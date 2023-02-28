Ukrayna’ya 70 milyon dolarlık kripto bağışı

Rusya savaşının başladığı günden bu yana Ukrayna‘ya yapılan kripto bağışlarının toplamı 70 milyon doları aştı. Chainalysis verilerine göre bağışların büyük bölümü Ethereum ile yapıldı. Ayrıca sadece kripto varlık yardımları değil, sağlık, yemek, askeri teçhizat gibi birçok alanda Ukrayna tarafına yardımlar sürüyor.
Ukrayna'ya yapılan ETH bağışları 28,9 milyon doları bulurken, Bitcoin ve Tether bağışları 22,8 milyon dolar ve 11,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bağışların bir kısmı UkraineDAO’nun düzenlediği 6,1 milyon dolarlık NFT müzayedeleri aracılığıyla yapıldı.
Ayrıca Türkiye’de yaşanan deprem felaketi, kripto bağışlarının önemini yeniden gündeme getirmişti. Türkiye’ye 130 milyon dolara yakın kripto bağışı yapılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.