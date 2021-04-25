UiPath platformu Spotify’dan sonra Avrupa’nın en büyük teknoloji ihracı oldu

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Bir dönem Samsung Türkiye başkanlığını da yürüten Tansu Yeğen’in Avrupa Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı UiPath robotik süreç otomasyonu firması önemli bir başarıya imza attı.

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Spotify’dan sonra en büyük teknoloji ihracı

Romanya kaynaklı olan UiPath bir robotik süreç otomasyonu. RPA olarak bilinen bu otomasyon; yazılım temelli hazırlanan robotlarla işlemlerin otomatikleştirilmesine olanak tanıyor. Uygulamalara giriş yapma, sistemlere bağlanma, verileri kopyalama, dosya aktarımları, veri tabanlarını okuma ve yazma, dökümanlarından verileri ayıklama, hesaplama, internetten veri çekme gibi işlemler bunlar arasında.

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UiPath firması geçtiğimiz günlerde 1.3 milyar dolar değerleme ile NYSE borsasına açıldı ve pazar değeri 30 milyar dolara yükseldi. Böylece Spotify’dan sonra Avrupa’nın en büyük teknoloji ihracı oldu.

Temel işlemleri yerine getirerek insanların katma değeri yüksek işlere odaklanmasını sağlayan RPA sistemleri geçen yıl 3 milyar dolar hacme ulaştı. Automation Anywhere ve Blue Prism gibi isimlerin olduğu pazar halen oldukça küçük ve büyümeye çok müsait. Bu da firmaların değerini arttırıyor.

https://www.wld.news/2021/04/23/uipath-is-europes-most-successful-tech-export-since-spotify/

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