve büyümeye çok müsait. Bu da firmaların değerini arttırıyor.



    https://www.wld.news/2021/04/23/uipath-is-europes-most-successful-tech-export-since-spotify/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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