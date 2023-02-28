Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ukrayna’ya 70 milyon dolarlık kripto bağışı

    Ukrayna'nın bağış için açtığı kripto para cüzdanlarına yaklaşık 70 milyon dolar değerinde kripto para yardımı yapıldı. Yardımların büyük bölümü Ethereum ile yapıldı.
    Oy Ver
    Ukrayna’ya 70 milyon dolarlık kripto bağışı Tam Boyutta Gör
    Küresel ekonomide geçen yıl birçok zorlu durum yaşanmıştı. Dijital ve geleneksel finans piyasalarında zincirleme skandal olaylar meydana gelmişti. Özellikle de Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş başlatmasının ekonomik pek çok olumsuz etkisi yaşandı. Global ekonomi piyasaları ciddi anlamda olumsuz etkilendi. Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna'ya birçok yardım kampanyası başlatıldı. 

    Rusya savaşının başladığı günden bu yana Ukrayna‘ya yapılan kripto bağışlarının toplamı 70 milyon doları aştı. Chainalysis verilerine göre bağışların büyük bölümü Ethereum ile yapıldı. Ayrıca sadece kripto varlık yardımları değil, sağlık, yemek, askeri teçhizat gibi birçok alanda Ukrayna tarafına yardımlar sürüyor.

    Ukrayna'ya yapılan ETH bağışları 28,9 milyon doları bulurken, Bitcoin ve Tether bağışları 22,8 milyon dolar ve 11,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bağışların bir kısmı UkraineDAO’nun düzenlediği 6,1 milyon dolarlık NFT müzayedeleri aracılığıyla yapıldı. 

    Ayrıca Türkiye’de yaşanan deprem felaketi, kripto bağışlarının önemini yeniden gündeme getirmişti. Türkiye’ye 130 milyon dolara yakın kripto bağışı yapılmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citoles kullananlar ets 2 far açma kaba inşaat su tesisatı fiyatları metin2 ban affı şehirler arası otobüste unutulan eşyalar nasıl bulunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız