UKOME, İBB'nin Uber benzeri taksi projesini kabul etmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz haftalarda duyurduğu, belediye tarafından kiraya verilecek 5 bin yeni taksi plakasına ilişkin proje bugün UKOME’de (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) görüşüldü.

Yeni taksi düzenini hayata geçirmek için atılan bu ilk adımdan olumlu karar çıkmadı. İBB’nin 5 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi. Toplantıya oy hakkı bulunan İBB’den 11, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üyenin yanı sıra çok sayıda gözlemci katıldı. Teklif UKOME tarafından onaylansaydı, yeni düzen İBB meclisine gelecekti.

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İBB’nin yeni taksi modeli, belediyenin sahibi olacağı 5 bin yeni taksinin kiralama modeliyle hizmet vermesi, bu sayede daha kontrollü bir sistem ortaya çıkarılmasını temel alıyordu. İmamoğlu, yeni projenin prensiplerini tek tip elbise, 3 vardiya, QR koduyla ve İstanbulkart’la ödeme olarak sıralamıştı.

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