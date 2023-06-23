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    Ukrayna'daki Bayraktar TB2 fabrikası ne zaman açılacak?

    Baykar tarafından Ukrayna'ya 95,5 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA üretim fabrikasının açılış tarihi açıklandı.                     
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    Ukrayna'daki Bayraktar TB2 fabrikası ne zaman açılacak? Tam Boyutta Gör

    Baykar, insansız hava aracı ihracatını hızlandırmak ve küresel pazarda daha fazla müşteriye ulaşmak için Ukrayna’ya İHA fabrikası kuruyor. Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA modellerinin üretileceği fabrikanın açılış tarihi hakkında bilgi paylaşıldı.

    Fabrika 2025'te üretime başlayacak

    Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Ukrayna’ya inşa edilecek fabrikanın 2025 yılında açılacağını duyurdu. İnşa çalışmaları devam eden fabrikaya gelecek ay elektriğin verilmesi bekleniyor. 95,5 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek tesis, Baykar'ın Ukrayna'daki şirketi olan LLC Avia Ventures çatısı altında faaliyet gösterecek.

    Kurulan şirketin Ukrayna'da lisans alan ilk ve tek yabancı şirket olduğunu vurgulayan Haluk Bayraktar, "LLC Avia Ventures şirketimiz 2019 yılında Kiev'de tescil edildi. Geçen yılın başlarında askeri ürünlerin ithalatı ve ihracatı için lisans aldı. Şu ana kadar ülkede, yabancı bir yatırımcı tarafından kurulan ve savunma sistemleri lisansına sahip ilk ve tek şirket." dedi.

    2022’nin Şubat ayında Türkiye ile Ukrayna hükümeti arasında, havacılık ve uzay sanayinde iş birliği yapılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre Ukrayna, Türk yatırımcılara Ocak 2035’e kadar vergi ve gümrük teşvikleri sağlayacak.

    Ukrayna’da üretim için Türkiye’den izin alındığını açıklayan Haluk Bayraktar, "Baykar'ın TB2 ve Akıncı insansız hava araçlarını Ukrayna'da tamamen üretmek için Türkiye'den lisans izinlerini aldık" dedi. Tesisin inşası için planlanıyor.

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    E
    ertu55 10 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 14 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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