Tam Boyutta Gör Yüksek hızlı hedef uçak Şimşek’in gelişmiş ve daha hızlı versiyonu olan Süper Şimşek’in geliştirme süreci hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Süper Şimşek ilk uçuş için gün sayıyor.

Milli Muharip Uçak KAAN ve ANKA-3 ilk uçuş tarihi ne zaman ? 1 gün önce eklendi

Süper Şimşek, hava ve atış sahasının uygunluğuna göre ilk uçuşunu önümüzdeki günlerde yapacak. Bu sene Eylül ayında göreve hazır olmasını beklediklerini duyuran TUSAŞ Taktik İHA Ürün Başmühendisi Özgür Sayın, “Bu yaz bizim için biraz yoğun geçecek. Uçuş testlerimizi ve otopilot yazılımımızı doğrulayacağımız testleri yaz boyunca icra edeceğiz. Eylül gibi platformun hazır olması çok olası gözüküyor.” dedi.

Tam Boyutta Gör Süper Şimşek, ANKA-3 ve AKSUNGUR'dan atılacak. Tıpkı savaş uçakları ve insansız hava araçları gibi yüksek irtifada ve yüksek hızlarda uçuş yaparak hava savunma sistemlerini yanıltacak. Ayrıca taarruz amaçlı mühimmatlı versiyonu da geliştirilecek. 0,8-0,9 mach hızlara çıkacak ve 700 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak.

Süper Şimşek özellikleri

Uzunluk: 4 m

Kanat açıklığı: 1,75 m

Yükseklik: 0,7 m

MTOW: 200 kg

Faydalı yük kapsitesi: 35 kg (Up to 50 kg)

İrtifa: 35 kft

Dayanıklık: 1 hrs

Max. Hız: 0,85 mach

Menzil: 200 km (LOS) 700 km (BLOS)

AKSUNGUR ve ANKA II

Görev gereksinimlerine göre faydalı yük seçenekleri

Harp başlığı entegrasyon seçeneği

Elektronik harp önlemleri

İstihbarat, gözetleme ve keşif

IR güdümlü silah sistemleri

RCS augmenter

Yapay zeka ve makine öğrenimi ile desteklenen sürü teknolojileri

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Yüksek hızlı hedef uçağı Süper Şimşek ilk uçuş için gün sayıyor