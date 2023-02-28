Tam Boyutta Gör Küresel ekonomide geçen yıl birçok zorlu durum yaşanmıştı. Dijital ve geleneksel finans piyasalarında zincirleme skandal olaylar meydana gelmişti. Özellikle de Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş başlatmasının ekonomik pek çok olumsuz etkisi yaşandı. Global ekonomi piyasaları ciddi anlamda olumsuz etkilendi. Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna'ya birçok yardım kampanyası başlatıldı.

Rusya savaşının başladığı günden bu yana Ukrayna‘ya yapılan kripto bağışlarının toplamı 70 milyon doları aştı. Chainalysis verilerine göre bağışların büyük bölümü Ethereum ile yapıldı. Ayrıca sadece kripto varlık yardımları değil, sağlık, yemek, askeri teçhizat gibi birçok alanda Ukrayna tarafına yardımlar sürüyor.

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Ukrayna'ya yapılan ETH bağışları 28,9 milyon doları bulurken, Bitcoin ve Tether bağışları 22,8 milyon dolar ve 11,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bağışların bir kısmı UkraineDAO’nun düzenlediği 6,1 milyon dolarlık NFT müzayedeleri aracılığıyla yapıldı.

Ayrıca Türkiye’de yaşanan deprem felaketi, kripto bağışlarının önemini yeniden gündeme getirmişti. Türkiye’ye 130 milyon dolara yakın kripto bağışı yapılmıştı.

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Ukrayna’ya 70 milyon dolarlık kripto bağışı