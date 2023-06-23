Yüksek hızlı hedef uçağı Süper Şimşek ilk uçuş için gün sayıyor

Süper Şimşek, hava ve atış sahasının uygunluğuna göre ilk uçuşunu önümüzdeki günlerde yapacak. Bu sene Eylül ayında göreve hazır olmasını beklediklerini duyuran TUSAŞ Taktik İHA Ürün Başmühendisi Özgür Sayın, “Bu yaz bizim için biraz yoğun geçecek. Uçuş testlerimizi ve otopilot yazılımımızı doğrulayacağımız testleri yaz boyunca icra edeceğiz. Eylül gibi platformun hazır olması çok olası gözüküyor.” dedi.
Süper Şimşek özellikleri
- Uzunluk: 4 m
- Kanat açıklığı: 1,75 m
- Yükseklik: 0,7 m
- MTOW: 200 kg
- Faydalı yük kapsitesi: 35 kg (Up to 50 kg)
- İrtifa: 35 kft
- Dayanıklık: 1 hrs
- Max. Hız: 0,85 mach
- Menzil: 200 km (LOS) 700 km (BLOS)
- AKSUNGUR ve ANKA II
- Görev gereksinimlerine göre faydalı yük seçenekleri
- Harp başlığı entegrasyon seçeneği
- Elektronik harp önlemleri
- İstihbarat, gözetleme ve keşif
- IR güdümlü silah sistemleri
- RCS augmenter
- Yapay zeka ve makine öğrenimi ile desteklenen sürü teknolojileri
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