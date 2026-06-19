Ukrayna'dan Rusya’ya şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısı

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Tam Boyutta Gör Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya savaşın başlamasından bu yana düzenlediği en kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdi. Rus yetkililer, başkente yönelen 194 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklarken saldırının ana hedeflerinden biri olan Moskova Petrol Rafinerisi ikinci kez bir hafta içinde vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ülke genelinde gece boyunca yaklaşık 555 ila 1.000 arasında İHA'nın etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Saldırı nedeniyle Moskova'daki tüm büyük havalimanlarında uçuşlar geçici olarak durdurulurken, resmi açıklamalara göre en az 17 kişi yaralandı.

Rafineride kritik üretim üniteleri hasar gördü

Sektör kaynaklarına göre Gazprom Neft'e ait Moskova Petrol Rafinerisi'nde bu hafta gerçekleşen ikinci saldırı, tesisin modernizasyonu kapsamında 2020 yılında devreye alınan Euro+ entegre petrol işleme ünitesini hedef aldı.

Hasar gören tesis, günlük yaklaşık 140 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip ve rafinerinin toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde 47'sini oluşturuyor. Ünite içerisinde ham petrol damıtma sistemi, katalitik reformer ve dizel hidroişleme tesisi yer alıyor. Saldırıda ayrıca bazı ikincil işleme üniteleri, boru hatları, yardımcı ekipmanlar ve petrol ürünlerinin bulunduğu depolama tanklarının da zarar gördüğü, birçok noktada yangın çıktığı bildirildi.

Rafineri, 16 Haziran'da gerçekleştirilen önceki Ukrayna saldırısında da ağır hasar almıştı. O saldırıda tesisin iki ana ham petrol damıtma ünitesinden biri olan CDU-6 vurulmuş ve yangın çıkmıştı. Yaklaşık 160 bin varil/gün kapasiteye sahip bu ünite, rafinerinin toplam kapasitesinin yüzde 53'ünü oluşturuyor.

Kaynaklara göre işletme, CDU-6 üzerindeki onarım çalışmaları devam ederken Euro+ ünitesini yeniden devreye almayı ve tesisi yaklaşık yarı kapasiteyle çalıştırmayı planlıyordu. Ancak son saldırıyla birlikte bu plan da sekteye uğradı.

Moskova'nın yakıt tedarikinde kritik rol oynuyor

Moskova Petrol Rafinerisi, Moskova yakıt pazarının yaklaşık %40'ını karşılıyor. Ayrıca başkentteki dört büyük havalimanının tamamına jet yakıtı tedarik ediyor. Yıllık ham petrol işleme kapasitesi 12 milyon tonun üzerinde bulunuyor. Tesisin 2024 yılında yaklaşık 11,6 milyon ton ham petrol işlediği, bunun karşılığında 2,9 milyon ton benzin, 3,2 milyon ton dizel ve 1,3 milyon ton bitüm ürettiği belirtiliyor.

Moskova Petrol Rafinerisi son bir hafta içinde ikinci, son aylarda ise en az üçüncü kez Ukrayna'nın uzun menzilli İHA saldırılarının hedefi oldu. Analistlere göre Rusya'nın devlet bütçesinin yaklaşık üçte biri petrol gelirlerinden oluşuyor. Bu nedenle rafineriler ve enerji altyapısı Ukrayna'nın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise saldırıda rafineride en az beş farklı noktada yangın çıktığını, birleşik petrol işleme ünitesi, ikincil rafinaj tesisleri ve depolama alanlarının hedef alındığını açıkladı. Ayrıca Rusya'nın Rostov bölgesindeki Gukovo yakıt deposunun da vurulduğu ve bu tesisin Rus ordusunun lojistik faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi.

Zelenski: Rusya savaşı bitirmezse saldırılar sürecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının Rusya'nın son dönemde Ukrayna şehirleri ile enerji altyapısına yönelik bombardımanlarına karşılık olduğunu söyledi. Moskova Petrol Rafinerisi'nin kısa süre içinde ikinci kez hedef alınmasının bilinçli bir tercih olduğunu belirten Zelenski, Rusya'nın saldırıları sürdürmesi halinde Ukrayna'nın da uzun menzilli İHA operasyonlarına devam edeceğini ifade etti.

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“Putin bu savaşı sona erdirmek istemiyorsa, biz sessizce oturmayacağız. Karşılık vereceğiz ve bu karşılık güçlü olmalı. Ukrayna yanarsa, Moskova da yanacak,” diyen Zelensky, son saldırıyı 15 Haziran’da Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırıya bir yanıt olarak nitelendirdi.

Zelensky “Rusya’ya bu savaşı sürdürmenin bir anlamı olmadığını hissettirmeliyiz. En önemlisi, Rus halkı bu savaşı tek bir adamın, yani Putin’in yürüttüğünü, bedelini ise sıradan insanların ödediğini hissetmeye başlamalı” dedi.

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