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    Yüksek hızlı hedef uçağı Süper Şimşek ilk uçuş için gün sayıyor

    TUSAŞ tarafından geliştirilen yüksek hızlı hedef uçağı Süper Şimşek önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak. Eylül ayında teslimata hazır hale gelecek. Süper Şimşek özellikleri haberimizde.
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    Yüksek hızlı hedef uçağı Süper Şimşek ilk uçuş için gün sayıyor Tam Boyutta Gör
    Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek’in gelişmiş ve daha hızlı versiyonu olan Süper Şimşek’in geliştirme süreci hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Süper Şimşek ilk uçuş için gün sayıyor.

    Süper Şimşek, hava ve atış sahasının uygunluğuna göre ilk uçuşunu önümüzdeki günlerde yapacak. Bu sene Eylül ayında göreve hazır olmasını beklediklerini duyuran TUSAŞ Taktik İHA Ürün Başmühendisi Özgür Sayın, “Bu yaz bizim için biraz yoğun geçecek. Uçuş testlerimizi ve otopilot yazılımımızı doğrulayacağımız testleri yaz boyunca icra edeceğiz. Eylül gibi platformun hazır olması çok olası gözüküyor.” dedi.

    Yüksek hızlı hedef uçağı Süper Şimşek ilk uçuş için gün sayıyor Tam Boyutta Gör
    Süper Şimşek, ANKA-3 ve AKSUNGUR'dan atılacak. Tıpkı savaş uçakları ve insansız hava araçları gibi yüksek irtifada ve yüksek hızlarda uçuş yaparak hava savunma sistemlerini yanıltacak. Ayrıca taarruz amaçlı mühimmatlı versiyonu da geliştirilecek. 0,8-0,9 mach hızlara çıkacak ve 700 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak.

    Süper Şimşek özellikleri

    • Uzunluk: 4 m
    • Kanat açıklığı: 1,75 m
    • Yükseklik: 0,7 m
    • MTOW: 200 kg
    • Faydalı yük kapsitesi: 35 kg (Up to 50 kg)
    • İrtifa: 35 kft
    • Dayanıklık: 1 hrs
    • Max. Hız: 0,85 mach
    • Menzil: 200 km (LOS) 700 km (BLOS)
    • AKSUNGUR ve ANKA II
    • Görev gereksinimlerine göre faydalı yük seçenekleri
    • Harp başlığı entegrasyon seçeneği
    • Elektronik harp önlemleri
    • İstihbarat, gözetleme ve keşif
    • IR güdümlü silah sistemleri
    • RCS augmenter
    • Yapay zeka ve makine öğrenimi ile desteklenen sürü teknolojileri
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